¡Los AirPods por fin tendrán un ecualizador personalizable en iOS 27, y no es broma!

Apple acaba de anunciar que una de las funciones más solicitadas por los usuarios de AirPods por fin llegará con iOS 27: un ecualizador personalizado. Aunque el anuncio se hizo durante la conferencia inaugural de la WWDC 2026, Apple aún no ha revelado todos los detalles de la función, pero sí pudimos echar un primer vistazo.

Habrá una pantalla que se verá como la imagen en la parte superior de esta página, y si tocas «Personalizar», aparecerá una línea azul superpuesta en el gráfico de frecuencias. Parece que podrás mover la línea azul para aumentar o disminuir las bandas de frecuencia.

Hay una forma de onda en vivo que se reproduce, por lo que parece que podrás ver el resultado en la firma de sonido en tiempo real, además de escucharlo, obviamente.

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¿Te gustaría que tus AirPods Max tuvieran un poco más de potencia? Ahora puedes… (Image credit: Future)

En el pasado, era posible realizar algunos ajustes en el sonido de los AirPods mediante las herramientas de accesibilidad, pero en realidad estas no están pensadas para realizar cambios sutiles en tu perfil de audio, sino para que las personas con problemas de audición puedan realzar las frecuencias que les resultan difíciles de percibir.

También ha habido un ecualizador en Apple Music, pero eso no ayuda si usas otra aplicación para escuchar música, y no conserva la configuración del ecualizador cuando cambias de dispositivo o de aplicación en general.

Lo que claramente falta en las imágenes que hemos visto hasta ahora es una opción clara para guardar ajustes preestablecidos, por lo que el escenario que he descrito anteriormente podría no ser tan sencillo. Por supuesto, es posible que esto se incluya en la versión final, o tal vez haya una forma de hacerlo mediante "Atajos".

Sin embargo, no me sorprendería que Apple lo mantuviera bastante básico. La pantalla no te anima realmente a hacer cambios: la descripción en la configuración dice: «Los AirPods han sido diseñados y fabricados por Apple para reproducir fielmente música, programas de televisión, películas y llamadas. Si prefieres un perfil de sonido diferente, puedes personalizar cómo reproducen los AirPods cualquier audio que se reproduzca».

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Aun así, dado que el modelo original de los AirPods se lanzó en diciembre de 2016, me alegra que por fin tengamos esta opción.

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