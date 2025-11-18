Gemini 3 se lanzará esta semana: cinco grandes mejoras que podrían hacer que el chatbot sea mejor que ChatGPT

TechRadar AI Week 2025 (Image credit: OpenAI/Microsoft/Google) Este artículo forma parte de la Semana de la IA 2025 de TechRadar. Cubriendo los aspectos básicos de la inteligencia artificial, te mostraremos cómo sacar el máximo partido a herramientas como ChatGPT, Gemini o Claude, junto con artículos en profundidad, noticias y los principales temas de debate en el mundo de la IA.

La próxima generación de Gemini podría lanzarse esta semana, a medida que aumentan los rumores sobre el futuro del chatbot con IA de Google.

Gemini 1.5 sorprendió a todos, Gemini 2.0 pareció un reinicio y Gemini 2.5 finalmente mostró lo que la IA de Google realmente puede hacer. Sobre el papel, es lo suficientemente potente como para competir con ChatGPT. Sin embargo, en la vida real, ChatGPT sigue siendo el chatbot que la gente abre primero y lo primero que viene a la mente cuando alguien dice «IA».

Gemini 3 podría ser la mejor oportunidad de Google hasta ahora para cambiar eso. Para superar a ChatGPT, no solo tiene que ser más inteligente en el laboratorio, sino que tiene que ser mejor para el uso diario. Aquí están las cinco cosas que Gemini 3 debe mejorar si quiere superar finalmente a ChatGPT como el chatbot con IA número uno del mundo.

1. Deja de olvidar cosas

Aunque Gemini 2.5 puede manejar técnicamente conversaciones gigantes y documentos largos, todavía pierde el hilo de lo que estás hablando con demasiada frecuencia. He descubierto que, a veces, cuando hago referencia a algo que se ha dicho anteriormente en el chat, de repente actúa como si nunca lo hubiera oído antes.

Puede que eso no sea un problema para todo el mundo, pero la memoria de un chatbot con IA es una de las características más importantes para disfrutar de la mejor experiencia, y creo que Gemini sigue teniendo carencias en ese aspecto.

No me malinterpreten, ChatGPT tampoco es perfecto, pero suele mantener el contexto de forma más coherente y me parece que su memoria es más fiable. Gemini 3 necesita una memoria que realmente parezca humana, y debería recordar detalles clave, comprender las tareas en curso y basarse en mensajes anteriores sin obligar a repetir lo mismo.

Si Google lo consigue, Gemini por fin parecería un asistente adecuado en lugar de un desconocido servicial con pérdida de memoria a corto plazo.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

2. Responde más rápido, pero de forma más inteligente

La velocidad de respuesta es más importante de lo que la mayoría de la gente cree, especialmente cuando se desea mantener conversaciones largas con el chatbot elegido.

Gemini 2.5 Flash introdujo un modo de pensamiento que muestra su razonamiento y, aunque me ha impresionado lo inteligente que es, también puede ser dolorosamente lento.

ChatGPT 5 ahora es capaz de decidir cuándo tomarse más tiempo para pensar, dependiendo de la indicación que le des, equilibrando muy bien la velocidad y la inteligencia (la mayoría de las veces).

Si Gemini 3 pudiera igualar la capacidad de decidir qué modelo de IA utilizar para cada una de tus indicaciones y dar control a los usuarios, Gemini se percibiría al instante como más receptivo y más personal.

3. Comprenda mejor lo que realmente quiere decir

No quiero que esta lista dé la impresión de que ChatGPT es mejor que Gemini; de hecho, a menudo me decanto por el chatbot con IA de Google en lugar del de OpenAI. Dicho esto, hay muchas áreas en las que todas las experiencias con IA podrían mejorar, y eso se aplica tanto a las que he mencionado como a otras similares, como Claude, de Anthropic.

Una de esas áreas es simplemente una mejor comprensión en general; una comprensión más humana, por así decirlo. Hay momentos en los que le haces a Gemini una pregunta totalmente normal y te responde con algo totalmente aleatorio. No es que no pueda responder a la pregunta, sino que simplemente adivina una interpretación errónea y la da por buena con total seguridad.

Gemini 3 tiene que mejorar en la lectura de la intención. Si una pregunta puede tener varios significados, debería hacer una rápida pregunta de seguimiento en lugar de adivinar. Como he dicho, me gustaría que todos los chatbots de IA mejoraran en este aspecto, pero Google podría sorprendernos con Gemini 3 y marcar la pauta que sus competidores deberían seguir.

4. Ir más allá de la simple comprensión de imágenes

Actualmente, Gemini puede analizar tus fotos y videos cortos, pero imagina si pudiera ir más allá de una comprensión superficial y, en cambio, ofrecer un análisis real de lo que ve.

Imagina usar Gemini en el gimnasio y obtener una mejor comprensión y análisis de la forma de tu cuerpo, o verdaderas capacidades de sous-chef mientras cocinas. Google tiene una gran cantidad de datos a su alcance; sería bueno ver que la empresa aproveche esto y transforme verdaderamente la forma en que la IA puede mejorar nuestras vidas.

5. Conviértete en el capataz que hemos estado esperando

Google sigue diciendo que Gemini es un verdadero asistente, pero por ahora parece más bien un cuadro de búsqueda muy inteligente, y eso se puede decir de cualquier chatbot, para ser sinceros.

Gemini puede encontrar cosas y explicarlas, pero cuando le pides que haga algo real, a menudo se encuentra con un obstáculo. Puede que te muestre un restaurante en lugar de reservarlo, que redacte un correo electrónico en lugar de enviarlo y, si algo sale mal, se rinde en lugar de adaptarse para resolver tu problema.

Gemini 3 debe comportarse más como un asistente personal que como un chatbot. Eso significa completar tareas de varios pasos, manejar los cambios sobre la marcha y corregir sus propios errores sin empezar desde cero. Si puede planear un viaje, organizar tu día o gestionar un proyecto de principio a fin, la gente finalmente lo verá como algo más que otro modelo de IA.

Gemini 3 podría lanzarse esta semana y, si lo hace, espero que Google tenga alguna magia de IA bajo la manga.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.