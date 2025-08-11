Se prevé que los Buds 2a salgan al mercado el 20 de agosto de 2025.

Las filtraciones apuntan a que contarán con ANC y audio espacial, pero no con seguimiento de la cabeza.

Los informes también sugieren un aumento del precio del 50 % en Europa.

¿Recuerdas la última filtración sobre los Google Pixel Buds 2a? Es muy posible que así sea, ya que solo han pasado algunos días, sin embargo, ya tenemos novedades del conocido filtrador Evan Blass.

En una publicación en X, Blass ha publicado una hoja de especificaciones filtrada que llena algunos de los vacíos de las filtraciones anteriores.

La hoja de especificaciones también tiene otra utilidad: muestra cómo se comparan estos audífonos más asequibles con los actuales Google Pixel Buds Pro 2.

(Image credit: Evan Blass / X)

Google Pixel Buds 2a: características principales y precios

Al igual que los Buds Pro 2, los Google Pixel Buds 2a deberían tener cancelación activa de ruido, pero no parecen tener el Silent Seal de los Pro, que adapta aún más la ANC en función de la forma de tus oídos.

Hay otras tres diferencias clave: los Buds 2a tienen audio espacial, pero no cuentan con seguimiento de la cabeza; los Buds 2a no tienen carga inalámbrica; y no tienen detección de conversación. La única otra especificación en la hoja es la duración de la batería, que promete ser de 7 horas, y 20 con el estuche de carga. En comparación, los Buds Pro 2 tienen 8 horas y 30 horas, respectivamente.

Esta no es la única filtración sobre los Google Pixel Buds 2a. Según el sitio web alemán de tecnología WinFuture, que también ha publicado nuevas imágenes de los audífonos, habrá un aumento de precio en Europa: mientras que los Pixel Buds A costaban 99 €, los Buds 2a costarán, según se informa, 149 €. Se trata de un enorme aumento de precio y, si se refleja en otros mercados, significaría 149 dólares/149 libras esterlinas/195 dólares australianos.

En relación con esto, si ya eres usuario de los Google Pixel Buds Pro y no quieres comprar nuevos audífonos en breve, hay una pequeña buena noticia para ti: Google está lanzando una ingeniosa mejora visual en las notificaciones de estado de los audífonos y auriculares de Android para que sea más fácil comprobar el nivel de batería. Gracias a Android Police por esta información.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Por supuesto, las filtraciones sobre los Pixel Buds 2a mencionadas anteriormente no son oficiales y deben tratarse como tales: especulaciones y posibles características, en lugar de hechos confirmados. Pero cuando sepamos más sobre los Pixel Buds 2a aún no lanzados, se lo comunicaremos.