¿Auriculares "Sound by Bose" por este precio? ¡Nunca había dicho "Hello, Moto" con tanta convicción!

Motorola acaba de presentar los Moto Buds 2 y Moto Buds 2 Plus en el MWC.

Cuentan con "Sound by Bose", ANC, audio espacial y hasta 48 horas de duración de la batería.

Los Buds 2 cuestan solo 69,99 £ (alrededor de 94 $ / 132 AU$, donde se comercializan).

¡Hello, Moto! Me encantan los audífonos que ofrecen prestaciones de gama alta a un precio asequible, y las nuevas propuestas de Motorola, es decir, los nuevos Moto Buds 2 y Moto Buds 2 Plus, hacen precisamente eso, al menos sobre el papel.

No es la primera vez que vemos a Bose ofrecer su maestría en el ajuste de audio a cambio de una tarifa. Skullcandy aceptó la oferta de Bose para sus Skullcandy Method 360 y, más recientemente, para los emblemáticos Method 540, con excelentes resultados en cuanto a sonido.

Pero, aunque esos audífonos eran más baratos que cualquier otro producto con la marca Bose en los auriculares y la caja, siguen siendo bastante caros en comparación con lo que Motorola tiene previsto cobrar.

Moto Buds 2 y Moto Buds 2 Plus: lo que necesitas saber

Entonces, ¿estas pequeñas maravillas aparecerán pronto en nuestra guía de los mejores audífonos económicos? Es posible, aunque es importante señalar que, hasta ahora, Motorola no ha sugerido un lanzamiento global más allá del Reino Unido e Irlanda.

En primer lugar, ambas opciones ofrecen cancelación activa de ruido (ANC) dinámica, pero son los Moto Buds 2 Plus (imagen principal) los que incorporan la tecnología «Sound by Bose».

Los Moto Buds 2 Plus también cuentan con la certificación Hi-Res Audio, gracias a la compatibilidad con el códec de audio de alta definición y baja latencia (LHDC) y al audio espacial, siempre que se utilice un teléfono Motorola y se transmita material en Dolby Atmos. También incluyen un controlador de 11 mm por auricular, «complementado con armaduras equilibradas Knowles», según Motorola.

Para llamadas más claras, los Moto Buds 2 Plus cuentan con un total de seis micrófonos, que los usuarios pueden ajustar aún más a través de la aplicación Moto Buds, incluyendo el despliegue de CrystalTalk AI (que aparentemente utiliza una avanzada reducción de ruido mediante inteligencia artificial para aclarar la voz del usuario en entornos ruidosos).

La autonomía del Moto Buds 2 Plus es de hasta 9 horas de reproducción con una sola carga y hasta 40 horas de duración total de la batería con el estuche de carga (es decir, impresionante). Para mayor flexibilidad, puedes conectarte a dos dispositivos simultáneamente o activar Audio Share cuando estés con un amigo y conectar dos juegos de Moto Buds 2 Plus a un teléfono para disfrutar de la misma música, película o podcast. Los Moto Buds 2 Plus también cuentan con la función Wear Detection, que pausa y reanuda automáticamente la reproducción dependiendo de si los llevas puestos, además de la opción de personalizar los controles en el oído.

La empresa también está intentando que te sumes a su ecosistema. En los dispositivos Motorola compatibles, la empresa afirma que al activar Moto ai4 con solo mantener pulsado se implementan funciones de IA, como "Ponte al día", para obtener un resumen de las notificaciones recientes, o "Presta atención", para grabar, transcribir o resumir reuniones.

Según Moto, los usuarios también pueden acceder a la traducción basada en IA a través de sus audífonos en determinados dispositivos (es decir, un teléfono compatible con moto ai) para esos momentos incómodos en los viajes de trabajo en los que hay que preguntar "Ayuda, ¿qué plataforma para Cadorna, por favor?".

Los Moto Buds 2 están disponibles en tres encantadores tonos Pantone (el "violeta" podría ser mi favorito). (Image credit: Motorola)

El conjunto más económico ofrece en realidad una mayor resistencia y una novedosa arquitectura acústica

Los Moto Buds 2 (arriba) están, según la empresa, «diseñados para estudiantes, jóvenes profesionales y amantes de la música», pero a pesar de mi avanzada edad (y del hecho de que ya no soy estudiante), me gusta mucho el sonido de estos audífonos.

Los Moto Buds 2 cuentan con controladores dinámicos de 11 mm y controladores «Micro Planar Magnetic» de 6 mm, también con compatibilidad con audio LHDC de alta resolución y audio espacial, siempre y cuando se disponga del dispositivo fuente Motorola y del contenido adecuado.

Una vez más, cuentan con ANC dinámico (que alcanza hasta 55 dB) y un modo de transparencia, además de un total de seis micrófonos.

¿Duración de la batería? ¡En realidad es aún mejor! Los Moto Buds 2 pueden ofrecer supuestamente hasta 11 horas de reproducción y un total de hasta 48 horas de duración de la batería con el estuche de carga. Y cuando el tiempo es limitado, una carga rápida de 10 minutos debería proporcionar hasta 3 horas de reproducción.

También cuenta con conexión dual, Bluetooth 6.0 (para una conectividad más sólida y velocidades mejoradas), un modo de juego para reducir la latencia y acceso a las funciones Moto ai4 en dispositivos Motorola compatibles, lo que significa que las funciones Catch me up, Pay attention y Remember this (con solo mantener pulsados los audífonos) también están disponibles.

Entonces, ¿mejor duración de la batería y una interesante gama de controladores por menos dinero, solo que con un sonido no ajustado por Bose? Bueno, no es que no me interese...

Los Moto Buds 2 Plus tienen un precio de 129,99 £ / 149,99 € (lo que equivale aproximadamente a 175 $ o 245 AU$, según estimaciones aproximadas) y estarán disponibles para su compra en el Reino Unido e Irlanda en las próximas semanas en los colores Pantone "Cool White" o "Silhouette".

Los Moto Buds 2 costarán solo 69,99 £ / 79,99 € (o alrededor de 94 $ / 132 $ AU, donde se vendan) y estarán disponibles para su compra en el Reino Unido e Irlanda, también en las próximas semanas, pero estarán disponibles en los tonos Pantone «Carbon», «Violet Ice» o «Gray Mist».

¿Qué tal son? Aún no podemos decirlo, pero a mí, por mi parte, me encantaría hacerme con el juego más barato, a ser posible en Violet, para probarlos...

