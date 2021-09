Apple ya no es la marca de wearables más grande del mundo

Según los datos de los analistas de mercado Canalys, Xiaomi ha dejado a Apple en el segundo puesto durante el segundo trimestre de este año, tanto en unidades vendidas como en cuota de mercado.

Aunque no ha sido por mucho. Xiaomi envió alrededor de ocho millones de dispositivos portátiles, frente a los 7,9 millones de Apple, y sus cuotas de mercado fueron del 19,6% y el 19,3%. Pero imaginamos que el champán se sigue descorchando en la firma con sede en Beijing, ya que ganar a Apple en cualquier cosa, la que sea, es algo muy importante.

Y tiene aún más importancia dado que la competencia más cercana se está quedando atrás significativamente, con Huawei en el tercer lugar con una cuota de mercado del 9,2%, Fitbit en el cuarto con el 7,3% y Samsung en el quinto con el 6,1%.

Pero esa no es toda la historia

En Apple, sin embargo, no estarán demasiado preocupados. Porque aunque este titular puede hacer que parezca que Xiaomi está 'ganando', en realidad no se comparan de igual a igual.

Las ventas y la cuota de mercado de Apple vienen exclusivamente del Apple Watch, mientras que Xiaomi tiene una gama de diferentes rastreadores de fitness, pulseras de actividad y smartwatches, la mayoría de los cuales no compiten en absoluto con el Apple Watch. Xiaomi también es propietaria de Redmi y Huami, que producen las sub-marcas Amazfit y Zepp, por lo que ambas inflan aún más sus números totales.

Y, en última instancia, si bien Xiaomi está enviando la mayoría de los wearables en general, solo ocupa el quinto lugar en las ventas mundiales de relojes de pulsera, con Apple como el líder destacado.

De hecho, Apple está dominando totalmente el mercado mundial de relojes de pulsera en este momento, con una estupenda cuota del 31,1%, muy por delante del segundo clasificado, Huawei con un 18,9%, y siguen Garmin con un 9,8%, Samsung con un 5,2% y Xiaomi con un bajo 2,1%.

¿Y cómo consiguió Xiaomi su éxito?

Eso no empaña en absoluto el éxito de Xiaomi, por supuesto. Pero entonces, ¿cómo ha sucedido?

Bueno, esto fue en parte un caso de "marea alta que levanta todos los barcos". El mercado de dispositivos portátiles en general experimentó un crecimiento interanual del 5,6% durante este período, con una estimación de 40,9 millones de dispositivos portátiles enviados.

Pero también es tiene que ver el hecho de que los waerables de Xiaomi son algunas de los mejores pulseras de actividad económicas que existen.

Xiaomi Mi Smart Band 6 (Image credit: Xiaomi / Future)

De hecho, si estás buscando una pulsera de actividad asequible, vale la pena añadir la Mi Smart Band 6 a tu lista de preseleccionados. Cuenta con algunas características impresionantes que esperarías encontrar en un dispositivo mucho más caro, como el seguimiento del estrés durante todo el día y un oxímetro de pulso, y su pantalla es realmente brillante, colorida y sensible.

No es perfecta, en absoluto: descubrimos que su GPS conectado no funcionaba muy bien en los entrenamientos y la pulsera no siempre era demasiado cómoda. Pero, en general, logra un gran equilibrio entre rendimiento y precio.

Y parece que el público mundial está de acuerdo. Porque a pesar de que ni siquiera se lanzó en la India, la Mi Smart Band 6 hizo una gran contribución a los resultados del segundo trimestre de Xiaomi. Y con el lanzamiento del dispositivo en la India el 26 de agosto, las cosas van a ser muy prometedoras para las ventas de wearables de Xiaomi en el próximo trimestre.

Xiaomi Mi Smart Band 5 (Image credit: Michael Sawh)

Xiaomi también sigue atrayendo compradores de bajo presupuesto con el predecesor de la Mi Smart 6, la Mi Smart Band 5. Si bien a este modelo aún más económico le faltra el GPS integrado, tiene seguimiento de actividad 24 horas al día, 7 días a la semana, monitorización contínua de la frecuencia cardíaca, 11 modos deportivos diferentes y la capacidad de registrar sesiones al aire libre conectándose al GPS de tu teléfono.

En el extremo opuesto de la escala de precios, es probable que la inminente llegada del Apple Watch 7 sacuda el mercado una vez más, sin mencionar el esperado lanzamiento del Apple Watch SE2 más económico. Por ello, aunque ser el 'número uno' no es tan importante como se podría pensar, Apple podría recuperar pronto el trono de todos modos.