Olvídate de la App Store: Apple podría estar a punto de lanzar la "tienda de agentes" para aplicaciones de IA, y esto podría cambiar la forma en que usas tu iPhone

Un informe afirma que Apple está trabajando para permitir la presencia de agentes de IA en su App Store

Esto supone un cambio repentino con respecto a las últimas medidas de Apple en materia de aplicaciones de IA

Apple ya había retirado de la App Store aplicaciones de IA basadas en la codificación de vibraciones

En marzo se corrió la voz de que varias aplicaciones de programación intuitiva —que permiten crear una app introduciendo unas pocas instrucciones en lenguaje natural— habían sido retiradas de la App Store. Aunque Apple afirmó que no estaba apuntando específicamente a este tipo de aplicaciones de inteligencia artificial (IA), las señales no pintaban bien para quienes desarrollaban apps de este tipo. Y el panorama parecía aún más sombrío para las aplicaciones que utilizaban agentes de IA —o bots de IA que realizan tareas complejas en tu nombre—, dada la sensibilidad de Apple respecto a la seguridad de su tienda.

Pero en un giro de 180 grados, ahora parece que Apple está trabajando activamente en un plan para ayudar a que los agentes de IA lleguen a su App Store de manera oficial. Al menos eso es lo que afirma un nuevo informe de The Information, que sostiene que Apple está buscando formas de dar un mejor soporte a las aplicaciones que incluyen agentes de IA. Eso, a su vez, podría conducir a una reconfiguración radical de la App Store, lo que, según algunos analistas, podría hacer que ciertas categorías de aplicaciones perdieran relevancia a medida que la IA se imponga.

Al mismo tiempo, el sistema de Apple estaría diseñado para mantener los estándares de seguridad y privacidad existentes de la App Store, afirma The Information. También quiere evitar el tipo de «agentes rebeldes» conocidos por borrar datos de los usuarios y realizar otras tareas cuestionables.

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Sin embargo, aún no se ha aclarado exactamente cómo funcionaría todo eso. El informe de The Information no entra en detalles sobre el plan de Apple, sino que se limita a afirmar que Apple está «diseñando un sistema que cumpla con sus estándares de privacidad y seguridad y evite el comportamiento más descontrolado que han experimentado algunos usuarios de sistemas de agentes como OpenClaw, en los que los agentes pueden volverse locos y borrar todos los correos electrónicos de un usuario».

Sin embargo, incluso sin detalles exactos, al leer entre líneas queda claro que Apple sabe que algo tiene que cambiar.

Creación de la "tienda de agentes"

(Image credit: Brett Jordan / Pexels)

¿A qué se debe este repentino cambio de rumbo de Apple? Eso no está del todo claro, pero lo que sí es evidente es que las aplicaciones incorporan cada vez más capacidades de IA, y esa tendencia no da señales de frenarse. Es probable que Apple sienta que debe adaptarse a la nueva realidad antes de quedarse atrás.

Además, la propia Apple se está sumergiendo de lleno en el mundo de la IA. Se espera que su sistema Apple Intelligence reciba una importante actualización en la Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC) en junio, con mejoras impulsadas por IA para Siri que finalmente llegarán a iOS 27 dos años después de que se anunciaran por primera vez.

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Y Apple ha agregado capacidades de codificación por vibración a sus propias aplicaciones como Xcode, por lo que es poco probable que la empresa pueda mantener una postura escéptica ante productos similares de otros desarrolladores por mucho tiempo.

Informes recientes indican que el equipo de revisión de la App Store de Apple se ha visto desbordado por una avalancha de aplicaciones con código generativo, ya que el uso de bots de aprendizaje automático para escribir código ha reducido drásticamente el tiempo necesario para crear, probar e implementar una aplicación. Si Apple está tomando medidas para admitir aplicaciones con IA en sus plataformas, queda por ver cómo se las arreglará el equipo de revisión si la oleada de nuevas aplicaciones viene para quedarse.

Todo apunta a que esta tendencia continuará. Según Sophia Velastegui, una desarrolladora que anteriormente trabajó en inteligencia artificial en Microsoft y en arquitectura de plataformas en Apple, «habrá, literalmente, millones de agentes». Aunque esto podría resultar abrumador, Velastegui cree que es una gran oportunidad para que la App Store de Apple se convierta en «la tienda de agentes».

Con la WWDC a la vuelta de la esquina, pronto podríamos recibir una explicación de Apple sobre lo que planea hacer con las aplicaciones de IA en el futuro, tanto las de su propio catálogo como las creadas por desarrolladores externos. Pero todo indica que Apple sabe que tiene que adaptarse a la nueva normalidad, y permitir productos de agentes de IA en su App Store es solo la señal más reciente de que así es.

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