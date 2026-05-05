Apple Music gana en audio espacial: 5 álbumes en Dolby Atmos que debes escuchar

Aunque Spotify es mi plataforma musical preferida, disfruto de lo que ofrece Apple Music. El verano pasado me suscribí al servicio musical de Apple por primera vez, y ahora estoy probándolo de nuevo, sobre todo para aprovechar al máximo la experiencia auditiva con Dolby Atmos.

He estado usando Apple Music de forma intermitente durante las últimas dos semanas después de suscribirme a una de sus últimas ofertas, y tan pronto como volví a iniciar sesión, inmediatamente comencé a crear una lista de reproducción centrada en lo esencial de la experiencia de escucha con Dolby Atmos. Lo mejor de mi breve regreso a Apple Music es que he estado lo suficientemente tiempo alejado como para realmente notar y apreciar cómo suenan mis discos favoritos en Dolby Atmos en comparación con Spotify Lossless.

Entonces me puse a pensar: ¿qué álbumes en Dolby Atmos recomendaría a los nuevos miembros de Apple Music? Hay cinco discos compatibles que he estado escuchando en bucle últimamente porque, cuando los comparo con Spotify Lossless, Apple Music es el claro ganador.

El artículo continúa a continuación.

¿No sabes por dónde empezar? Aquí están mis mejores selecciones de álbumes en Dolby Atmos.

Homogenic, Björk

(Image credit: Future)

Sabía que Björk estaría en la lista, pero elegir solo un álbum fue una tarea casi imposible. Estaba indeciso entre el carácter terrenal de *Debut* y el estilo urbano de *Post*, pero en lo que respecta a los álbumes electrónicos, *Homogenic* es el que realmente brilla en Dolby Atmos.

Me interesé por Björk hace unos 10 años y he estado escuchando Homogenic desde entonces, pero solo ahora he empezado a captar elementos que nunca supe que se escondían entre las capas de cada canción. No solo eso, los componentes orquestales del álbum no se pierden en el denso bosque cibernético. Al contrario, ocupan un lugar destacado justo donde deben estar, equilibrándose perfectamente con el núcleo electrónico del álbum.

3D Country, Geese

(Image credit: Future)

Aunque «Getting Killed» habría sido una opción acertada, el álbum «3D Country» de Geese es increíblemente dinámico, y lo he estado escuchando sin parar. Es un disco divertido de escuchar si te atrae la mezcla de indie alternativo, rock 'n roll, country y blues.

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A primera vista, puede parecer una mezcla demasiado recargada, pero al escucharlo en Dolby Atmos realmente puedes distinguir las influencias una por una y luego volver a juntarlas todas. Una de las mejores partes de la experiencia auditiva es poder escuchar la voz de Cameron Winter en toda su potencia, lo que hace maravillas para mostrar su control vocal.

The Rise and Fall of a Midwest Princess, Chappell Roan (El auge y la caída de una princesa del Medio Oeste, Chappell Roan)

(Image credit: Future)

Por supuesto, tenía que incluir un álbum de pop, y el disco de Chappell Roan de 2023 es el que más diferencias me ha llamado la atención al escucharlo en Dolby Atmos; las principales son unos bajos más potentes y la claridad de los sintetizadores.

Sin embargo, al igual que 3D Country, este es otro álbum en el que las voces son una de las estrellas del espectáculo. Chappell tiene una voz que realmente funciona para un álbum vocal pop como este, pero no te das cuenta de lo pulido que es su sonido y de cuántas capas vocales utiliza hasta que lo escuchas en Apple Music. En lo que respecta a los álbumes pop, este se sitúa en lo más alto en cuanto a la escucha imprescindible en Dolby Atmos.

Grace, Jeff Buckley

(Image credit: Future)

Cada vez que escucho «Grace» de Jeff Buckley, se me pone la piel de gallina y se me llenan los ojos de lágrimas, así que, naturalmente, tenía que incluirla. Si pensabas que su voz cruda y los acompañamientos acústicos eran impactantes, espera a darle al play en la canción principal en Dolby Atmos.

La maestría musical de Buckley se destaca en cada punteo de guitarra aislado, lo que te hará darte cuenta de cuántos tipos diferentes de guitarras utiliza en una sola canción, por no hablar de todo el álbum.

Orquídeas, Kali Uchis

(Image credit: Future)

Si estás buscando un álbum con una producción rica para dar el pistoletazo de salida a tu experiencia con Apple Music y Dolby Atmos, déjame recomendarte "Orquídeas" de Kali Uchis, un disco en español que explora el reguetón, el R&B y el funk en todo su esplendor.

Este es otro álbum repleto de influencias, pero, de nuevo, no se siente agobiante en Dolby Atmos. En todo caso, sus ritmos groovy, su acústica que suena como si fuera bajo el agua y sus seductores beats de trap están perfectamente equilibrados. Ninguno se impone sobre el otro, y el eco de su voz angelical es la guinda del pastel.

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