Cómo ver el evento Samsung Unpacked de hoy en directo: esperamos el Galaxy Z Fold 4, Flip 4, Watch 5, y más

Uno de los evento de lanzamiento más importantes del año comenzará en tan solo unas horas, ya que el Samsung Galaxy Unpacked 2022 (opens in new tab) es hoy mismo, 10 de agosto, y empezará a las 15:00 (hora española).

Si te interesan los móviles plegables, los smartwatches y/o los auriculares, estamos seguros de que no querrás perderte el gran evento de hoy, ya que conoceremos los nuevos Samsung Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab), Samsung Galaxy Z Flip 4 (opens in new tab), Samsung Galaxy Watch 5 (opens in new tab), Galaxy Watch 5 Pro, y Galaxy Buds 2 Pro (opens in new tab).

Por lo tanto, este es un día muy interesante en el mundo de la tecnología que llevamos tiempo esperando, y estará repleto de nuevos dispositivos que llegan al mercado. Por supuesto, aquí en TechRadar estaremos cubriendo el evento al completo, para contarte todas las novedades, así como para darte nuestra opinión y nuestros análisis de los nuevos productos.

Si eres muy curioso, y te hace ilusión poder seguir por ti mismo el evento en directo, te vamos a contar cómo puedes verlo online, lo cual es muy fácil ya que Samsung lo va a retransmitir a través de muchas plataformas.

Cómo ver el Samsung Galaxy Unpacked en directo

Mientras que muchos fabricantes de dispositivos comparten sus lanzamientos únicamente en YouTube, y algunos también en su propia web, Samsung va mucho más allá.

La compañía pone a la disposición de los espectadores muchas formas de ver el Samsung Galaxy Unpacked 2022 de hoy: en YouTube (opens in new tab), en la página web oficial de Samsung (opens in new tab), y, por lo que parece, también en Twitter (opens in new tab). ¡Pero espera! Que incluso se podrá ver en el Metaverso, en Samsung 837X (opens in new tab).

Aunque ahora mismo todavía no han habilitado la ventanita específica del vídeo en la que retransmitirán su evento de lanzamiento, lo harán dentro de unas horas, y en cuanto lo hagan, incrustaremos el vídeo aquí en este artículo para que puedas verlo aquí mismo.

Mientras tanto, si lo deseas, puedes añadir un recordatorio a tu calendario a través de la web de Samsung (opens in new tab), para que no se te pase la hora, ya que así recibirás una alerta cuando quede poco para el comienzo del gran evento.

Independientemente de la plataforma que escojas para seguir el evento, te podemos asegurar que merecerá la pena, ya que según las filtraciones, muchos de los dispositivos que esperamos ver llegan con grandes mejoras respecto a sus predecesores. Por ejemplo, el smartwatch Samsung Galaxy Watch 5 Pro podría ofrecer hasta tres días de batería, el plegable Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab) podría llegar con una ranura incorporada para guardar el lápiz óptico S Pen, y el Galaxy Z Flip 4 (opens in new tab) podría ofrecer una gran potencia a un precio que se considera asequible para tratarse de un móvil plegable.

Lo más seguro es que mañana conozcamos unos nuevos productos que se convertirán en unos de los mejores móviles (opens in new tab) y mejores smartwatch (opens in new tab) del mercado.