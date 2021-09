Samsung no ha renovado su marca registrada 'Note', ¿qué pasará con el Note 22?

Hace poco supimos que el Samsung Galaxy Note 21 había sido cancelado, pero ahora, las nuevas listas de marcas registradas en el país de origen de la compañía, Corea del Sur, sugieren que es posible que tampoco veamos ningún Galaxy Note nuevo en el futuro.

Tal y como han descubierto en GalaxyClub, Samsung ha renovado recientemente sus marcas registradas, incluyendo las series Galaxy S, Galaxy Z, Galaxy M y Galaxy A.

Sin embargo, lo que nos llama la atención es la ausencia se la serie Galaxy Note. El hecho de que esta marca no se encuentre en la lista parece indicar que la compañía no tiene la intención de lanzar un Galaxy Note 22 en 2022.

En 2021, la compañía ha decidido centrarse en el Galaxy Z Fold 3 y el Galaxy Z Flip 3, los nuevo smartphones plegables, en lugar de lanzar un nuevo modelo Galaxy Note.

Por lo visto, Samsung está apostando más por sus plegables, así que es posible que veamos llegar un Galaxy Z Fold 4 y un Galaxy Z Flip 4 en la segunda mitad de 2022, después de que lancen el Galaxy S22 a principios de año.

Samsung también ha incluido la compatibilidad con el S Pen, probablemente la característica más distintiva del Galaxy Note, en el Galaxy S21 Ultra y el Galaxy Z Fold 3, de modo que aquellos que quieran un lápiz óptico pueden elegir cualquiera de estos smartphones.

El S Pen con el Samsung Galaxy Z Fold 3 (Image credit: Samsung)

Análisis: ¿es el final definitivo de la serie Note?

La respuesta corta es... que no estamos seguros. Esta información supone un gran indicio de que no veremos un Galaxy Note 22 o Galaxy Note 23 en los próximos años, pero está lejos de ser una confirmación, ya que las marcas comerciales son un negocio bastante complejo.

La noticia sobre la marca sin registrar, de momento, solo afecta a Corea del Sur, y además puede que existan otras razones por las que no se incluye el nombre del Galaxy Note.

Samsung, a menudo, registra marcas que no va a usar, lo cual es una práctica común entre las marcas de tecnología de consumo, y también sucede al revés. El hecho de que una empresa no haya registrado una marca por anticipado no significa que no la vaya a usar en el futuro.

Por ejemplo, Samsung registró 'UPC', que en español significa "cámara bajo pantalla", en enero de 2021. Y esa fue una característica que, más tarde, introdujo en el Galaxy Z Fold 3, en agosto del mismo año.

Como no esperamos un nuevo Galaxy Note hasta agosto de 2022, puede que la compañía decida registrar la marca más adelante.

Sin embargo, otras filtraciones y rumores sugieren que Samsung no fabricará un Galaxy Note 22, de modo que yo puedes ir haciéndote el ánimo si esperabas uno el año que viene.