Apple Music recibirá dos mejoras que Spotify lleva ofreciendo desde hace mucho tiempo y, afortunadamente, ni siquiera necesitas Apple Intelligence

Apple Music enumera varias actualizaciones en iOS 24.6, pero la más destacada es una nueva herramienta de creación de listas de reproducción con IA, Playlist Playground.

Actualmente se encuentra en fase de pruebas beta y se espera que llegue en algún momento de la primavera.

A diferencia de otras ventajas, Playlist Playground estará disponible en dispositivos que no sean compatibles con Apple Intelligence.

Apple ha lanzado la primera versión beta de iOS 26.4, que incluye una serie de interesantes novedades para Apple Music, pero lo que más ha llamado la atención es la nueva herramienta de listas de reproducción con IA, similar a la de Spotify.

La nueva herramienta «Playlist Playground», que toma su nombre de la función de creación de fotos de Apple «Image Playground», permite crear listas de reproducción introduciendo indicaciones de texto o utilizando las ideas preestablecidas de Apple. Mediante el uso de IA (probablemente Apple Intelligence), generará una nueva lista de reproducción de 25 canciones con un título personalizado.

De manera similar a la herramienta insignia de Spotify para crear listas de reproducción con IA, y también a su función «Prompted Playlist», Playlist Playground funciona con indicaciones de texto descriptivas que puedes introducir para crear listas de reproducción con un sonido específico. Puedes pedirle que cree listas de reproducción específicas por género, basadas en un ambiente concreto (por ejemplo, «música para el café de la mañana») o que recopile canciones de un determinado periodo de tiempo.

(Image credit: MacRumors)

MacRumors ha proporcionado una imagen de la nueva herramienta (véase arriba) y, según MacWorld, Playlist Playground también puede generar listas de reproducción basadas en una selección de «al menos 10 canciones diferentes». Además, te da la libertad de cortar y cambiar tu solicitud, editar el título y añadir o eliminar canciones manualmente antes de finalizarla, pero esa no es la única función que Apple Music está tomando prestada de Spotify.

Una de las características más valiosas de Spotify es el centro de eventos en vivo, una vista general de todos los conciertos próximos en tu zona, y parece que Apple Music está desarrollando su propia versión.

(Image credit: MacWorld / Foundry)

En el informe de MacWorld, el medio destaca que, al abrir Apple Music después de instalar la actualización iOS 24.6, aparecerá una ventana emergente indicando que se podrán ver los próximos eventos en vivo desde la aplicación. Aún no sabemos cómo funcionará ni cómo se verá en Apple Music, pero MacWorld predice que será similar a la herramienta de Shazam (propiedad de Apple).

Si tienes acceso a la versión beta de iOS 24.6, puedes probar Playlist Playground entrando en la aplicación Apple Music y pulsando el nuevo botón «+» en tu biblioteca, pero no se espera que el lanzamiento completo se produzca hasta la primavera, lo que no es una espera muy larga. Pero sé lo que estás pensando: «¿y si no tengo un teléfono Apple Intelligence?». Resulta que, después de todo, no tienes por qué perderte Playlist Playground.

"Yo tengo un iPhone 13 Pro y me funciona bien"

El servicio de IA insignia de Apple es difícil de analizar. Todavía le falta la tan esperada voz de Siri con tecnología de IA y, a pesar de su disponibilidad en los dispositivos compatibles con macOS 15 Sequoia, iOS 18 y iPadOS 18, eso no significa que todos los productos cuenten con las funciones de Apple Intelligence (el iPhone 16 es el primer modelo diseñado para ello).

Pero no es el caso de Playlist Playground. Resulta que, aunque no tengas un dispositivo móvil con Apple Intelligence, podrás crear listas de reproducción con IA en Apple Music una vez que se haya lanzado Playlist Playground; al menos, eso es lo que han confirmado los probadores beta en línea (véase más abajo).

Esto elimina una gran restricción, así como la gran preocupación, de un puñado de usuarios de Apple Music que no tienen un dispositivo compatible con Apple Intelligence. Teniendo esto en cuenta, debe funcionar de manera similar a la función AutoMix del año pasado, que se puede utilizar en cualquier dispositivo Apple siempre que sea compatible con iOS 18 y superior.

No solo da la bienvenida a una nueva forma de crear listas de reproducción personales, sino que también invita a los aficionados a la música a descubrir nuevos álbumes, canciones y artistas para añadir a su biblioteca, y a personalizar sus experiencias en la aplicación para adaptarlas a sus gustos musicales en constante evolución. En mi opinión, es una situación en la que todos ganan.

