Google Mixboard es tu nuevo espacio creativo impulsado por IA

El nuevo Mixboard de Google ofrece visualización y remezcla de imágenes impulsadas por IA

Los usuarios pueden crear y editar tableros de ideas utilizando indicaciones de texto

Mixboard está disponible como versión beta experimental en EE. UU.

Google está probando un nuevo experimento de inteligencia artificial para "tableros de conceptos visuales" llamado Mixboard. La nueva herramienta incorpora la inteligencia artificial a los clásicos tableros de inspiración para «explorar, ampliar y perfeccionar» ideas, según se ha anunciado oficialmente. Pero, en realidad, permite ver las posibilidades que genera la inteligencia artificial a partir de indicaciones que van desde «una oficina en casa minimalista y acogedora» o «un juego de mesa retro con temática espacial» hasta disfraces de Halloween para perros como los que se ven arriba.

A continuación, el lienzo de IA generaba imágenes, paletas de colores, textos de muestra y mucho más. Es en parte un bloc de dibujo asistido por IA y en parte un collage al estilo de Pinterest o Canva. Pero Mixboard se inclina en gran medida por la cocreación con IA de una manera que esas herramientas aún no lo hacen. Mixboard comienza como un lienzo casi en blanco con una barra de indicaciones. Introduce algunas palabras descriptivas y Mixboard utilizará el popular nuevo generador de imágenes Nano Banana AI de Google para crear casi cualquier cosa que sugieras.

(Image credit: Google)

Nano Banana, que llamó la atención por primera vez por sus creaciones de figuras en 3D, está realizando un trabajo mucho más sutil dentro de Mixboard. Te permite modificar las imágenes con lenguaje natural, dando a las composiciones diferentes estados de ánimo. Puedes importar tus propias imágenes, editarlas con IA o crear tableros completamente nuevos utilizando una combinación de indicaciones y plantillas existentes. Si el resultado se acerca, pero no es exactamente lo que buscas, puedes regenerar el tablero o pedir «más como este» para obtener nuevas variantes.

Imaginación de imágenes con IA

Google presenta Mixboard como el punto de partida para generar ideas y realizar lluvias de ideas. No está pensado para presentaciones complejas ni ediciones detalladas, sino solo para descripciones aproximadas y jugar con las respuestas de la IA. Eso no significa que sea perfecto. Al igual que con todas las herramientas de IA, su utilidad depende en gran medida de la calidad de las indicaciones. Pero funciona bastante bien incluso con solicitudes extrañas, como pájaros con ojos saltones.

(Image credit: Google)

Mixboard ocupa un lugar diferente en la imaginación que otras herramientas generativas de Google en algunos aspectos. Gemini y AI Overviews están diseñadas para dar respuestas directas, mientras que NotebookLM es más adecuada para ayudar con el pensamiento estructurado y la educación. Mixboard tiene un formato más flexible e intuitivo.

Por ahora, Google mantiene Mixboard como un experimento dentro de Estados Unidos. La empresa afirma que todavía está evaluando cómo lo utiliza la gente y dónde podría haber problemas. Aun así, Mixboard encaja perfectamente en los esfuerzos de Google por hacer que su IA sea útil para el proceso creativo.

También se erige como rival de otras herramientas de producción de imágenes con IA más fáciles de usar para el consumidor. Por ejemplo, Meta ha estado experimentando con la edición basada en IA dentro de Instagram y Threads, y Pinterest está probando herramientas de inspiración inteligentes que remezclan tableros utilizando IA. Pero la mayoría de esas herramientas tratan la IA como un asistente al final de un proceso. Mixboard integra la IA en el proceso desde el principio.

