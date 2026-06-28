ChatGPT cree saber cuál será mi próxima obsesión — y, después de leer su explicación, no estoy del todo convencido de que se equivoque. De hecho, es un truco ingenioso que vale la pena probar, y tal vez te divierta hacerlo tú mismo con ChatGPT usando la misma pregunta.

Le hice al chatbot de IA una pregunta sencilla: "Basándote en todo lo que sabes de mí, ¿qué pasatiempo, interés, programa de televisión, banda, deporte o tecnología es más probable que me obsesione en los próximos seis meses?".

Después de aclarar conmigo que no me refería a ningún interés profesional y que hablaba de actividades fuera del trabajo, ChatGPT me respondió con una lista algo sorprendente y llena de matices. La predicción principal fue sorprendente: la astronomía desde el patio de casa.

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"De todo lo que has mencionado, es lo que tiene mayor potencial para convertirse en una obsesión en el futuro", me dijo ChatGPT. "Combina el aprendizaje, el asombro, el coleccionismo, el equipo, los recuerdos familiares y un toque de fascinación infantil. Hay un vacío con forma de telescopio en tu vida que esto llenará".

Diversión astronómica

En otras pruebas, he hecho preguntas sobre telescopios, observación de estrellas y actividades para hacer con mi hijo que no impliquen estar pegado a una pantalla. Aunque no sea tan obvio, tiendo a preferir pasatiempos que recompensen la curiosidad y la mejora gradual, en lugar del dominio inmediato. Así que tenía sentido.

Y la IA se mostró encantada de ofrecer ideas para iniciarme en este pasatiempo, incluyendo clubes de astronomía locales y noches de observación públicas y, por supuesto, enlaces a equipos para comprar. Lo que más me llamó la atención fue que la astronomía no se presentó como una recomendación al azar. Surgió de un patrón. La predicción tenía menos que ver con las estrellas y los planetas que con el tipo de actividades que constantemente captan mi atención.

Esa misma lógica se vio reflejada en otras partes de la lista. Los juegos de mesa, por ejemplo, aparecieron cerca de la parte superior de la lista de ChatGPT. El razonamiento no se basó tanto en conversaciones específicas sobre jugar juegos de mesa, sino más bien en que, según la IA, a menudo busco actividades adecuadas para salidas familiares y fines de semana, así como entretenimiento sin pantallas.

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"Bird" es la palabra

(Image credit: Future)

No todo lo que aparecía en la lista tenía sentido para mi vida, simplemente porque ChatGPT no sabe todo sobre mi día a día. Por ejemplo, he hablado con la IA sobre mejorar en la guitarra, pero en realidad no le he dicho nada sobre mi práctica diaria ni mis esfuerzos actuales. Así que, aunque que la guitarra estuviera en la lista no era una idea descabellada, habría sido más relevante hace un par de años.

La aparición de la observación de aves en la lista fue mucho más inesperada, ya que no recuerdo haber expresado nunca interés por las aves con la IA. Pero ChatGPT explicó que se debe a las mismas razones por las que cree que me gusta la astronomía como pasatiempo, principalmente porque ambas actividades requieren observación, paciencia, acumular conocimientos y entusiasmarme por cosas que a primera vista parecen casi idénticas. No estoy seguro de que sea algo que vaya a practicar, pero no puedo negar la idea de que podría ser divertido.

Por otro lado, la IA podría estar muy equivocada respecto a mis posibles intereses. Según ChatGPT, soy «un firme candidato a obsesionarme con Grateful Dead». No tengo ningún problema con la banda ni con su música, pero nunca será un estilo que elija escuchar por mi cuenta. Según ChatGPT, la recomendación se basaba más bien en la cultura que rodea a la música, su profunda historia y tradición, los fans apasionados y el enorme catálogo de canciones. Pero, aunque me guste explorar mundos complejos y profundos de pasatiempos, tiene que ser un tema que me interese. Así que, aunque tal vez empiece a pasar mis noches mirando las estrellas, la banda sonora tendrá que ser otra cosa.

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