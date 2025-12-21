Probé la aplicación Apple Music para ChatGPT y fue como hablar con un amigo obsesionado con la música

ChatGPT ha invitado a Apple Music a unirse a su biblioteca de aplicaciones de terceros, lo que podría cambiar la forma en que buscas y organizas tu música, aunque no puedas reproducir canciones completas a través del chatbot con IA.

Cualquiera puede pedirle a Apple Music a través de ChatGPT que cree una lista de reproducción o busque un álbum o una canción, y luego reproducir un breve fragmento de la música que encuentre la IA. Si estás suscrito a Apple Music, puedes vincular tu cuenta y guardar las listas de reproducción directamente en tu biblioteca de Apple Music.

Puedes solicitar canciones directamente o recurrir a la IA para que seleccione tu música con indicaciones que van desde «Crea una lista de reproducción de 45 minutos para una cena de otoño en el norte del estado de Nueva York» hasta «Muéstrame música para hacer reír a mi hijo». La aplicación traduce tus solicitudes en enlaces y listas de reproducción que puedes abrir al instante en Apple Music.

Puedes configurarla yendo a la sección Aplicaciones de ChatGPT, buscando Apple Music y conectándote a tu cuenta o utilizándola sin cuenta. Puedes abrir Apple Music haciendo clic en el signo más de la barra de texto y seleccionándola, o iniciar una sugerencia con «@Apple Music». ChatGPT puede utilizarla de forma independiente si tu sugerencia indica que sería apropiado.

El aprovechamiento de ChatGPT por parte de Apple Music sin duda facilita la búsqueda de canciones cuando solo se dispone de descripciones vagas o la creación de una lista de reproducción para la tarde basada en cómo te sientes en ese momento.

La integración con Apple Music también se beneficia de la mayor conciencia del contexto de ChatGPT. Durante las pruebas, descubrí que podía solicitar canciones en medio de una conversación más amplia y ChatGPT abría discretamente la aplicación Apple Music para sugerir temas relevantes o crear una lista de reproducción basada en la conversación.

En el mejor de los casos, la aplicación ChatGPT de Apple Music actúa como ese amigo que sabe más de música que tú y no juzga tus descripciones vagas. Basta con algunas palabras emotivas, referencias a películas o incluso letras de canciones para llegar a algún sitio. Por supuesto, sigue siendo necesario tener una cuenta de Apple Music para enviar la lista de reproducción y abrir Apple Music para escuchar las canciones completas.

La comparación obvia es la aplicación ChatGPT de Spotify, que se lanzó a principios de este año. La aplicación ChatGPT de Spotify es similar en muchos aspectos, ya que utiliza indicaciones para crear listas de reproducción, etc. Dicho esto, Spotify permite tanto a los usuarios gratuitos como a los suscriptores conectar sus cuentas y enviar listas de reproducción a la plataforma de streaming.

La integración de Spotify también es más personalizada, ya que utiliza tu historial de reproducción y tus intereses para orientar las recomendaciones. La versión de Apple actualmente crea listas de reproducción basadas en tus indicaciones reales.

Por ejemplo, cuando le pedí a cada aplicación que me creara «una lista de reproducción para leer junto al fuego en una noche nevada», Spotify se inclinó por mi amor por el folk acústico y el lo-fi melancólico. Al mismo tiempo, Apple Music ofreció un conjunto más general de temas de jazz para piano y cantautores melódicos. Spotify utilizó claramente algunas de las canciones que había escuchado antes para crear su lista.

La aplicación Apple Music en ChatGPT será una bendición para aquellos que prefieren esta plataforma a Spotify y tienen una cuenta. Puede que Apple no haya reinventado la reproducción de música con la aplicación, pero sí que sirve como indicador no solo de lo que Apple podría perseguir en sus colaboraciones en materia de IA, sino también de cómo ChatGPT y otros chatbots de IA podrían incorporar aplicaciones y productos más grandes sin replicar su trabajo.

