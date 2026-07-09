Tu voz puede ser clonada en cuestión de minutos gracias a la inteligencia artificial, y Taylor Swift está tratando de proteger la suya, pero ¿qué derechos tenemos el resto de nosotros?

A principios de este año, Taylor Swift presentó solicitudes de registro de marca para las frases «Hey, it's Taylor» y «Hey, it's Taylor Swift», dos grabaciones estrechamente asociadas con su voz y su marca personal. Por esas mismas fechas, el actor Matthew McConaughey solicitó protección de marca para algunas de sus frases más reconocibles.

Estos casos ponen de relieve una pregunta importante en la era de la IA: ¿qué derechos tienen realmente las personas sobre su voz?

Y esto no es un tema teórico. La gente tiende a enfocarse en las capacidades de generación de imágenes y videos de la IA, pero las herramientas de clonación de voz con IA ahora pueden recrear la voz de una persona a partir de solo unos minutos de audio. Mientras que plataformas como ElevenLabs y Suno han ayudado a que las voces sintéticas y el audio generado por IA sean más accesibles que nunca.

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Para las celebridades, lo que está en juego es muy claro. Una voz distintiva puede ser una parte valiosa de una marca personal y una fuente de ingresos. Pero esta tecnología ya no afecta solo a las figuras públicas. Ahora, cualquier persona que tenga grabaciones de audio en línea podría ver su voz copiada, clonada o imitada.

Este es un problema que hemos abordado en repetidas ocasiones en nuestros reportajes sobre la IA. Se trata de que la ley aún no se ha puesto al día con la tecnología. Las leyes existentes en materia de derechos de autor, marcas registradas, privacidad y derechos de imagen se crearon en gran medida antes de que las voces generadas por IA fueran posibles a gran escala.

Como resultado, muchas de las preguntas más importantes de hoy en día no tienen respuestas sencillas, y las normas también varían significativamente según el lugar donde vivas.

Entonces, ¿en qué punto nos encontramos ahora? ¿De qué protecciones cuenta realmente la gente común si su voz es clonada o utilizada sin permiso? ¿Y están los legisladores empezando a adaptarse a un mundo en el que una voz puede replicarse en cuestión de minutos? Para averiguarlo, hablé con expertos legales especializados en tecnología, propiedad intelectual y derecho de la inteligencia artificial.

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¿Qué dice la ley?

La doctora Edina Harbinja, profesora asociada de Derecho en la Universidad de Birmingham y especialista en derechos digitales y regulación de tecnologías emergentes, explica que no existe una respuesta sencilla a la pregunta de si una persona puede realmente "ser dueña" de su propia voz.

"Una grabación de una voz puede estar protegida por derechos de autor y derechos conexos, y una interpretación puede estar protegida por los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes", señala. "Pero la voz en sí normalmente no es 'propiedad' de alguien de la misma forma que una canción, una grabación de audio o una obra escrita."

El profesor Andrés Guadamuz, experto en propiedad intelectual y derecho tecnológico de la Universidad de Sussex, coincide en gran medida con esta postura.

"En el Reino Unido, la respuesta es no: no eres dueño de tu propia voz", me comenta. "Existen varias formas de intentar protegerse, pero la realidad es que no hay un recurso legal sólido si alguien utiliza tu voz para entrenar una IA, especialmente si obtuvo acceso a esa voz de manera legal."

Harbinja señala que el concepto de propiedad quizá no sea la forma más útil de abordar este tema.

"La cuestión más compleja es si una voz generada por IA que suena como la de una persona se apropia de su identidad, implica falsamente que respalda algo o engaña al público."

En otras palabras, la cuestión legal no gira tanto en torno a la propiedad de la voz, sino a si una voz clonada mediante IA provoca daños, engaño o una representación falsa. Aun así, la respuesta depende en gran medida del país donde ocurra.

"En Estados Unidos, este tipo de casos suele abordarse a través del derecho de publicidad (right of publicity), el falso respaldo (false endorsement) y las demandas por suplantación de identidad", explica Harbinja.

Como ejemplo, menciona el caso Midler v. Ford Motor Co., en el que la cantante Bette Midler logró impedir que Ford utilizara a una imitadora de su voz en un anuncio publicitario.

También existen iniciativas más recientes en Estados Unidos, como la propuesta de ley NO FAKES Act, que busca proteger de forma más directa la voz y la imagen de las personas frente a réplicas digitales no autorizadas.

En el Reino Unido, sin embargo, el panorama es diferente.

"En el Reino Unido no existe un derecho general que permita ser propietario de la propia voz, imagen o personalidad", explica. "Las vías legales más relevantes son la figura del passing off, los derechos de los artistas intérpretes, el uso indebido de información privada, la protección de datos, la difamación, los contratos y, en algunos casos, las marcas registradas. Pero se trata de protecciones fragmentadas."

Una de las posibles vías es precisamente el passing off, una figura jurídica que protege a empresas y personas frente a representaciones falsas que puedan dañar su reputación o sugerir de manera engañosa que respaldan comercialmente un producto o servicio.

Guadamuz considera que esta es una de las pocas herramientas legales disponibles en determinadas circunstancias.

"Si una persona tiene una reputación consolidada, puede recurrir al passing off, que es una forma de impedir que otros obtengan beneficios utilizando su imagen", explica. Sin embargo, aclara que su aplicación es limitada y que históricamente se ha utilizado con mayor frecuencia para proteger la imagen que la voz.

Harbinja añade que el verdadero desafío es que la clonación de voz mediante IA no encaja claramente en una sola categoría jurídica.

"La imitación de voz mediante IA puede considerarse una forma de suplantación de identidad, pero la clasificación legal depende de la jurisdicción y del contexto: puede tratarse de falso respaldo, vulneración de derechos de la personalidad, tratamiento de datos personales, competencia desleal, derechos de los artistas intérpretes o incluso engaño al consumidor."

El marco legal también varía dependiendo de si la persona afectada es una celebridad o un artista profesional.

"Puedes ser propietario de la grabación, de la canción o de una marca registrada, pero eso no significa necesariamente que seas propietario del sonido de tu propia voz en el sentido tradicional del derecho de autor", concluye. "La imitación de voz mediante IA pone de manifiesto la brecha que existe entre las leyes que protegen las obras y aquellas que protegen a las personas."

La IA plantea problemas únicos

Harbinja explica que la IA complica las cosas porque hay dos problemas importantes de aplicación de la ley que hay que considerar.

El primero es un problema de entrenamiento. «Los modelos pueden entrenarse con vastas colecciones de grabaciones en línea, canciones, entrevistas, presentaciones y videos. Los titulares de los derechos a menudo no saben si se utilizó su material, dónde se llevó a cabo el entrenamiento o si se realizó una copia legalmente relevante en una jurisdicción donde puedan presentar una demanda», me dice Harbinja.

El segundo problema es el resultado. «Si el resultado de una IA suena como Taylor Swift, pero no reproduce una parte sustancial de una grabación o canción protegida, es posible que los derechos de autor no sean la mejor vía», dice. «Es por eso que el debate está pasando de centrarse únicamente en los derechos de autor a abordar la voz, la imagen, la personalidad, la publicidad, el consentimiento, la transparencia y la regulación de las réplicas digitales».

Ella dice que es por eso que el ejemplo de Taylor Swift está resultando tan interesante. Porque, aunque las estrategias de protección de marcas registradas y de imagen de marca pueden funcionar en contextos comerciales, no resuelven el problema más amplio de la imitación no autorizada por parte de la IA.

Guadamuz señala que la aplicación de la ley sigue siendo uno de los mayores obstáculos prácticos. «No hay protección en el Reino Unido, sí algo en otros países, pero es casi imposible hacerla valer en este momento. Solo se podrían tomar medidas contra los casos más flagrantes de clonación», me comenta.

(Image credit: Getty Images / FabrikaCr)

El futuro del derecho

¿Está cambiando la ley para adaptarse a las nuevas tecnologías? Sí, pero lentamente.

«Están surgiendo leyes sobre la transparencia de la IA», me dice Harbinja. «La Ley de IA de la UE no establece un derecho de propiedad sobre la voz de una persona, pero el artículo 50 impone obligaciones de transparencia para ciertas interacciones de IA y deepfakes o contenido sintético, incluido el audio sintético».

Guadamuz cree que, en última instancia, se necesitará nueva legislación. «En gran medida, necesitamos una nueva legislación que proteja específicamente las voces», afirma.

Señala que los responsables políticos del Reino Unido ya han debatido sobre protecciones contra los deepfakes y las réplicas digitales, las cuales podrían extenderse eventualmente a los clones de voz generados por IA.

Sin embargo, Harbinja sostiene que el debate en este caso no debería centrarse exclusivamente en la propiedad.

“La cuestión teórica y moral más profunda es si la voz, la imagen y la personalidad deben regirse principalmente como propiedad, o bien a través de conceptos como la dignidad, la personalidad, la identidad y la autonomía”, dice. “Mi opinión personal es que esta última perspectiva ofrece el punto de partida más adecuado, especialmente cuando los sistemas de IA no se limitan a copiar un activo comercializable, sino que simulan a una persona”.

Lo que Harbinja me hizo pensar es en qué tan a menudo tratamos a la IA como simplemente otra tecnología que hay que regular. Otra herramienta, otra plataforma, otro problema legal que resolver.

Pero el auge de la clonación de voz mediante IA sugiere que está sucediendo algo más complicado. No se trata solo de cuestiones sobre derechos de autor, marcas registradas o protección de datos. Son cuestiones sobre identidad, autenticidad y personalidad.

Después de todo, una voz no es solo un dato. Es una de las formas en que nos reconocemos unos a otros. Está ligada a nuestras relaciones, nuestros recuerdos y nuestro sentido de identidad.

A medida que la IA se vuelve cada vez más capaz de imitar no solo lo que creamos, sino quiénes somos, el desafío para los legisladores va más allá de decidir qué se puede poseer y pasa a ser si, en primer lugar, deberíamos tratar partes de una persona como propiedad.

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