5 cosas que debes saber sobre los nuevos AirPods Pro 3 de Apple, incluido el precio

Los AirPods Pro 3, más pequeños, serán populares, pero hay un elemento del hardware que no se menciona.

Se incorpora la monitorización de la frecuencia cardíaca, pero no la detección de la temperatura.

La traducción en vivo hace su sorprendente debut.

¡Llegó el día! Los nuevos AirPods Pro 3 se presentaron oficialmente en "Awe Inspiring" de Apple.

Tras una serie de filtraciones durante las últimas semanas, entre las que se incluyen un adelanto del diseño, rumores sobre la inclusión de monitores de frecuencia cardíaca y sensores de temperatura, esa gran pista en iOS 26 y a pesar de que Ming Chi-Kuo afirme que los Pro 3 no serán gran cosa y que la «actualización más significativa» llegará en 2026, concretamente con los AirPods Pro 4 (una opinión que recientemente ha compartido Mark Gurman), los AirPods Pro 3 son finalmente oficiales.

¿Qué necesitas saber? Aquí lo tienes todo, ¡sigue leyendo!

Una patente de Apple AirPods concedida en 2025 (Image credit: Apple)

1. Explicación del nuevo sensor de frecuencia cardíaca y su diseño más pequeño

Una filtración del 2 de septiembre sugería que llegarían dos nuevos sensores a los AirPods Pro 3: monitor de ritmo cardíaco y un sensor de temperatura. ¡Y uno de ellos ya se hizo realidad!

Apple afirma que, gracias a una rejilla rediseñada y a una nueva arquitectura de driver personalizada, hay un mayor flujo de aire hacia el oído para lograr un escenario sonoro más amplio y graves más potentes, además de nuevas puntas de silicona con espuma integrada (ahora son cinco tamaños, incluyendo incluso una XXS). Todo esto también llevó a la compañía a asegurar que se obtiene el doble de potencia en la cancelación activa de ruido en comparación con el modelo anterior, lo cual es una afirmación bastante ambiciosa.

Pero la gran novedad se aprecia en la imagen principal: el monitoreo de ritmo cardíaco. ¿Ves esa pequeña barra negra extra en el cuello interno del auricular? Apple la está utilizando, junto con los sensores de movimiento integrados de los AirPods, para ofrecer una nueva experiencia de entrenamiento capaz de rastrear 50 tipos de ejercicio usando únicamente los AirPods Pro 3, es decir, sin necesidad de un Apple Watch.

Incluso se ofrecerá retroalimentación motivacional durante los entrenamientos, así como registro de información en Apple Fitness+, con nuevas APIs para desarrolladores de apps de fitness que podrán dar seguimiento a tus rutinas.

Apple explica: “Los AirPods Pro 3 introducen un sensor personalizado de fotopletismografía (PPG), que emite luz infrarroja invisible pulsada 256 veces por segundo para medir la absorción de luz en el flujo sanguíneo”.

Además, los audífonos ahora son más pequeños (con un nuevo diseño ajustado al canal auditivo) e integran el monitor de ritmo cardíaco más diminuto que Apple ha creado hasta ahora. También cuentan con certificación IP57, lo que significa que son técnicamente a prueba de agua.

(Image credit: Future)

2. Traducción en vivo (y mayor resistencia)

Otra gran sorpresa que no se esperaba ha llegado: la traducción en vivo. Apple asegura que podrás pellizcar ambas varillas para iniciar la traducción en tiempo real, y en ese momento se activa la cancelación activa de ruido (ANC) para reducir un poco la voz de la otra persona mientras recibes la traducción.

Después, simplemente podrás responder hablando, y tu iPhone mostrará tus palabras en pantalla e incluso podrá leerlas en voz alta. Además, si dos personas usan los AirPods Pro 3, podrán conversar directamente a través del sistema de traducción, que según Apple aprovecha tecnología tanto en los auriculares como en el iPhone.

Apple afirma: “La traducción en vivo en AirPods está disponible en inglés, francés, alemán, portugués y español, y llegará a cuatro idiomas más antes de que termine el año: italiano, japonés, coreano y chino simplificado”.

¿Hay algún detalle a tomar en cuenta? Sí, uno o dos. La compañía también aclara: “La traducción en vivo puede no estar disponible en todas las regiones o idiomas. Para conocer la disponibilidad de funciones, idiomas y requisitos del sistema, visita la página oficial”. Dado que el enlace dirige a la página de Apple Intelligence y su disponibilidad en diferentes países, todo dependerá de qué tanto esté habilitada la IA de Apple en tu región.

¿Quieres hablar de resistencia de batería? Claro. Lo mejor que se podía decir de los AirPods Pro 2 es que su autonomía era “aceptable”: hasta 6 horas de escucha con una sola carga (hasta 5.5 horas con Audio Espacial y seguimiento de cabeza activados) o hasta 30 horas en total con el estuche de carga.

Los AirPods Pro 3 mejoran este aspecto con una batería capaz de ofrecer hasta 10 horas en modo auxiliar auditivo con Transparencia activada, o 8 horas de uso estándar con ANC habilitado.

(Image credit: Apple)

3. Precio y fecha de lanzamiento: todo sigue igual (¡hurra!)

Tanto los AirPods Pro como los AirPods Pro 2 tenían un precio de 249 dólares/249 libras esterlinas/399 dólares australianos cuando salieron al mercado, por lo que no debería sorprender que los AirPods Pro 3 cuesten $5,799 pesos mexicanos cuando lleguen a las tiendas.

Dicho esto, muchos de los mejores audífonos inalámbricos han subido de precio en los últimos años en línea con la inflación, pero Apple se ha esforzado por mantener el mismo precio que los AirPods Pro originales de 2019.

Debido a que los nuevos AirPods Pro 3 se han lanzado a este precio, los audífonos se situarán en la gama baja de los audífonos premium. ¡Lo sé! ¿Quién lo hubiera pensado?

Ya están disponibles para reservar (desde el 9 de septiembre) y empezarán a llegar a las tiendas (o a tu puerta) el 19 de septiembre.

(Image credit: Apple)

4. Sin cámaras infrarrojas, sin detección de temperatura y sin mención de H3

Se había especulado ampliamente que una (o posiblemente dos) de las funciones más esperadas no llegarían en esta actualización, y así fue. Para algunos esto podría resultar decepcionante, aunque la llegada de la traducción en vivo bien podría compensarlo.

Primero, no hubo mención alguna de un chip H3 más potente, que se suponía sería clave para funciones futuras —aunque es posible que sí esté presente y Apple simplemente no lo mencionara.

Tampoco se anunció la detección de temperatura, algo curioso considerando la gráfica tipo mapa de calor que Apple usó para su evento “Awe dropping”.

Las cámaras infrarrojas integradas en los AirPods Pro 3 tampoco se materializaron. Esto no fue una gran sorpresa: en diciembre de 2024, un informe de Mark Gurman para Bloomberg ya había señalado que la tecnología para cámaras en los AirPods aún no está lista, y apuntaba a 2027 como la fecha probable para ver esta función.

Este año, otro reporte afirmó que los AirPods con diminutas cámaras de IA llegarán en 2027, aunque personalmente muchos creen que sería un gran avance en seguridad cuando finalmente aparezcan —y que incluso podría suceder en 2026 con los AirPods Pro 4. Aun así, esperar que se incluyeran en este lanzamiento era un sueño poco realista.

Lo que sí es evidente es el fuerte enfoque de Apple hacia el seguimiento de salud en sus AirPods de gama Pro. Con el monitoreo de ritmo cardíaco ya disponible en los Beats Powerbeats Pro 2 y probablemente próximo a los Beats Powerbeats Fit, era casi un hecho que los AirPods Pro 3 también lo integrarían.

Sin embargo, la ausencia de algunas funciones novedosas —en especial la de medición de temperatura— puede dejar un ligero sabor a decepción en un lanzamiento tan importante.

Los AirPods Pro de segunda generación de Apple (Image credit: Future)

5. Todavía no es compatible con Lossless

Sin duda, el principal punto de discusión cuando se trata de nuevos AirPods es el soporte para el audio de alta resolución de Apple Music, específicamente 24 bits/96 kHz (la resolución máxima de la modalidad Lossless de Apple Music) y 24 bits/192 kHz, que corresponde al límite de la opción Hi-Res Lossless.

Actualmente, para disfrutar archivos Hi-Res Lossless (que Apple puso a disposición de sus suscriptores de Apple Music sin costo adicional desde junio de 2021) en un iPhone, se necesita un sistema cableado bastante elaborado: primero el adaptador Lightning a USB para cámara (limitado a 24 bits/48 kHz), después un DAC portátil de terceros para alcanzar la resolución adecuada y, finalmente, un buen par de audífonos con cable.

¿Y para la modalidad Lossless estándar, un poco más sencilla? Aun así se requieren audífonos con cable. La buena noticia es que el DAC interno del iPhone es suficiente, siempre que se use un cable: por ejemplo, los EarPods de Apple, que siguen siendo una gran opción, o los AirPods Max, que desde el 1 de abril de 2025 cuentan con audio Lossless por USB-C mediante conexión cableada.

Si los AirPods Pro 3 ofrecieran acceso directo al Hi-Res Lossless de Apple Music, sería un verdadero éxito entre los usuarios más fieles de Apple. Por eso resulta tan sorprendente que la compañía de Cupertino todavía no lo haya hecho.

En cambio, Apple anunció una nueva arquitectura de drivers, una cancelación activa de ruido mejorada y avances en la función de audífono asistido, señalando:

“Para ayudar a los usuarios de audífonos en entornos ruidosos como restaurantes, Conversation Boost ahora es automático, ofreciendo una amplificación potente con reducción de ruido de fondo.”