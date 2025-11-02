El nuevo botón "Ayúdame a decidir" de Amazon elige lo que ibas a comprar de todos modos, solo que más rápido

La nueva función «Ayúdame a decidir» de Amazon utiliza inteligencia artificial para analizar tu comportamiento de compra y recomendarte un producto.

La función está disponible en EE. UU. en aplicaciones móviles y navegadores.

La inteligencia artificial elabora y explica sus sugerencias personalizadas utilizando el historial de navegación y las reseñas de los clientes.

¿La inteligencia artificial llega a las tiendas online? Parece que sí, pues Amazon quiere utilizar la inteligencia artificial para reducir el agotamiento que a veces puede provocar el shopping en línea. El nuevo botón "Help Me Decide/Ayúdame a decidir", que ahora aparece en Estados Unidos en los navegadores móviles y en la aplicación de Amazon, promete ir al grano y elegir el producto ideal para que lo compres. Se acabó el tener que saltar de una pestaña a otra para leer interminables reseñas.

El botón aparece después de que hayas estado navegando por varios productos similares en la parte superior de la página. Al pulsarlo, te envía una recomendación personalizada basada en tu historial de navegación, tus patrones de compra y las reseñas de clientes existentes.

Además, la IA te explicará por qué es la opción ideal para ti, incluyendo características relevantes y referencias a tus compras anteriores. Si quieres sopesar un poco más tus opciones, también te mostrará una alternativa más barata y una versión superior más sofisticada.

(Image credit: Amazon)

El botón es solo la última iniciativa de Amazon para incorporar la IA en su experiencia de compra, como la herramienta de compras Lens Live, lanzada recientemente. El botón se asemeja a una versión simplificada de la función «Intereses», que te avisa de los productos que podrían interesarte y de las «Guías de compra» personalizadas generadas por IA. En cierto modo, es como una conversación preestablecida con Rufus, el asistente de compras conversacional con IA de Amazon.

Pero lo que diferencia a Help Me Decide de esas herramientas —y, de hecho, de las funciones de compra con IA de la competencia, como Google Gemini o ChatGPT— es su asertividad. En lugar de basarse en las antiguas sugerencias basadas en lo que también les gustaba a las personas que compraron algo, la IA interpreta tu intención y reduce las opciones a lo que parece ser lo mejor para ti como individuo. Tiene en cuenta el contexto, no solo las palabras clave de una búsqueda.

Por ejemplo, si has estado buscando equipo fotográfico, no se limitará a recomendarte más y más cámaras. Podría sugerirte lentes especiales o incluso marcos para las fotos que tomas, con opiniones de clientes que mencionan la fotografía de naturaleza.

El salvador de las compras gracias a la IA

(Image credit: Amazon)

Esa capacidad de combinar el contexto actual con el comportamiento histórico podría convertirla en una de las funciones de compra más persuasivas de Amazon hasta la fecha. Y también en la más sutilmente influyente. La empresa la posiciona como una forma de ahorrar tiempo: una manera de eliminar la indecisión y cerrar el círculo entre la intención y la acción. Y, para ser justos, eso es exactamente lo que podría ser para muchos compradores.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Pero vale la pena detenerse a pensar en lo poderoso que podría llegar a ser este tipo de empujón. Probablemente ya hayas experimentado una versión más pasiva de este sistema en forma de esas extrañas recomendaciones de Amazon que parecen haber escuchado tus conversaciones más privadas o los pensamientos que pasan por tu cabeza. Help Me Decide va más allá al ser específico e identificar el producto exacto (que determina la IA) que probablemente ibas a elegir de todos modos.

Para muchas personas, esto es un sueño hecho realidad. Ir de compras, especialmente en línea, puede parecer como intentar elegir una hoja favorita en un bosque. Por muy buenos que sean los filtros, las reseñas y las valoraciones con estrellas, sigue siendo agotador. Por eso, la idea de pulsar un botón y obtener la respuesta (correcta) puede parecer mágica. El hecho de que venga con una justificación por escrito lo hace más fiable.

Pero también cambia la forma de comprar, ya que en lugar de elegir el producto, se trata de decidir si se acepta el producto que la IA ha elegido por ti. Es algo parecido a contratar a un asistente personal de compras, un decorador de interiores o un organizador de eventos, pero sin las interacciones humanas que te llevan a confiar en su comprensión de tus gustos. A algunas personas les puede resultar reconfortante. Otras pueden sentirse presionadas.

También está la cuestión de los datos. "Help Me Decide/Ayúdame a decidir" se basa en patrones de comportamiento profundos e individualizados. Amazon sabe lo que buscas, en qué haces clic, cuánto tiempo te detienes y qué acabas comprando. Ahora, utiliza esos datos no solo para recomendar, sino también para seleccionar. Cuanto más seguras y precisas son las sugerencias, más difícil es saber si tus preferencias están moldeando tu comportamiento, o al revés.

Aun así, desde el punto de vista de la usabilidad, es difícil negar el atractivo de esta función. Solo el ahorro de tiempo ya es muy valioso. Que el futuro de las compras impulsadas por la IA te parezca emocionante o inquietante depende de tu relación con las compras y la IA. Y ni siquiera el botón "Ayúdame a decidir" puede elegir qué actitud se adapta mejor a ti.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.