Los audífonos Nothing Ear 3(a) están a punto de llegar, y una filtración no oficial nos acaba de dar un adelanto de cómo se ven

Una nueva filtración muestra los Nothing Ear 3(a)

Vemos los audífonos en cuatro colores, junto con el estuche

La presentación oficial está programada para mañana

Si no puedes esperar hasta mañana para el lanzamiento oficial de los Nothing Ear 3(a), estos audífonos inalámbricos económicos ya han aparecido en una filtración exhaustiva que revela su diseño, colores y características; así que esto es prácticamente un spoiler completo.

La revelación anticipada es cortesía de WinFuture y se basa en información de minoristas que no pudieron esperar para publicar sus listados. Podemos ver los audífonos en los cuatro colores ya anunciados: negro, blanco, amarillo y rosa.

Hay algunos detalles interesantes aquí, pero en cuanto a la estética, no hay sorpresas dramáticas: el aspecto de estos audífonos recuerda mucho a los modelos anteriores de Nothing Ear, con los tallos semitransparentes y la tapa transparente del estuche de carga.

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Lo que sí sabemos es que los Nothing Ear 3(a) vendrán con un driver de 12 milímetros, además de ser compatibles con LDAC y Hi-Res Audio Wireless; así que, aunque el precio es accesible, parece que la calidad de audio no se verá muy afectada.

Toca para grabar

Only dating DJs this summer.Ear (3a)7 July, 11:00 BSTShot on Nothingw/ Phone (4b) pic.twitter.com/srMb5bykNeJune 30, 2026

La filtración nos permite vislumbrar lo que parece ser una característica especial que no habíamos visto antes en los productos de Nothing: la posibilidad de presionar el vástago de los audífonos para grabar notas de voz, algo a lo que hay que estar atento.

WinFuture también hace referencia a filtraciones anteriores que mencionaban un precio de venta al público de 99 €, por lo que parece que los próximos audífonos inalámbricos mantendrán el precio inicial de 99 $ / 99 £ / 169 AU$ de los excelentes Nothing Ear (a).

En nuestra reseña de los Nothing Ear 3 (contenido en inglés), elogiamos esos audífonos por ofrecer un «sonido intenso y personalizable», aunque no estábamos del todo seguros de qué tan buena relación calidad-precio ofrecían, algo en lo que este nuevo par podría marcar la diferencia.

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Una de las particularidades de los Nothing Ear 3 es el «Super Mic» incluido en el estuche de carga, que puedes usar para llamadas y notas de voz en lugar de los micrófonos de los audífonos; sin embargo, por el momento no está claro si los Nothing Ear 3(a) ofrecerán la misma función.

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