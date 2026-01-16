Apple Notes podría convertirse en mi organizador personal favorito gracias a esta importante actualización de iOS 26.4

Apple Notes podría recibir una actualización basada en Google Gemini en iOS 26.4

Esto te permitirá crear notas basadas en el contenido de otras aplicaciones

Lo que cumpliría una promesa que Apple hizo en el verano de 2024

A pesar de que muchas de las mejores aplicaciones para tomar notas la superan, la aplicación Notas de Apple nunca está lejos de mí cuando utilizo mi iPhone. Hay algo en su sencillez y facilidad de uso que la convierte en mi herramienta preferida para organizar mis ideas, gestionar mi lista de la compra, planificar con antelación y mucho más. Y ahora, parece que podría volverse aún más esencial gracias a una importante actualización que, según se informa, llegará con iOS 26.4, y todo ello gracias a la reciente asociación de Apple con Google Gemini.

Según The Information, la aplicación Notas recibirá una importante mejora en iOS 26.4 gracias a la incorporación de algunas funciones de inteligencia artificial (IA) que conectarán al asistente virtual Siri con la IA Gemini de Google.

En concreto, The Information afirma que «Siri también podrá realizar otros tipos de tareas, como crear un documento de Notas con una receta de cocina o información sobre las principales causas de la adicción a las drogas, por ejemplo».

Sinceramente, esa frase sobre la vinculación con tus recetas favoritas me ha intrigado. Cuando vimos por primera vez Apple Intelligence en junio de 2024, Apple prometió que podríamos hacer que Siri tomara cosas de una aplicación y las utilizara en otra.

Al leer el informe de The Information, me imagino a la gente buscando una receta en Safari y diciendo algo como «Siri, añade estos ingredientes a mi lista de la compra». Piensa en el tiempo que se podría ahorrar al no tener que copiar y pegar texto repetidamente de un lugar a otro.

Cumpliendo finalmente su promesa

Y, por supuesto, no tendría por qué limitarse a completar tu libro de recetas. Podrías pedirle a Siri que enviara una imagen de la aplicación Fotos a una persona específica en Mensajes. O tomar una dirección de un correo electrónico y obtener indicaciones para llegar allí en Apple Maps.

Trabajar con aplicaciones de esta manera fue una de las promesas clave que Apple hizo en 2024, y ahora parece que la empresa finalmente podría cumplir ese compromiso, aunque eso signifique reducir sus ambiciones y recurrir a la ayuda de Google.

Apple ha añadido muchas funciones útiles a Notas en los últimos años. Me encanta que la aplicación pueda escanear documentos, corregir sus colores y recortarlos adecuadamente con un mínimo esfuerzo por mi parte. Y poder transcribir automáticamente mis notas de audio en la aplicación es una herramienta estupenda.

Pero con la IA de Gemini al mando, la aplicación podría finalmente acercarse a lo que Apple nos prometió hace casi dos años. Está claro por qué Apple eligió Gemini, y tengo la esperanza de que la espera merezca la pena.

