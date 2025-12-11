Google afirma que no habrá anuncios en Gemini, pero OpenAI ha demostrado que lo inevitable está por llegar

A medida que se acerca rápidamente el 2026, el mundo de la IA sigue evolucionando día a día, abriendo nuevas posibilidades a través de actualizaciones e integrando nuevas formas de interactuar con los chatbots.

Dicho esto, esta semana se ha centrado firmemente en el mundo de la publicidad dentro de los chatbots con IA. Todo comenzó cuando los suscriptores de ChatGPT, que pagan 200 dólares al mes, empezaron a notar «sugerencias de aplicaciones» en sus conversaciones.

OpenAI no tardó en aceptar su responsabilidad y desactivó las ventanas emergentes que parecían anuncios. Mark Chen, director de investigación de la empresa, afirmó: "Todo lo que parezca un anuncio debe tratarse con cuidado, y no lo hemos hecho bien".

Ahora, el mayor competidor de ChatGPT, Google Gemini, está en el punto de mira con un nuevo rumor que afirma que los anuncios llegarán definitivamente a la plataforma de IA. ¿La única salvedad? Google ha negado rotundamente esta información, afirmando que "no hay anuncios en la aplicación Gemini y no hay planes actuales para cambiar eso".

Los anuncios son inevitables

Esa frase suena tranquilizadora, pero también viene acompañada de la ineludible salvedad de «planes actuales».

Ahí es donde la postura de Google se vuelve interesante. Se puede decir que Gemini no está haciendo esto hoy en día, y es cierto. Puede insistir en que tus chats no se utilizarán para anuncios, y eso también es cierto.

Pero OpenAI acaba de mostrar al sector lo que sucede cuando el modelo de negocio se enfrenta a la realidad de las enormes facturas de computación y el crecimiento multimillonario. Al final, algo tiene que ceder, aunque la empresa haya dado marcha atrás por ahora.

Los asistentes de IA se están convirtiendo rápidamente en el nuevo hogar de las búsquedas, las recomendaciones y el descubrimiento de aplicaciones. Ese es precisamente el territorio en el que prosperan los anuncios.

Y aunque Gemini se mantenga firme por ahora, es difícil imaginar un futuro en el que ninguna de estas plataformas explore las «sugerencias» como parte de la ventana de chat, especialmente cuando uno de los principales actores ya ha probado el terreno.

Gemini, en su forma actual, es fácil de usar, está bien enfocado y es refrescantemente libre de interrupciones. Pero si algo ha quedado claro esta semana es que se acerca la era de los anuncios en los asistentes de IA. OpenAI lo ha desencadenado, los usuarios han reaccionado exactamente como era de esperar y el resto del sector está muy atento.

La verdadera pregunta es si Gemini seguirá sin anuncios para siempre o simplemente esperará el momento adecuado. Y después de esta semana, nada parece imposible.

