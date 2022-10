Lanzamientos de Apple en octubre: los nuevos dispositivos que podríamos ver este mes

El lanzamiento del iPhone 14 (opens in new tab) y del Apple Watch 8 (opens in new tab) ya se ha producido, pero lo más probable es que Apple no haya terminado aún con el hardware en este 2022: los rumores apuntan a que tenemos bastantes más productos nuevos que esperar antes de que acabe el año.

Aunque el pasado mes de octubre hubo un evento de Apple, esta vez no está claro si Apple organizará un evento real. En su lugar, se cree que habrá una ráfaga de comunicados de prensa y anuncios online.

Sea cual sea la forma de presentación, tenemos una idea bastante aproximada de lo que habrá en el menú, gracias a los múltiples rumores y filtraciones de los últimos meses.

Sigue leyendo para conocer los productos de Apple que creemos que aparecerán este mes y lo que sabemos de ellos hasta ahora.

Nuevos iPads

La actual tablet básica de Apple, el iPad 10.2 (2021), fue lanzada en septiembre del año pasado, por lo que se espera una nueva, y el iPad (2022) va a ser anunciado este mes.

Se ha hablado de que el iPad 2022 abandonará por fin el anticuado diseño de la gama, que sigue contando con un botón de inicio y unos biseles más gruesos, para que el iPad más barato esté en consonancia con las demás tablets de Apple. También podría añadirse por primera vez la compatibilidad con el 5G, y también podría tener un procesador más rápido.

También esperamos que aparezcan nuevos modelos de iPad Pro 2022. Los actuales iPad Pro 12.9 (2021) y iPad Pro 11 (2021) debutaron en abril del año pasado, por lo que llevan más tiempo que el iPad básico.

La buena noticia es que los nuevos modelos parecen merecer la espera. Uno de los rumores apunta a que el iPad Pro 2022 vendrá con MagSafe, y múltiples filtraciones sugieren que recibirá una actualización del chip M2 de Apple.

Además, los rumores sugieren que Apple podría conseguir reducir el precio de salida del iPad Pro 2022, lo que, por supuesto, sería muy bienvenido. Se ha sugerido que el iPad Pro podría cambiar a pantallas OLED, pero parece más probable que esto sea un desarrollo para el 2023 y no para este año.

Un nuevo Apple TV 4K

La última vez que tuvimos un nuevo Apple TV 4K fue en abril del 2021, cuando se presentó junto a los nuevos iPad Pros, y parece que estas dos líneas de productos volverán a actualizarse juntas en octubre del 2022. Aunque las cajas de streaming para TV no tienen por qué renovarse cada año, se dice que Apple lanzará un Apple TV 4K (2022) muy pronto.

Sin embargo, es posible que no se llame así. Hay indicios en el último software tvOS de que el nuevo Apple TV podría soportar vídeo 8K, en cuyo caso Apple va a tener que cambiar la marca del dispositivo para que coincida. Aunque no hay una gran cantidad de contenido en 8K por el momento, esa es definitivamente la dirección hacia la que nos dirigimos.

Por otra parte, fuentes fiables han dicho que el Apple TV 4K de 2022 vendrá con un procesador más rápido y más memoria, lo que lo hará aún más capaz para el streaming y el gaming.

Sin embargo, tendremos que esperar para ver cómo influyen estas mejoras en el precio: el modelo actual cuesta 179 dólares y, aunque hemos pedido un nuevo modelo de Apple TV más barato, no hay indicios de que lo vayamos a tener pronto.

Nuevos Macs y MacBooks Pro

Por supuesto, siempre hay nuevos Macs y MacBooks en proceso en la fábrica de Apple, pero basándonos en los patrones de lanzamiento del pasado, creemos que varios modelos probablemente se actualizarán este mes. Apple ya ha dicho que un nuevo Mac Pro 2022 está en desarrollo, construido sobre el procesador de Apple, y eso no es una sorpresa, dado que el actual Mac Pro ha estado funcionando desde el 2019.

Quizá también estemos ante un nuevo Mac mini 2022: el actual Mac mini 2020 fue uno de los dispositivos que inauguró la era M1, y parece probable una versión actualizada basada en el chip M2. Sin embargo, por lo que hemos oído, el Mac mini 2022 mantendrá el diseño actual.

Otros ordenadores de Apple que deben actualizarse son el MacBook Pro de 14 pulgadas (2021) y el MacBook Pro de 16 pulgadas (2021). De nuevo, parece que estos portátiles se actualizarán con el chip M2, aunque, al igual que con el MacBook Pro de 13 pulgadas de este año (2022), es posible que no veamos muchos más cambios: los MacBook Pro acaban de sufrir un rediseño importante, por lo que esperamos que Apple siga con él durante un tiempo más.

Un nuevo HomePod

¿Y qué hay de un nuevo HomePod? El HomePod se dejó de fabricar oficialmente en marzo del 2021, pero el mercado de los altavoces inteligentes sigue haciendo un buen negocio, y ha habido rumores de que un Apple HomePod 2 está en camino.

El Apple HomePod original era uno de los mejores altavoces inalámbricos que existen, por lo que la decisión de Apple de centrarse en el Apple HomePod mini, más pequeño (y más barato), fue algo sorprendente. La sugerencia de que una nueva versión podría estar en camino es, por tanto, bienvenida, y también estamos entusiasmados con los rumores que lo han inclinado a venir con una pantalla, en una evolución que coincide con lo que Amazon y Google han hecho con sus propias líneas de altavoces inteligentes.

Por supuesto, el HomePod mini también debe renovarse (ya tiene casi dos años) y ha habido filtraciones que sugieren que también podríamos tener una versión renovada de ese producto. Si aparece un nuevo modelo, es de esperar que se produzcan algunas mejoras en cuanto a la calidad de audio y las funciones que admite.

Es posible que no veamos aparecer todos estos dispositivos el mismo día y al mismo tiempo, especialmente si Apple no se molesta en celebrar un evento específico, pero todos estos productos están siendo fuertemente propuestos para aparecer en octubre del 2022. En cuanto se haga oficial algo, por supuesto, te lo haremos saber.