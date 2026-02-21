Las cinco nuevas mejoras de Apple Music son justo lo que la plataforma necesita para superar a Spotify, pero su nueva interfaz de usuario hace que los usuarios pidan a gritos más simplicidad

Apple Music está lanzando cinco nuevas funciones en iOS 24.6, entre las que se incluyen las nuevas funciones Playlist Playground y Concerts Near You.

También cuenta con un nuevo diseño de interfaz de usuario para álbumes y listas de reproducción.

A pesar de su nuevo aspecto, ha dividido a los usuarios, que han criticado a Apple por su falta de funciones de accesibilidad.

Apple presentará su próxima serie de nuevos productos en un par de semanas, en su evento del 4 de marzo, pero ya está adelantando algunas de las nuevas mejoras que llegarán a Apple Music en iOS 24.6, y no hay duda de que darán un nuevo impulso a uno de los mejores servicios de streaming musical.

Si estás inscrito en la versión beta de iOS 24.6, es posible que ya hayas echado un vistazo a las nuevas funciones de Apple Music que se espera que se implementen ampliamente en las próximas semanas. A diferencia de Spotify, Apple Music no suele lanzar una nueva función tras otra, por lo que el hecho de que vaya a introducir cinco nuevas mejoras a la vez es una gran noticia.

Como hemos comentado recientemente, Playlist Playground es una de las nuevas funciones más destacadas de Apple Music. Si estás familiarizado con la herramienta de listas de reproducción con IA de Spotify, Playlist Playground no es muy diferente.

Funciona de manera muy similar, ya que se introduce un texto o se selecciona una idea preestablecida y, a continuación, se genera una lista de reproducción de canciones basada en la solicitud. Es la segunda herramienta de transmisión de música con IA de Apple Music, tras el lanzamiento de su ingeniosa función AutoMix para sincronizar ritmos.

Está claro que Apple Music ha estado atento a lo que funciona en Spotify y, al igual que el centro de eventos en vivo de Spotify, Apple Music va a introducir una función llamada «Conciertos cerca de ti». Aunque todavía no sabemos cómo se verá en la aplicación, sabemos que está en camino y será refrescante ver cómo Apple Music conecta a sus suscriptores con conciertos en vivo. Me sorprende que no lo haya hecho antes.

Además, Apple Music finalmente está eliminando una tediosa restricción en las listas de reproducción, al permitirte agregar una canción a varias listas de reproducción a la vez, una libertad que los suscriptores de otras plataformas siempre han tenido. Y, basándose en la función Ambient Music del año pasado, Apple la está haciendo disponible como un nuevo widget de la pantalla de inicio en diferentes tamaños, lo que brinda un nuevo acceso directo a quienes utilizan la aplicación con frecuencia.

Así que esta actualización de Apple Music es bastante significativa, pero no se queda ahí. Las interfaces de los álbumes y las listas de reproducción están siendo renovadas, y aunque deja en evidencia la abarrotada aplicación de Spotify, no todo el mundo está contento con el resultado.

Las mejoras en la interfaz de usuario de Apple Music son elegantes y llamativas, pero se ha abandonado la accesibilidad

Aunque Spotify tiene todas las funciones divertidas, su interfaz desordenada provoca constantes críticas por parte de los usuarios, y ahora que Apple Music ha renovado el diseño de sus álbumes y listas de reproducción, muchos usuarios de Spotify piden lo mismo.

Anteriormente, las páginas de listas de reproducción y álbumes de Apple Music presentaban un gráfico grande, y a veces envolvente, con la lista de canciones sobre un fondo blanco liso debajo. En iOS 24.6, la carátula del álbum o la lista de reproducción se utiliza ahora para toda la página, por lo que la lista de canciones se colocará sobre el color más destacado de la carátula. Un usuario compartió una imagen comparativa en Reddit (véase más abajo).

Durante el tiempo que probé Apple Music mientras me tomaba un descanso de Spotify, su diseño limpio fue una de mis partes favoritas de la experiencia de usuario, y resaltó todo lo que no me gustaba del diseño de Spotify. No hay duda de que Apple Music está muy por delante en este aspecto; sin embargo, los usuarios no han tardado en señalar la falta de atención de Apple a la accesibilidad, y puedo entender por qué.

El rediseño de Liquid Glass sigue dividiendo a los usuarios de iPhone tal y como está, y aunque me gustan algunos aspectos de su mejora, la nueva interfaz de usuario de Apple Music es bastante difícil de leer en algunos lugares, y prefiero la clara separación entre las coloridas ilustraciones y la lista de canciones. Y sí, existe la opción de desactivar Liquid Glass junto con otras funciones de accesibilidad, pero la configuración predeterminada podría ser más adecuada para las personas con problemas de lectura.

¿Cambia esto mi opinión sobre la interfaz de usuario desordenada de Spotify? En absoluto, sigo pensando que podría tomar nota de Apple Music. Dicho esto, tengo la sensación de que Apple aún no ha terminado de expandir su nueva estética a todas las áreas de su aplicación de streaming musical; es una exageración en potencia.

