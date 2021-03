Samsung Galaxy Note 21: fecha de lanzamiento, precio, especificaciones, filtraciones, y probabilidad de que finalmente sea cancelado

Después del lanzamiento de la serie Samsung Galaxy S21 a principios de 2021, esperábamos poder conocer al Galaxy Note 21 más avanzado este año, ya que Samsung suele lanzar su línea con lápiz inteligente alrededor de agosto. Pero al parecer, puede ser que ese no sea el caso en 2021.

Probablemente, el lanzamiento del Galaxy Note 21 sea cancelado este año, según las declaraciones del propio CEO de Samsung, que dice que ve más posible que se ponga a la venta un nuevo teléfono Note en 2022, que en 2021.

Hace ya meses que se especula que la línea Samsung Galaxy Note podría ser cancelada, conjeturas que se vieron intensificadas por el hecho de que el Galaxy S21 Ultra sea compatible con el lápiz inteligente de la marca. Por esto, la gente lleva ya un tiempo 'dando por muerto' al Note 21.

Últimas Noticias Samsung ha dado a entender que la línea Galaxy Note no será lanzada al mercado en 2021. Probablemente habrá que esperar al 2022 y ver el Note 22.

Pero lo cierto es que la serie Note no ha sido completamente cancelada, simplemente se pospondría al 2022: es muy probable que el Note 22 sí que vea la luz, según la propia compañía.

Por otro lado, también es posible que veamos otros teléfonos nuevos en 2021 que sean compatibles con el lápiz inteligente: hay fuertes rumores de un Samsung Galaxy Note 20 FE, una versión más asequible del Note 20, y también se habla de que el Galaxy Z Fold 3 será compatible con el S Pen.

Entonces... ¿Qué es lo que está pasando? Pues la culpa es de la escasez de chips. Samsung confirmó que estaba sufriendo falta de suministros de estos tipos, por lo que es probable que la compañía simplemente no tenga piezas suficientes en stock para una gran oleada de superventas.

Por otro lado, si el Samsung Galaxy Note 21 ha sido cancelado, entonces ¿por qué hay filtraciones relacionadas con este dispositivo? Lo cierto es que esto significa que no podemos poner la mano en el fuego de que se cancele este lanzamiento, aunque también puede significar que los detalles filtrados se correspondan con el Galaxy Note 22 (en el caso de que lo llamen así).

Vayamos al grano

¿De qué estamos hablando? Del sucesor del Samsung Galaxy Note 20

Del sucesor del Samsung Galaxy Note 20 ¿Cuándo saldrá a la venta? Pues puede que no salga

Pues puede que no salga ¿Cuánto costará? En el caso de que sea puesto en venta, cuenta con que tendrá un precio bastante elevado

Samsung Galaxy Note 21: fecha de lanzamiento y precio

El Samsung Galaxy Note 20 Ultra de 2020 (Image credit: Aakash Jhaveri)

El CEO de Samsung ha sugerido con bastante intensidad que la compañía no lanzará un nuevo teléfono Galaxy Note en 2021. DJ Koh, CEO de Samsung, ha dicho: "No es que no lancemos nuevos productos. El calendario puede variar, pero el año que viene nos estamos preparando para seguir haciéndolo. "

Koh ha afirmado a Bloomberg: "La serie Note se posiciona como un modelo de alta gama en nuestra oferta de productos. Podría ser una carga presentar dos modelos insignia en el mismo año, por lo que podría ser difícil lanzar el modelo Note en la segunda mitad del año."

Esto probablemente significa que tendremos que esperar hasta 2022 para ver un nuevo teléfono insignia de la compañía que venga con el S-Pen. Por otro lado, es posible que se llame Samsung Galaxy Note 22, ya que la compañía ahora combina el año de lanzamiento con sus modelos.

Hay que añadir que existen rumores de que el Samsung Galaxy Z Fold 3 vendrá con un lápiz óptico S Pen, por lo que es posible que veamos nuevos productos de Samsung con S Pen, pero probablemente no salga un nuevo teléfono Note hasta dentro de bastante tiempo.

Anteriormente, un empleado anónimo de Samsung afirmó que sí que habría un nuevo Galaxy Note en 2021, lo que nos hace pensar que esta línea no ha sido cancelada del todo. Esto podría significar que este año se lance una versión económica del Note 20 o un teléfono plegable con S Pen con el nombre Note... o también puede ser simplemente que la información sea incorrecta.

Como hemos comentado antes, ha habido rumores constantes desde hace tiempo de que no habría un Galaxy Note 21 en 2021. Ahora, con las nuevas declaraciones del CEO de Samsung, esas afirmaciones cobran fuerza. Aunque no lo podemos confirmar a ciencia cierta, parece muy probable que no haya un nuevo buque insignia Note hasta 2022.

Si finalmente sí que se lanza un Galaxy Note 21, hazte a la idea de que será bastante caro. En cuanto a la fecha, si tenemos en cuenta que los últimos años Samsung siempre ha anunciado sus nuevos modelos Note a principios de agosto y los lanzó aproximadamente dos semanas después, es probable que ocurra lo mismo con el Note 21.

El difícil hacer conjeturas respecto al precio, ya que va variando cada año, pero el Samsung Galaxy Note 20 tuvo un precio de venta oficial de 959€ para su versión 4G, y 1.059€ el 5G, por lo que creemos que el Samsung Galaxy Note 21 costaría mínimo eso.

El Note 21 seguramente costaría al menos lo mismo que el Note 20 (Image credit: TechRadar)

Filtraciones y rumores

Todavía no hay muchas filtraciones relacionadas con el Samsung Galaxy Note 21, y probablemente sea debido a que la compañía no actualizará su gama alta con S Pen hasta 2022.

¿Qué podemos esperar del próximo teléfono Samsung Galaxy Note? Para empezar, esto es evidente, que el teléfono venga con el lápiz óptico S Pen, ya que ese es el principal punto de venta de la gama.

Por otro lado, también es probable que se comercialicen varios modelos, como el Samsung Galaxy Note Ultra o el Plus, además del estándar.

También es de esperar que esta línea de móviles equipe un procesador de alta gama. Como suele hacer Samsung con sus teléfonos, es probable que en la mayoría de las regiones venga con un chip Exynos, mientras que en EEUU cuente con un Qualcomm.

Por último, llevamos tiempo escuchando que Samsung está desarrollando una cámara bajo pantalla para sus teléfonos, por lo que podría venir con el próximo Galaxy Note. En Corea, la compañía registró la marca comercial UPC o "Under-Panel Camera" (que en español es cámara bajo el panel), por lo que parece que esta tecnología es inminente.

Qué queremos ver

Mientras esperamos a que salgan a la luz más rumores sobre el Samsung Galaxy Note 21, hemos hecho una lista de las cosas que nos gustaría ver.

1. Snapdragon para todos los modelos

Como acabamos de decir, Samsung suele equipar sus teléfonos con distintos procesadores según la región. Esto suele resultar en un rendimiento distinto según el chip que tenga el teléfono, incluso teniendo, evidentemente, el resto de características y especificaciones idénticas.

Los últimos años se ha podido comprobar que aquellos terminales con el procesador Qualcomm Snapdragon suelen rendir mejor. Por lo tanto, nos gustaría que el Samsung Galaxy Note S21 equipara el mejor procesador Snapdragon que haya disponible en ese momento en el mercado. Aunque también nos valdría si todos llevaran Exynos: el caso es que sean todos iguales independientemente de la región en la que sean lanzados.

2. Una parte trasera de cristal

El Galaxy Note 20 tiene la parte trasera hecha de plástico (Image credit: TechRadar)

Mientras que la parte trasera del Samsung Galaxy Note 20 Ultra está hecha de cristal, la del Samsung Galaxy Note 20 estándar es de plástico, y eso es algo que sinceramente nos sorprende bastante, teniendo en cuenta el elevado precio del teléfono.

Por esto, nos gustaría que todos los modelos de la serie Samsung Galaxy Note 21 tuvieran la parte trasera de cristal, o al menos de metal, pero por favor, no queremos plástico.

3. 120Hz en todos los modelos para todas las resoluciones

El Samsung Galaxy Note 20 tiene una tasa de refresco de tan solo 60Hz, lo que es muy poco para un teléfono premium. Por otro lado, el Note 20 Ultra, sí que ofrece una tasa de 120Hz, pero solo si se baja la resolución, por lo que hay que elegir qué característica se prefiere usar: la alta tasa de refresco o la mejor resolución.

Esto sucedía también en el Samsung Galaxy S20, y lo cierto es que hay muchos móviles, como el OnePlus 8 Pro, donde esto no pasa, ya que puedes usar ambas características a la vez.

Es evidente que pedimos a Samsung que el Galaxy Note 21 cuente con una pantalla de 120Hz en todos los modelos de la serie, y que no esté reñido con usar la máxima resolución.

4. Mejoras en la cámara

Incluso el Note 20 Ultra podría tener mejor cámara (Image credit: Future)

Con lo impresionante que es el Samsung Galaxy Note 20 Ultra, su cámara es su punto flojo cuando se trata de hacer fotografías con poca luz, donde el teléfono recurre al suavizado de las texturas para compensar el ruido. Como resultado se obtienen imágenes menos detalladas que las que se consiguen otros teléfonos recientes de Apple y Google, por lo que queremos ver una mejora en este sentido en el Galaxy Note 21.

Tampoco nos importaría que decidieran equipar la serie con alguna lente más: ambos modelos Galaxy Note 20 tienen un módulo de cámaras trasero con tres lentes, y cada vez es más normal que los teléfonos de alta gama cuenten con cuatro.

5. Carga más rápida

Tanto el Galaxy Note 20 como el Note 20 Ultra ofrecen carga rápida de 25W, que no está mal, pero difiere muchísimo de los 65W que ofrece el OnePlus 8T o los 55W del Xiaomi Mi 11.

También es bastante menos que los 45W con los que cuenta el Samsung Galaxy Note 10 Plus, por lo que esperamos que el Galaxy Note 21 ofrezca al menos eso, o a poder ser, más.