Samsung revive su asistente Bixby con un trasplante de cerebro de IA de Perplexity

Samsung está renovando Bixby con mejoras en el lenguaje natural y reconocimiento contextual basado en inteligencia artificial.

La versión actualizada de Bixby integra Perplexity para realizar búsquedas web en tiempo real directamente desde el asistente.

Se lanzará públicamente con One UI 8.5, comenzando con el Galaxy S26 y ampliándose posteriormente.

Bixby de Samsung está de vuelta. O, al menos, lo está una versión renovada y mejorada del asistente de inteligencia artificial. Bixby regresa con un cambio de imagen conversacional, un cerebro impulsado por Perplexity y un lugar en el sistema operativo beta One UI 8.5 de Samsung, que comenzó a implementarse esta semana en los dispositivos Galaxy S25 de los probadores. Bixby promete sonar más natural, comprender el contexto conversacional y hacer realmente lo que tú quieres.

Samsung confirmó en una entrada de blog, que misteriosamente eliminó poco después de publicarla, que la nueva versión de Bixby se estrenará públicamente con la primera versión estable de One UI 8.5. El anuncio decía que Bixby llegará junto con la serie Galaxy S26 en las próximas semanas. Por ahora, se limita a una versión beta en determinados mercados, pero sus ambiciones son globales.

El mayor cambio puede ser que Bixby finalmente entiende lo que quieres decir, captando el contexto de una manera que nunca antes había hecho. Pídele que mantenga la pantalla encendida mientras usas tu teléfono y él mismo cambiará la configuración sin distraerse con Internet. El nuevo Bixby tiene como objetivo eliminar los momentos de error de los que se quejaban tantos antiguos usuarios.

Y el modelo de Bixby no estará solo en el teléfono inteligente. Samsung ha integrado Perplexity, el motor de búsqueda con inteligencia artificial y datos en tiempo real. Eso significa que Bixby actúa como puerta de acceso al conocimiento de Perplexity, proporcionando respuestas actualizadas sin necesidad de un navegador o de múltiples aplicaciones.

(Image credit: Samsung)

Para Samsung, el cambio es tanto estratégico como técnico. La empresa ha estado promocionando intensamente Google Gemini en los dispositivos Galaxy. Pero Bixby es el bebé de Samsung, creado como respuesta a Siri, Alexa y Google Assistant. Ahora, al combinar el conocimiento de los dispositivos de Bixby con la inteligencia de búsqueda más amplia de Perplexity, Samsung puede ofrecer una experiencia diferente a las alternativas modernas como ChatGPT o Gemini.

El nuevo Bixby está tratando de convertirse en el primer asistente de voz que sea realmente competente tanto a la hora de proporcionar respuestas basadas en inteligencia artificial como de actuar como conserje de tu dispositivo. Imagina decirle a tu teléfono: «No dejes que la pantalla se apague mientras cocino», y que se mantenga encendida. O preguntar: «¿Por qué se agota la batería durante la noche?», y obtener una respuesta basada tanto en la configuración como en los datos de búsqueda. Este es el tipo de ayuda que Samsung quiere que Bixby proporcione.

El renacimiento de Bixby

Aun así, Samsung tiene una reputación que superar. Bixby ha pasado la mayor parte de su existencia como la primera función que los propietarios de Galaxy desactivaban. Intentó diferenciarse a través de funciones exclusivas de Samsung, pero incluso en el propio sistema operativo de Samsung, Bixby se ha visto eclipsado por los servicios de Google.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Lanzar el nuevo Bixby como parte de una versión beta puede ayudar a Samsung a pulir el asistente de IA para que eso no vuelva a suceder. Como relanzamiento, cabe destacar que no se ha renombrado como Bixby 2.0 o Bixby+. Al parecer, Samsung parte de la base de que, si la herramienta es útil, la gente volverá a ella.

Si Bixby es capaz de comprender el lenguaje coloquial y el contexto lo suficientemente bien como para gestionar la configuración del teléfono y buscar información sin tener que cambiar entre aplicaciones y pestañas, Samsung podría lograr su intento de resurrección. Los smartphones modernos son complejos. Si Bixby puede reducir la fricción, es posible que la gente realmente le hable. Eso es lo que la mayoría de nosotros queríamos de los asistentes de voz en primer lugar.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.