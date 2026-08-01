¿No encuentras la extensión de Chrome que buscas? Usé Claude para que me creara dos personalizadas, y funcionan a la perfección

Una de las formas más notables en que la IA está cambiando el mundo es a través de la programación de software: actualmente, la IA escribe grandes cantidades de código y, si bien aún existe un debate sobre cuán beneficioso es este cambio, no hay duda de que está ocurriendo a gran escala.

Además de brindarles a los desarrolladores de software profesionales una nueva herramienta con la que trabajar, la «programación intuitiva» también significa que cualquier persona puede crear sus propios programas, sin necesidad de tener experiencia en programación. Aunque no es posible crear un clon de Word en una tarde, sí se pueden crear herramientas y aplicaciones sencillas con relativa facilidad.

Y eso es lo que he estado haciendo con la ayuda de Claude: he creado un par de pequeñas extensiones de Chrome que personalizan el navegador de una manera que ninguna de las utilidades existentes que pude encontrar ofrecía. A continuación te explico cómo se hace y cómo tú también puedes hacerlo.

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Cómo funciona

Claude se enfrenta a un reto de programación con Extensions (Image credit: Anthropic / Future)

Si eres completamente nuevo en la programación de un chatbot de IA, no es difícil dar los primeros pasos. Todos los principales proveedores ofrecen herramientas específicas para programadores, pero si solo vas a crear unos cuantos proyectos sencillos, puedes trabajar directamente en la ventana de conversación: describe lo que quieres y observa los resultados en tu navegador.

Yo he estado usando Claude para estas extensiones personales, aunque puedes usar con la misma facilidad algo como ChatGPT, Gemini o Copilot. Como siempre, tendrás acceso a mejores modelos y mayores derechos de uso si tienes un plan de pago, pero no es esencial para programar.

Puedes empezar con una instrucción tan sencilla como «Me gustaría crear una extensión de Chrome para...» y luego describir lo que quieres. La IA te pedirá los detalles y aclaraciones que necesite, te informará sobre cualquier limitación o posible problema, y se pondrá a trabajar en la creación de la extensión. Puedes usar indicaciones de seguimiento para hacer ajustes y personalizaciones según sea necesario.

Para instalar la extensión en tu computadora, la IA que elijas también te dará instrucciones al respecto. Debes ir a «chrome://extensions» en una nueva pestaña, activar el interruptor del modo de desarrollador en la esquina superior derecha y luego seleccionar "Cargar sin empaquetar" para elegir los archivos de tu extensión. Las extensiones se pueden actualizar y eliminar desde la misma página según sea necesario.

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Proyecto 1: Una nueva página para la pestaña nueva

Una página de pestaña nueva según mis especificaciones (Image credit: Anthropic / Future)

Hay muchas formas diferentes de personalizar la página de nueva pestaña en Chrome (esa que aparece en blanco) y una gran variedad de opciones en la Tienda web de Chrome para elegir. Sin embargo, yo quería algo totalmente a la medida, con exactamente lo que yo quería; al fin y al cabo, paso mucho tiempo mirando esta página.

Claude no solo pudo programarme una página, sino que también respondió a todas mis preguntas: sobre cómo incorporar los titulares de la BBC, el pronóstico del clima y todos los demás elementos que quería en la página. Sin la ayuda de la IA, esto me habría llevado horas de investigación y programación, pero se hizo en minutos. También agregué un bloc de notas para tomar apuntes y una lista que se actualiza constantemente con los cinco sitios que más he visitado en la última semana.

El pronóstico del clima es un buen ejemplo de cuán personalizadas pueden ser estas extensiones. Tengo el clima actual, el clima dentro de dos horas y el clima dentro de cuatro horas, todo representado con íconos sencillos que ofrecen una actualización de un vistazo. Sé al instante cómo estará el clima a corto plazo.

También pude tomar el control total del aspecto y la experiencia de la página de nueva pestaña. Muchas de las opciones que he visto en línea intentan incluir demasiadas cosas y son demasiado llamativas; mi versión personalizada es agradable a la vista y minimalista. Y cada vez que quiero agregar una nueva función o quitar una, solo se necesitan unas pocas líneas en una conversación de Claude.

Proyecto 2: Un analizador de historial