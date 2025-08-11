Sam Altman confirma que los suscriptores de ChatGPT Plus tendrán un límite de velocidad mayor

Suscriptores de ChatGPT Plus ahora pueden utilizar el modelo de pensamiento GPT-5 más que antes

Sam Altman confirmó el cambio en X luego de la reacción de los usuarios por el límite de velocidad de 200 mensajes por día.

GPT-5 se lanzó la semana pasada con una enorme reacción de los usuarios

Sam Altman confirmó que los usuarios de ChatGPT Plus obtendrán mayores límites de velocidad para utilizar las capacidades de razonamiento del nuevo modelo de inteligencia artificial GPT-5 luego de la reacción de los suscriptores pagos.

El CEO de OpenAI anunció el cambio en X, donde tuiteó: "Estamos aumentando significativamente los límites de velocidad de razonamiento para los usuarios de ChatGPT Plus, y todos los límites de clase de modelo pronto serán más altos que antes de GPT-5".

Altman también anunció un nuevo cambio en la interfaz de usuario para mostrar a los usuarios qué modelo funciona en respuesta a una solicitud. Estos cambios se producen tras la reacción generalizada tras el lanzamiento de GPT-5 la semana pasada y la eliminación del popular modelo de IA GPT-4o (OpenAI ha revertido la eliminación posteriormente).

Además, los suscriptores que pagan $20 dólares al mes (poco menos de $400 pesos al mes) por modelos de IA más potentes, límites de velocidad mayores y otros beneficios como acceso anticipado a las últimas ofertas de OpenAI se sintieron decepcionados por las limitaciones del modelo GPT-5 Thinking a 200 mensajes por día, y aunque Altman dice que la compañía ha rectificado esto, no dice explícitamente en qué medida.

today we are significantly increasing rate limits for reasoning for chatgpt plus users, and all model-class limits will shortly be higher than they were before gpt-5.we will also shortly make a UI change to indicate which model is working.August 10, 2025

Un paso adelante, dos pasos atrás

Cuando OpenAI anunció una transmisión en vivo para mostrar el futuro de ChatGPT, la emoción era palpable. Sin embargo, horas después de que Altman tuiteara una imagen de la Estrella de la Muerte de Star Wars, los fanáticos acudieron en masa a las redes sociales para expresar su descontento con GPT-5.



Si bien parece que Altman y compañía buscan corregir algunos errores, especialmente para sus suscriptores que sintieron que el producto premium se había simplificado de la noche a la mañana, parece que GPT-5 aún podría ser una decepción para muchos.



Estamos en un punto en el que lo que se espera que sea una gran innovación en IA podría terminar siendo una actualización incremental. Después de todo, hemos llegado a un acuerdo con los chatbots de IA como una herramienta útil en general, por lo que el factor novedad casi ha desaparecido.



Ahora, sospecho que el futuro de las actualizaciones de ChatGPT estará lleno de aumentos de velocidad incrementales, nuevos diseños de interfaz de usuario y ligeros ajustes para mejorar los modelos más antiguos. Esto, a su vez, conducirá a una decepción, ya que Altman no podrá cumplir con la legendaria expectativa que genera sobre sus propios productos, y los usuarios que se han apegado a una forma específica de interactuar con la IA se sentirán decepcionados por las "mejoras" que cambian la forma en que la IA responde a sus indicaciones.

Por ahora, OpenAI ha corregido uno de los puntos conflictivos del lanzamiento de GPT-5 de la semana pasada, pero tengo la sensación de que los ajustes constantes para complacer a la base de fanáticos más leales de la compañía podrían ser la nueva normalidad.

