Soy experto en inteligencia artificial: estas son mis cinco herramientas secretas que podrían cambiar tu vida en 2026

Este año he probado una cantidad absurda de herramientas de IA, tanto con fines profesionales como para satisfacer mi propia curiosidad. Y aunque los chatbots de IA de renombre, como ChatGPT, Gemini y Claude, suelen ser la opción predeterminada para muchas personas, hay muchas otras opciones que a menudo son mejores para tareas específicas.

Puede que sean limitadas, especializadas e incluso que dependan de modelos de IA creados por OpenAI o Google, pero el enfoque más específico de las herramientas que se muestran a continuación a menudo hace que sea más fácil ver exactamente cómo pueden mejorar tu vida en 2026.

Probablemente no hayas oído hablar de algunas (o incluso de todas) las herramientas de IA que se muestran a continuación, pero todas ellas están en mi lista de favoritas, y podrían convertirse en tu nuevo asistente favorito en 2026.

1. Herramientas de duende

Goblin Tools es genial cualquier día, especialmente cuando me cuesta poner mi cerebro en marcha. La plataforma se creó específicamente para personas neurodivergentes, pero es útil para cualquiera que se sienta abrumado.

Goblin Tools utiliza la inteligencia artificial para dividir las tareas en actividades más pequeñas. Puede convertir objetivos vagos en pasos concretos, así como ayudar a reescribir mensajes para que se ajusten mejor al tono que se desea transmitir y proporcionar una forma de estimar objetivamente el tiempo que llevará realmente una tarea. Pero lo que realmente ofrece es una interfaz limpia que no te juzga por preguntar por quinta vez cuánto tiempo llevará la colada.

La genialidad de Goblin Tools reside en lo directamente que ayuda a las personas que sufren sobrecarga mental. Simplemente se adapta a la versión de ti mismo que tengas hoy. Imita la empatía sin sentimentalismos, lo cual es genial cuando la presión dificulta la productividad. Goblin Tools es un servicio gratuito, aunque si vas a utilizarlo a niveles muy altos, tiene un costo. La mayoría no se acercará a eso; sin embargo, aceptan donaciones.

Lo que distingue a Goblin Tools es que no intenta sustituir todo tu sistema de productividad. Funciona muy bien junto con lo que ya uses, ya sea una aplicación de notas, un gestor de tareas o nada en absoluto.

A diferencia de ChatGPT, que en teoría puede hacer todas estas cosas si se le da la orden adecuada, Goblin Tools incluye cada función con un contexto integrado. Esta es una de mis favoritas porque, cuando me quedo atascado, no necesito una conversación con un chatbot, sino una herramienta que me facilite las cosas difíciles.

2. Aesty

Aesty es una herramienta de moda basada en inteligencia artificial que puede tomar imágenes y descripciones de tu guardarropa y permitirte ver cómo te queda según tu tipo de rostro y cuerpo. Pero no se queda ahí, sino que crea looks completos adaptados a ti y a tus planes. He pasado demasiadas mañanas cambiando de camisa y dudando sobre qué pantalones ponerme. Aesty alivia gran parte de ese estrés.

Lo que la diferencia de otras herramientas similares para desfiles de moda virtuales, como la que ofrece Gemini, es su intuición visual. La inteligencia artificial aplica una lógica de estilismo basada en lo que tienes físicamente delante. Aesty basa sus sugerencias en lo que realmente tienes y en cómo combinan las prendas reales.

Incluso puede analizar una selfie y sugerirte maquillajes o paletas de colores que combinan con tus tonos naturales. La aplicación es gratuita, aunque hay que pagar una suscripción para desbloquear las funciones de planificación y recomendación.

3. Pine

Pine es el equivalente en IA a un amigo al que puedes quejarte de tus problemas económicos y que tiene el valor suficiente para enfrentarse a otras personas en tu nombre para ayudarte a ahorrar dinero.

La IA enviará correos electrónicos o llamará por teléfono para cancelar tu suscripción a Netflix o negociar una factura de Internet más baja. Incluso puede apelar una reclamación denegada al seguro médico, recopilar documentos, comunicarse con los médicos y las compañías de seguros, y presionar hasta que se resuelva el problema.

El modelo de IA de Pine impulsa al asistente totalmente autónomo. Mientras que ChatGPT puede sugerir cómo redactar una queja o simular una llamada telefónica, y Gemini puede llamar a algunas tiendas para comprobar su inventario, Pine se encargará de las tareas más desalentadoras, como cancelar tu suscripción al gimnasio.

Es como externalizar la frustración y el tiempo perdido. Pine funciona con un modelo de precios por niveles basado en el uso, y los nuevos usuarios son admitidos a través de una lista de espera.

4. Papago

Papago es una aplicación de traducción, pero se ha ganado un lugar en mi lista de favoritas por lo bien que funciona con los matices. La herramienta afirma ser especialmente buena para analizar significados complejos, sobre todo en coreano y otros idiomas. Según mis conocidos que hablan coreano, japonés y tailandés, esto es cierto.

Google Translate funciona bien en muchos casos, y ChatGPT tiene algunas capacidades multilingües, pero se sabe que los chatbots de renombre a veces no captan el tono, la jerga o el contexto cultural sutil. Papago sabe cuándo una frase en japonés es informal o formal, y entiende el tipo de significado matizado que puede desaparecer en una traducción literal del coreano al inglés.

Se ha convertido en mi herramienta de referencia cuando quiero leer algo publicado en uno de los idiomas que admite, porque siento que puedo confiar en que lo hará bien. Papago busca la claridad por encima de la floritura, lo cual no es malo cuando se explican palabras extranjeras con matices complejos a alguien que no habla el mismo idioma.

5. ChefGPT

ChefGPT destaca por aceptar la realidad de las limitaciones que existen en la cocina. Tienes que lidiar con lo que hay en tu refrigerador, lo cansado que estás y el tiempo del que realmente dispones. ChefGPT se adapta a los ingredientes, los métodos de cocción y las cocinas regionales del mundo real, con filtros que hacen que las sugerencias sean prácticas en lugar de poéticas.

Donde realmente destaca es en la entrada de imágenes. Puedes subir una foto de un plato terminado para obtener una receta plausible, o mostrarle una foto del contenido aleatorio de tu refrigerador y obtener un plan de comidas que no te hará poner los ojos en blanco.

Extrae información de bases de datos culinarias, analiza perfiles de sabores y genera instrucciones con tiempos realistas. ChatGPT podría hacer algunas de esas mismas cosas, pero ChefGPT es tan fluido que hace que ChatGPT o Gemini resulten engorrosos y lentos cuando se les pide que hagan lo mismo.

Resuelve un problema justo cuando menos me apetece resolverlo yo mismo, y eso es muy atractivo. Quiero hacer una foto de mi refrigerador y que aparezcan planes para la cena. Hay un nivel gratuito, y los planes de pago añaden más estructura y control.

