Esto es lo que significa para ti el acuerdo entre OpenAI y Disney AI, y por qué deberías preocuparte

Disney se ha asociado con OpenAI para permitir a los fans generar videos e imágenes utilizando sus personajes favoritos.

Las herramientas de OpenAI aparecerán en todas las plataformas de Disney.

El acuerdo plantea cuestiones sobre la libertad y las oportunidades artísticas que actualmente no se han abordado.

El Ratón ha entrado en la ventana de diálogo, por no hablar de todos sus amigos. The Walt Disney Company y OpenAI han firmado un acuerdo por el que cientos de los queridos personajes, accesorios, vehículos y entornos de Disney serán licenciados para OpenAI. Eso significa que se podrá producir imágenes con esos personajes en ChatGPT y cortometrajes protagonizados por ellos realizados con la plataforma de vídeo Sora AI de OpenAI. Imagina a Yoda conduciendo el camión de Pizza Planet por Arendelle con Deadpool como copiloto, pero sin una nota de cese y desistimiento de los abogados de Disney.

Sin embargo, más allá de la magia y el brillo del marketing, se esconde una historia más complicada y oscura, como una de las precuelas o remakes en imagen real de un querido clásico animado que a Disney le gusta tanto producir. Una inversión de mil millones de dólares de Disney en OpenAI la convertirá en un importante cliente empresarial, al tiempo que abrirá su tesoro de propiedad intelectual a los modelos de OpenAI entrenados para remezclar todo. Todos los fans, padres de fans o artistas deberían estar atentos a los anuncios quizás menos publicitados relacionados con el acuerdo.

Empecemos por lo que realmente se ofrece. El acuerdo permite que más de 200 personajes animados y enmascarados del vasto multiverso de Disney sean objeto de las herramientas de imagen de Sora y ChatGPT. Sin embargo, el acuerdo excluye explícitamente las imágenes o voces de actores reales. El acuerdo de licencia para incluir a todas las personas asociadas con un personaje de Disney, Pixar o Marvel supondría una carga incluso para el equipo más grande de abogados especializados en entretenimiento, que probablemente Disney ya cuenta.

Disney y OpenAI califican esto como un paso hacia la «IA centrada en el ser humano» y la «narración responsable» en su anuncio. Pero parece más bien una versión aún más extrema de la monetización de la nostalgia, tan común en nuestro mundo capitalista en fase avanzada.

Remix imaginación

Solía colocar todas mis figuras de acción de diferentes películas y programas de televisión y organizar elaborados cruces, pero no cobraba a la gente por verlos ni afirmaba que fueran narrativas totalmente nuevas. Canalizar a los personajes más reconocibles de la cultura pop a través de una máquina optimizada para la participación ya es bastante malo cuando esa máquina son grupos focales humanos. Hacerlo con máquinas reales parece peor.

Por supuesto, al principio, puedo ver el atractivo de reunir a los personajes de Disney, Marvel y Pixar. Esa es, literalmente, la premisa central de películas como Deadpool & Wolverine y, especialmente, Rompe Ralph y su secuela. Sin embargo, generar sintéticamente estos fragmentos en imágenes y videos ni siquiera se acerca a ese nivel de maestría narrativa. Convierte a los personajes y las historias en imágenes planas del tipo «recuerda esto», que no tienen más significado que los muñecos de papel y menos que las historias que yo inventaba sobre por qué las Tortugas Ninja y los Power Rangers tenían que luchar contra el Joker.

También está la cuestión de cómo esto cambia quién controla las herramientas de creación. Podrías pensar que eres tú, ya que eres tú quien escribe las indicaciones. Disney y sus abogados podrían no estar de acuerdo. Estás jugando en su terreno y se asegurarán de que tu imaginación no represente nada fuera de los límites de las licencias.

Lo cual nos lleva a la cuestión de la censura. OpenAI ya filtra los resultados por "confianza y seguridad", y Disney es conocida por proteger su marca. Que quieran evitar "contenidos nocivos" está muy bien, pero la definición podría ser mucho más restrictiva que la tuya, o incluso que la de tus hijos. Suprimir la sátira, las críticas a Disney o OpenAI, o cualquier cosa a la que los consumidores más conservadores puedan oponerse, difícilmente puede considerarse un "renacimiento creativo".

El apocalipsis de la IA de Disney

Luego está el tema laboral, ya que los animadores independientes y los artistas de efectos visuales están expresando su preocupación por quedar fuera de la industria. Si la IA puede generar una escena estilizada al estilo Pixar con Luke Skywalker en 15 segundos, es poco probable que los ejecutivos paguen a los guionistas gráficos, pintores de fondos y animadores junior que solían pasar años dominando ese oficio, incluso si su resultado final es muy superior a la creación de la IA (como seguramente sería el caso).

El historial reciente de Disney en este ámbito no es tranquilizador. La empresa ha ido recortando constantemente su plantilla, especialmente en el área de desarrollo de contenidos, y subcontratando más trabajos de animación a terceros.

Mientras tanto, Disney también tiene previsto utilizar ChatGPT para todo, desde el marketing hasta la redacción de guiones, con indicaciones que darán forma incluso a su servicio de atención al cliente. Eso hace que la participación de Disney en OpenAI, valorada en 1000 millones de dólares, tenga tanto que ver con la influencia como con el acceso. Mientras OpenAI corteja a los reguladores y define nuevas normas, Disney tendrá un asiento en esa mesa. Eso puede dar lugar a decisiones que den prioridad al control de las marcas tradicionales sobre el uso legítimo o los derechos de los artistas.

Para los creativos, esto es especialmente preocupante. Aunque Disney y OpenAI afirman que «respetarán los derechos de los creadores», no ofrecen ningún mecanismo claro sobre cómo se compensará, acreditará o incluso reconocerá a los artistas cuyo trabajo ha servido para entrenar estos modelos.

La IA generativa promete magia, pero, por mezclar metáforas sobre la propiedad intelectual de una forma que probablemente no aprobaría Disney, se te pide que ignores al hombre detrás de la cortina. El sueño que venden Disney y OpenAI tiene espinas que pueden convertirlo en una pesadilla empalagosa. Ten cuidado de que el ratón con la mano extendida no sea una rata lista para controlar tu creatividad desde debajo de tu sombrero.

