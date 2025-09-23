Image Playground de Apple podría estar a punto de recibir un impulso de Nano Banana

El nuevo código en la última versión beta de iOS 26 revela que Apple podría estar trabajando en agregar generadores de imágenes de terceros a Image Playground

Actualmente, solo puedes usar ChatGPT dentro de Image Playground, pero este nuevo código sugiere más opciones de terceros en el futuro.

Si esto llega a buen término, Gemini Nano Banana podría ser uno de los generadores de imágenes que se agreguen en el futuro.

Apple parece estar listo para actualizar Image Playground en iOS 26, con un nuevo código en la última versión beta que sugiere que los usuarios pronto podrán usar generadores de imágenes de IA de terceros además de ChatGPT.

Revelado por 9to5Mac, el nuevo código insinúa una "latencia estimada" y agrega identificadores de proveedor, lo que significa que probablemente veamos otras herramientas de generación de imágenes de IA fuera de OpenAI en el stock Image Playground de Apple.

Esta sería una incorporación increíblemente emocionante a Apple Intelligence, y coincide con informes anteriores de Mark Gurman en Bloomberg, quien dijo que Apple podría introducir los productos de inteligencia artificial de Google en los iPhones en el futuro, por ejemplo, para impulsar Siri.

Google es actualmente pionero en la generación de imágenes con IA, con su último modelo, Nano Banana, que ofrece la mejor manera de convertir texto en imágenes. Nano Banana también ofrece funciones de edición de imágenes con IA que mejorarían notablemente la experiencia de Image Playground si se lanzara.

Image Playground es accesible en dispositivos compatibles con iOS 26, iPadOS 26 y macOS 26, y ahora tiene capacidades ChatGPT, así como el propio LLM de Apple para la generación de imágenes.

Si bien no tenemos idea de cuándo se introducirán más generadores de imágenes de terceros en Image Playground, este código encontrado sugiere una gran actualización de la aplicación nativa.

Grandes oportunidades

La perspectiva de tener herramientas de generación de imágenes con inteligencia artificial de proveedores como Google integradas en Image Playground en iOS suena absolutamente fantástica.

Tener una aplicación nativa que permita aprovechar las herramientas muy capaces del mercado sin necesidad de abrir una aplicación de terceros realmente impulsaría a Apple Intelligence y la oferta de IA de Apple.

Image Playground es limitado, como mínimo, y si bien se mejoró con iOS 26 con la incorporación de algunas funciones ChatGPT, podría mejorar aún más si Apple incorpora Nano Banana de Gemini.

Obviamente, todavía no hay nada confirmado, pero estos hallazgos sugieren que pronto habrá una gran actualización de Apple Intelligence y solo espero que se haga realidad.