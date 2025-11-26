BRAVIA Theatre: Sony lanza barras de sonido con audio envolvente y diálogos impulsados por IA

¿Cuál es combinación perfecta para disfrutar de una película en casa? Sin duda, la experiencia crece completamente con la imagen y el sonido adecuado.

El sentir cada detalle, desde los susurros más sutiles hasta los momentos más intensos hará que no solo veas la película, sino que vivas y te sumerjas en cada escena.

Esto es posible con las nuevas BRAVIA Theatre de Sony, las cuales están diseñadas para complementar la increíble calidad visual de los televisores BRAVIA y experimentar un sonido potente y envolvente similar a la del cine desde tu hogar.

Diálogos claros, sonido superior y bajos increíbles.

BRAVIA Theatre Bar 6 es una barra de sonido de 3.1.2ch que ofrece sonido envolvente e inmersivo, y diálogos claros. Además, cuenta con un subwoofer inalámbrico para producir graves bien balanceados. Los formatos Dolby Atmos y DTS:X generan un potente sonido envolvente de calidad cinematográfica. Asimismo, las tecnologías Vertical Surround Engine y S-Force PRO Front Surround de Sony ofrecen sonido multidimensional y más realista que otros formatos. Gracias a la exclusiva tecnología Upmixer de Sony, puedes disfrutar de sonido envolvente tridimensional, no solo con el contenido que tenga formato de sonido envolvente, sino también con el que tenga formato de sonido estéreo. Para lograr diálogos claros y sonido preciso, un altavoz central dedicado garantiza que las voces se reproduzcan con increíble claridad en cada escena.

Si emparejas la barra BRAVIA Theatre Bar 6 con un televisor BRAVIA compatible[ Modelos de TV 2025 compatibles: BRAVIA 8 II y BRAVIA 5], la tecnología de aprendizaje automático impulsada por IA Voice Zoom 3 de Sony reconoce las voces humanas y sube o baja su volumen para que hasta los diálogos más suaves se escuchen con claridad.

(Image credit: Sony)

Vibra cada escena con Dolby Atmos

BRAVIA Theatre System 6 es un sistema de sonido todo en uno de 5.1ch y 1000 W de potencia con subwoofer que ofrece sonido más profundo e intenso, y bien balanceado. La configuración del altavoz de 5.1ch aporta profundidad, claridad y potencia al sonido, mientras que la compatibilidad con los formatos Dolby Atmos y DTS:X permite disfrutar de paisajes sonoros multidimensionales e inmersivos.

El sistema está impulsado por las tecnologías Vertical Surround Engine y S-Force PRO Front Surround, que hacen que las películas se escuchen con la intención original del creador y permiten escuchar también otros formatos de una forma multidimensional y más realista. De manera similar a la barra de sonido BRAVIA Theatre Bar 6, este sistema de cine en casa cuenta con Voice Zoom 3™[ Disponible en los TV BRAVIA 8 II y BRAVIA 5], que utiliza algoritmos impulsados por IA para garantizar que hasta el sonido de las voces se escuche con gran claridad.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Los televisores BRAVIA y BRAVIA Theatre funcionan mejor juntos

Al combinar un televisor BRAVIA con un producto de audio para el hogar BRAVIA Theatre, puedes disfrutar de una experiencia fluida que se centra en lo más importante: películas y programas increíbles. Los televisores BRAVIA 2025, BRAVIA 8 II, BRAVIA 5 y BRAVIA 2 II, incorporan la excelencia cinematográfica característica de Sony, impulsados por el procesador XR de última generación con un sistema de reconocimiento de escenas basado en IA[ Disponible en los modelos de televisores BRAVIA 8 II y BRAVIA 5 2025.].

La BRAVIA 8 II cuenta con un diseño refinado, un contraste espectacular y un color vibrante, iluminado por QD-OLED, lo que hace que cada momento en casa se siente como una ocasión especial ya que cumple con los estrictos estándares de IMAX® Enhanced, DTS:X, Dolby Vision y Dolby Atmos para ofrecer una experiencia visual inmersiva. La BRAVIA 8 II cuenta con un diseño integral extraplano el cual fusiona la pantalla y el bisel en una sola pieza para enfocar la vista en lo importante: la imagen.

La BRAVIA 5 capta toda la profundidad de la historia y ofrece imágenes ricas y auténticas que te sumergen en cada escena. A través de XR Clear Image, la BRAVIA 5 amplía de forma inteligente tus contenidos favoritos a casi 4K, ajustando el procesamiento en función de la calidad del contenido original, garantizando que las texturas y los detalles naturales salgan a la luz, mientras que el análisis dinámico de fotogramas y la división por zonas minimizan el ruido.

Con la BRAVIA 2 II, mira tus favoritos de siempre en una calidad cercana a 4K. Gracias a la tecnología 4K X-Reality PRO analiza, limpia y refina las imágenes usando la base de datos única en 4K, a fin de que puedas ver imágenes deslumbrantes desde prácticamente cualquier contenido.