"No soy partidario de la IA": el cofundador de Apple critica duramente la inteligencia artificial y afirma que carece de la profundidad emocional humana

El cofundador de Apple, Steve Wozniak, compartió sus opiniones sobre la inteligencia artificial

Afirma que "no es fan" de herramientas como ChatGPT y Claude

Sus comentarios se producen mientras Apple sigue trabajando en herramientas de IA

Al igual que otras grandes empresas tecnológicas, Apple está apostando fuerte por la inteligencia artificial (IA). Pero si el cofundador de la empresa, Steve Wozniak, siguiera involucrado, las cosas podrían ser muy diferentes.

En una entrevista en el programa The Claman Countdown de Fox Business, Wozniak reveló que «no es fan» de los sistemas de IA por diversas razones. Esto contrasta marcadamente con la postura del director ejecutivo de Apple, Tim Cook, quien ha descrito la IA como algo "tan profundo y que puede ser tan positivo".

Para Wozniak, sin embargo, la IA tiene demasiados defectos para su gusto. Por ejemplo, Wozniak dijo que puede preguntarle a una herramienta de IA cuál es la diferencia entre dos objetos y esta le dará una respuesta larga y detallada. Pero si le preguntas a un humano, señaló, es posible que te cuente una historia en lugar de limitarse a los hechos.

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"Quiero saber que algún ser humano como yo está pensando, sabiendo lo que yo podría sentir y entendiendo las emociones", agregó.

Y no es solo la falta de profundidad emocional lo que aleja a Wozniak de la IA, sino también la falta de confiabilidad. Wozniak lamentó que, después de probar varias herramientas de modelos de lenguaje grandes (LLM), a veces le cuesta obtener una respuesta directa de una IA. "Quiero contenido confiable en todo momento", dijo. "No soy fanático de la IA".

Si quieres revivir el pasado, no te pierdas nuestra entrevista con Steve Wozniak de hace nueve años. Desde la realidad aumentada hasta el USB-C, ¡descubre cómo se mantienen hoy en día sus opiniones sobre la tecnología de 2016!

Steve Wozniak: quick fire interview - YouTube Watch On

"Hacernos menos relevantes"

(Image credit: Shutterstock/Qubix Studio)

Los comentarios de Wozniak llegan en un momento complicado para los esfuerzos de Apple en materia de IA. La empresa pareció verse sorprendida por la aparición de ChatGPT a finales de 2022, y no fue hasta el verano de 2024 cuando Apple presentó su propio sistema de IA, denominado Apple Intelligence. Desafortunadamente, este ha encontrado un obstáculo tras otro, y varias de las funciones estrella que la empresa anunció aún no han visto la luz dos años después.

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Esta no es la primera vez que Wozniak habla sobre la IA. Ya en 2011 se refirió al tema, advirtiendo en un discurso que «cada vez que inventamos una computadora para hacer algo más, esta está haciendo nuestro trabajo por nosotros, lo que nos hace menos relevantes». En 2018, sin embargo, parecía menos preocupado, argumentando que «A veces, lo que llamamos IA es simplemente lo último que los ordenadores pueden hacer en este momento… Si nos remontamos en el tiempo, las máquinas siempre han hecho a los humanos más poderosos».

Por supuesto, ambos comentarios se hicieron antes del auge de los chatbots impulsados por IA como ChatGPT y Google Gemini. Y ahora que ha probado herramientas como esas, ciertamente parece que no es un gran admirador. Pero con Apple continuando su avance con sus propios sistemas de IA, parece que Wozniak seguirá en desacuerdo con la empresa que cofundó hace 50 años.

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