"La IA también presentará nuevas amenazas para la sociedad": Sam Altman lanza una severa advertencia al revelarse un plan de mil millones de dólares

Sam Altman afirma que la IA podría acelerar avances como la cura de enfermedades, pero advierte que también introducirá nuevos y graves riesgos sociales.

Altman admite que ninguna empresa puede gestionar esos peligros por sí sola y pide una respuesta global coordinada.

El brazo sin fines de lucro de OpenAI está comprometiendo mil millones de dólares a áreas como la atención médica, el impacto económico y la resiliencia de la IA, incluida la bioseguridad.

Hoy, Sam Altman anunció que la Fundación OpenAI, su brazo sin fines de lucro , invertirá al menos mil millones de dólares durante el próximo año en el descubrimiento de curas para enfermedades.

Pero junto con ese anuncio llegó una seria advertencia sobre las nuevas amenazas que podría introducir la IA y el hecho de que ninguna empresa puede hacerles frente por sí sola.

“La IA ayudará a descubrir nuevos avances científicos, como curas para enfermedades, lo cual es quizás la forma más importante de mejorar la calidad de vida a largo plazo”, escribió Altman en una publicación enX.

El artículo continúa a continuación

Continuó: “La IA también presentará nuevas amenazas para la sociedad que debemos abordar. Ninguna empresa puede mitigarlas por sí sola; necesitaremos una respuesta de toda la sociedad ante cuestiones como nuevas amenazas biológicas, un cambio masivo y rápido en la economía, modelos extremadamente capaces que provocan efectos emergentes complejos en toda la sociedad, y más”.

Aunque no especificó cómo serían esos “efectos emergentes complejos”, la preocupación por los sistemas avanzados de IA no es nueva. Recientemente, el divulgador científico Neil deGrasse Tyson incluso sugirió que las formas de desarrollo de la IA que conducen a la superinteligencia son demasiado “letales” como para seguir adelante sin límites.

AI will help discover new science, such as cures for diseases, which is perhaps the most important way to increase quality of life long-term.AI will also present new threats to society that we have to address. No company can sufficiently mitigate these on their own; we will…March 24, 2026

“Ninguna empresa puede enfrentar esto sola”

Lo que más llama la atención aquí es la admisión de Altman de que "ninguna empresa puede manejar esto sola".

Eso difiere de su mensaje habitual sobre el progreso de la IA y se percibe como una advertencia.

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Altman ha hablado y escrito a menudo sobre la necesidad de que la sociedad se adapte a la IA. Pero esto va más allá. Sugiere que los riesgos pueden ser demasiado grandes, evolucionar demasiado rápido y ser demasiado impredecibles como para que incluso OpenAI pueda gestionarlos por sí sola.

Con esa formulación, Altman está replanteando el problema de la seguridad de la IA, transformándolo de un problema tecnológico a un problema social.

(Image credit: Getty Images/Bloomberg)

¿Adónde va a parar el billón de dólares?

¿Adónde va a parar realmente ese billón de dólares?

Si bien OpenAI ahora opera con una estructura con fines de lucro, la Fundación OpenAI sigue centrada en el impacto social a largo plazo. Su misión declarada es «garantizar que la inteligencia artificial general beneficie a toda la humanidad». Ahí es donde se destinan los fondos.

Según la Fundación, prevé invertir al menos mil millones de dólares durante el próximo año en las siguientes áreas: ciencias de la vida y cura de enfermedades, empleo e impacto económico, resiliencia ante la IA y programas comunitarios.

Esto forma parte de un compromiso a largo plazo más amplio de 25.000 millones de dólares.

En el ámbito de la atención sanitaria, la atención inicial se centra en la investigación sobre el Alzheimer, los datos de salud pública y la aceleración del progreso en enfermedades con alta prevalencia.

En el plano económico, la Fundación afirma que ya está trabajando con propietarios de pequeñas empresas, sindicatos y responsables políticos para explorar cómo la IA transformará los empleos y cómo responder al panorama cambiante.

Resiliencia de la IA

La resiliencia de la IA es una de las prioridades más reveladoras, y potencialmente inquietantes, de la Fundación OpenAI este año.

Incluye la bioseguridad, y OpenAI tiene como objetivo "fortalecer la forma en que la sociedad se prepara para posibles amenazas biológicas, tanto las que ocurren de forma natural como los brotes provocados por la IA".

La frase "brotes impulsados ​​por IA" resulta un tanto preocupante. Coincide directamente con la advertencia de Altman sobre las "nuevas amenazas biológicas" e insinúa un futuro en el que la IA no solo acelera el progreso, sino que también reduce las barreras de acceso a capacidades peligrosas.

Invertir mil millones de dólares en seguridad de la IA y avances médicos es, en teoría, un paso positivo. Pero lo que hace interesante este anuncio es la tensión subyacente. Altman habla de curar enfermedades y mejorar la calidad de vida, al tiempo que advierte que esa misma tecnología podría introducir riesgos que aún no comprendemos del todo.

Esto plantea una pregunta más importante: si incluso las empresas que desarrollan IA dicen que no pueden controlar lo que viene después, ¿quién podrá?