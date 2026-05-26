El Papa acaba de advertir que la IA podría crear "nuevas formas de deshumanización", y su mensaje parece dirigido directamente a las grandes empresas tecnológicas

El papa León XIII advirtió que la IA podría crear “nuevas formas de deshumanización”.

El Vaticano afirma que los “algoritmos opacos” amenazan a la humanidad y la justicia social.

El Papa pidió estándares éticos globales en torno a la inteligencia artificial.

La Iglesia Católica ha entrado de lleno en el debate sobre la IA. En una de las advertencias más contundentes hasta la fecha sobre la inteligencia artificial por parte de un líder religioso mundial, el Papa León XIII advirtió que la IA y los "algoritmos opacos" corren el riesgo de crear "nuevas formas de deshumanización" si la humanidad pierde el control de la tecnología que moldea la vida moderna.

Las declaraciones del Papa León XIV forman parte de su nueva encíclica titulada Magnifica Humanitas . Una encíclica es un documento formal emitido por el Vaticano y utilizado tradicionalmente para abordar importantes cuestiones morales o sociales. Este último documento se centra exclusivamente en la inteligencia artificial, la ética y el creciente poder de las empresas tecnológicas.

Mientras Silicon Valley sigue compitiendo por construir sistemas de IA cada vez más potentes, la intervención del Papa sugiere que la batalla por la inteligencia artificial ya no se trata solo de innovación o productividad, sino que se está convirtiendo en una lucha moral y filosófica sobre lo que significa seguir siendo humano.

Latest Videos From

La nueva Torre de Babel

La encíclica Magnifica Humanitas del Papa León XIII : Sobre la protección de la persona humana en tiempos de inteligencia artificial, comienza con una impactante advertencia:

“La humanidad, creada por Dios en toda su grandeza, se enfrenta hoy a una decisión crucial: o construir una nueva Torre de Babel o edificar la ciudad en la que Dios y la humanidad convivan.”

En la historia bíblica de la Torre de Babel, los humanos intentan construir una estructura lo suficientemente alta como para alcanzar los cielos, un acto de orgullo que finalmente conduce a la división y la confusión.

El Papa León XIV sostiene que el desarrollo moderno de la IA corre el riesgo de repetir ese error si el poder y el conocimiento se concentran en manos de solo unas pocas empresas y naciones, ampliando la brecha entre los incluidos en la revolución digital y los que se quedan atrás.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Ante todo, el Papa aboga por estándares éticos compartidos basados ​​en la justicia social, advirtiendo que «una IA más moral no basta si esa moralidad la determinan unos pocos». Asimismo, subraya que no se puede ignorar el impacto ambiental de la IA, señalando las enormes cantidades de energía y agua necesarias para alimentar los sistemas de IA modernos.

Una creciente reacción global en contra de la IA

Esta última intervención representa el desafío más claro y directo que el Vaticano ha lanzado hasta la fecha contra las empresas que impulsan el auge de la inteligencia artificial.

El Papa también dio el inusual paso de presentar personalmente el documento durante un evento en el Vaticano al que asistieron políticos, académicos y líderes tecnológicos. Entre los presentes se encontraba Christopher Olah, cofundador de Anthropic, la empresa de IA detrás de Claude. Esta empresa de IA con sede en Estados Unidos se hizo famosa por retirarse de un acuerdo con el Pentágono y ahora está inmersa en una demanda con la administración de Donald Trump por haber sido calificada como un "riesgo para la cadena de suministro".

El momento es crucial. Gobiernos de todo el mundo se esfuerzan por regular la inteligencia artificial, mientras que empresas como OpenAI, Google y Meta siguen impulsando sistemas de IA cada vez más potentes. Además, existe una creciente reacción en contra de la IA por parte de las generaciones más jóvenes, especialmente cuando se menciona en los discursos de graduación , debido al impacto que la IA tendrá en sus perspectivas laborales.

Durante años, la mayoría de las conversaciones sobre IA se han centrado en lo que la tecnología puede hacer. El mensaje del Papa León XIII llega en un momento en que el debate se centra cada vez más en quién la controlará, los riesgos de que ese control permanezca en manos de unas pocas empresas tecnológicas y qué sucederá si la humanidad renuncia demasiado a sí misma en el proceso.