La traducción en vivo de Apple no es exclusiva de los AirPods Pro 3, también llega a algunos audífonos más antiguos

¡Tú tienes traducción en vivo! ¡Y tú también tienes traducción en vivo! Y... bueno, tú no.

Como seguramente ya sabes, Apple presentó los nuevos AirPods Pro 3 y una de las funciones más sonadas durante el evento fue su "traducción en vivo".

Esta función toma el discurso de alguien que te habla en otro idioma y lo convierte a tu propio idioma en tus oídos a través de tus AirPods. Puedes responder y tu iPhone mostrará lo que estás diciendo en su idioma. Si dos personas utilizan AirPods, solo tienen que hablar y toda la conversación se traducirá.

Aquí tienes la demostración de Apple de Live Translation:

Ahora, podrías asumir (como lo hice al principio) que esta es una función exclusiva de los AirPods Pro 3, ya que Apple no menciona que llegue a otros audífonos… pero no es así. El lenguaje de Apple es ambiguo en esa sección, y al revisar las páginas de comparación de los diferentes modelos de AirPods después del evento se revela que más modelos recibirán esta característica.

Específicamente, serán los AirPods Pro 2 y los AirPods 4 con ANC los que la obtendrán. Tiene sentido: ambos usan el mismo chip H2 que los AirPods Pro 3 y cuentan con cancelación activa de ruido, lo que permite que los audífonos reduzcan la voz de la persona en tus oídos y llenen el espacio con la traducción.

Los AirPods 4 más baratos tienen el chip H2, pero no cuentan con cancelación activa de ruido, por lo que se quedarán sin la función. Y los AirPods Max usan el chip más antiguo H1, así que tampoco recibirán esta ni muchas otras funciones, incluidas otras novedades anunciadas para iOS 26.

Apple dice:

“Live Translation con AirPods funciona en AirPods 4 con Cancelación Activa de Ruido y en AirPods Pro 2 y posteriores con el firmware más reciente, cuando están emparejados con un iPhone habilitado con Apple Intelligence que ejecute iOS 26 o posterior.”

En cuanto a los idiomas compatibles, Apple afirma:

“Live Translation en AirPods está disponible en inglés, francés, alemán, portugués y español, y llegará a cuatro idiomas más antes de que termine el año: italiano, japonés, coreano y chino (simplificado).”

Si quieres ver una lista completa de cómo se comparan todos los modelos de AirPods en cuanto a funciones, aquí está el desglose completo.

The open cases for AirPods Pro 2 and AirPods 4 held next to each other, showing the tops of the earbuds poking out

(Image credit: Future)
