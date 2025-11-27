El resumen musical de YouTube para 2025 ya está disponible con nuevas funciones de inteligencia artificial. Aquí los detalles

Consulta la aplicación para ver el resumen de YouTube Music 2025.

Son estadísticas resumidas de lo que has escuchado a lo largo del año.

También puedes obtener respuestas de IA sobre tus gustos musicales.

Es la temporada de resúmenes musicales, y YouTube Music se adelanta a Spotify Wrapped 2025 con su propio resumen anual del historial de reproducción de los usuarios: si utilizas el servicio, entra ahora en la aplicación para ver si ya está disponible tu resumen.

Según ha descubierto 9to5Google, el resumen de YouTube Music 2025 ya está empezando a aparecer para los usuarios. Si no lo ves inmediatamente después de abrir la aplicación en tu teléfono, toca tu foto de perfil (arriba a la derecha) y selecciona Tu resumen.

El formato es similar al de años anteriores, con un estilo similar al de las historias de las redes sociales que te muestra tus estadísticas de 2025. Verás los artistas, álbumes y canciones que más has escuchado, así como el total de minutos escuchados en general.

YouTube Music también te dirá cuán diversa fue tu selección de canciones durante los últimos 12 meses y te dirá de dónde son tus artistas favoritos. Puedes tocar y mantener presionada la pantalla para pausar el resumen y reiniciarlo en cualquier momento.

Las canciones de 2025

Obtienes una lista de reproducción con un resumen completo del año. (Image credit: Future)

Al igual que en años anteriores, se crea automáticamente una lista de reproducción de tu año: toca el botón en la pantalla de tu resumen para guardarla de forma permanente en tu biblioteca. También puedes volver a secciones específicas de tu resumen una vez que haya terminado de reproducirse.

La novedad de este año es la opción de hacer preguntas sobre tu año en música, que, como probablemente puedas imaginar, funciona con IA. Verás un cuadro «Pregunta sobre tus escuchas» en tu página de resumen: solo tienes que pulsar en él para hacer una pregunta.

YouTube Music sugiere preguntas como «¿Cuál es mi mascota musical?» o «Escribe un haiku sobre mis escuchas», pero en realidad puedes preguntar lo que quieras, teniendo en cuenta que se muestra la advertencia habitual de que «la IA puede cometer errores».

Le pregunté a la IA cuál era la canción más antigua que escuché en 2025 y me respondió Laughing, de R.E.M., de 1983. Luego volví a preguntar y le dije al bot que lo pensara bien, y me respondió God Only Knows, de los Beach Boys, de 1966... así que ten cuidado con lo que te dicen.

