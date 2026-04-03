Google está incorporando los vídeos generados por IA a la vida cotidiana, justo cuando OpenAI retira Sora

La plataforma Google Vids ahora incluye los modelos de vídeo con IA Veo 3.1 y de música con IA Lyria 3, entre otras mejoras

La actualización está diseñada para que la creación de vídeos con IA resulte más fácil y útil para el público en general

La inversión en Vids se produce en un momento en que OpenAI se retira de la plataforma de vídeo con IA para consumidores Sora

La repentina desaparición de Sora ha llevado a mucha gente a preguntarse sobre el futuro de la producción de video con IA. No obstante, Google está apostando fuerte por esta idea con una serie de importantes mejoras en Google Vids, su kit de herramientas de creación de video con IA basado en navegador. Aunque antes estaba más orientado a servicios empresariales, la última tanda de actualizaciones está dirigida directamente al usuario medio que se inicia en la producción con IA.

La novedad más destacada es Veo 3.1, el último modelo de generación de video de Google, ahora integrado directamente en Vids. Cualquier persona con una cuenta de Google puede generar clips de video con IA sin costo alguno, con diez generaciones al mes incluidas para usuarios particulares. Google lo promociona como una forma de crear volantes animados para fiestas, tarjetas de felicitación u otros proyectos divertidos. Cabe señalar que no está pensado para crear obras maestras cinematográficas.

Para la mayoría de la gente, Veo 3.1 es menos interesante como hazaña de creatividad de las máquinas que como atajo. Si quieres un clip alegre para abrir una presentación familiar, un elemento visual para un proyecto escolar o una publicación rápida en redes sociales para algo que estás promocionando por tu cuenta, lo más difícil a menudo no es tener la idea. Es hacer que la cosa se vea como algo más que un PowerPoint elaborado.

El artículo continúa a continuación

Google Vids: Generate Videos with Veo 3.1 - YouTube Watch On

IA para cantar a coro

Google Vids: Generate custom music with Lyria 3 - YouTube Watch On

Lo mismo ocurre con la música generada por IA. Google Vids está incorporando los modelos Lyria 3 y Lyria 3 Pro, aunque no están tan disponibles como Veo 3.1. Solo los suscriptores de Google AI Pro y Ultra pueden utilizarlos para generar bandas sonoras personalizadas que van desde clips de 30 segundos hasta pistas de tres minutos.

A menos que tengas talento para la composición o la edición musical, la incorporación del audio es mucho más que un simple adorno. Muchos videos caseros se arruinan por la banda sonora, incluso si las imágenes son geniales. Un montaje familiar un poco sentimental puede sobrevivir a transiciones mediocres. No puede sobrevivir a una mala pista de ukelele libre de derechos.

Vids también emplea IA para crear la apariencia y el sonido de sus «avatares». Estos personajes digitales personalizables pueden ser dirigidos para que se comporten como tú quieras en un video, mientras mantienen una apariencia y voz consistentes en todas las escenas. Puedes pedir a los modelos de IA que ajusten su configuración, atuendos e incluso los accesorios con los que interactúan escribiendo tu solicitud.

También podría decirse que es la característica que se adentra más en el valle inquietante. Pero, si eso no te molesta, también es un claro ejemplo de cómo Google intenta que la creación de medios con IA se sienta como una herramienta de software más y no solo como una novedad.

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Se va Sora, llega Veo para todos

Aunque OpenAI podría estar alejándose de la idea de que los usuarios comunes y corrientes quieran un espacio independiente dedicado exclusivamente a experimentos con videos generados por IA, la iniciativa de Google sugiere que la empresa cree que la gente podría estar muy interesada en contar con funciones de video con IA integradas en una plataforma más amplia.

Además, Google está ampliando esto de manera agresiva. Los usuarios de AI Ultra y Workspace AI Ultra ahora pueden generar hasta 1,000 videos de Veo al mes, lo cual no es una cifra propia de una función secundaria sin importancia. Eso nos lleva al terreno de «creemos que esto se está convirtiendo en parte de cómo la gente trabaja y crea ahora».

Y esa es realmente la historia más importante aquí. Google no solo está agregando florituras de IA a una aplicación de video porque está haciendo una apuesta específica sobre lo que la persona promedio realmente quiere de estas herramientas. No se trata de un espacio independiente para experimentos generativos abstractos, sino de un conjunto de funciones integradas que ayudan a convertir los momentos cotidianos en productos terminados y compartibles con menos esfuerzo.

Eso también podría explicar por qué esta actualización parece más oportuna de lo que parece a primera vista. Si la retirada de OpenAI del mercado de consumo con Sora sugiere que el vídeo con IA como destino era más difícil de vender de lo esperado, el enfoque de Google apunta a una versión más sostenible de la categoría.

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