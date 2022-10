El iPhone SE 4 podría llegar con un gran cambio de diseño, y aun así parecería anticuado

Apple podría estar planeando grandes cambios para el iPhone SE 4, con un teléfono que supuestamente tendrá un diseño diferente y una pantalla mucho más grande que la del iPhone SE (2022).

Eso es lo que dice Ross Young (un filtrador con un buen historial) que, en declaraciones a MacRumors, afirma que el iPhone SE 4 tendrá una pantalla de 6,1 pulgadas. Eso es un aumento de 4,7 pulgadas en el modelo actual, por lo que es un gran aumento de tamaño.

Sin embargo, es posible que el tamaño total del teléfono no sea mucho, si es que lo es, porque los grandes biseles y el botón físico de inicio aparentemente desaparecerán, para ser reemplazados por un notch en la parte superior y probablemente pequeños biseles en el resto.

Sin embargo, hay algunas cosas que Young no tiene claras, como por ejemplo si este notch albergará o no el Face ID. El iPhone SE (2022) utiliza Touch ID en su lugar, pero la eliminación del botón de inicio y el añadido del notch podría significar un cambio a Face ID.

Por otra parte, es probable que la incorporación de Face ID le cueste más a Apple, por lo que la empresa podría seguir con Touch ID, quizás alojando el sensor de huellas dactilares en un botón lateral, como en algunos iPads. Si se adopta este enfoque, también es posible que el iPhone SE 4 tenga un notch más pequeño que otros iPhones, ya que no necesitará albergar tantos componentes.

Sin embargo, esto es sólo una especulación, y ni siquiera sabemos con certeza que el próximo modelo vaya a tener un notch. Pero si lo tiene, será una mejora visual muy necesaria de un diseño que actualmente parece increíblemente anticuado.

Sin embargo, incluso un notch parecerá anticuado, especialmente teniendo en cuenta que este teléfono no aterrizará antes del 2023 y puede que no llegue hasta 2024, según algunas filtraciones.

Aun así, Apple no tiene ningún problema en seguir con diseños anticuados en sus teléfonos (especialmente los baratos), así que no nos imaginamos a la compañía saltando directamente a una Dynamic Island en el iPhone SE 4, particularmente porque querrá asegurarse de que el teléfono parezca más barato que los modelos insignia para diferenciarlo rápidamente, visualmente. Así que el cambio a un notch tiene sentido.

El iPhone SE 4 podría tener un notch como el iPhone 14 Plus. También podría no tenerlo. (Image credit: Future)

No cuentes con ello

Si bien este rumoreado cambio de diseño tendría mucho sentido, cabe señalar que Young ha hecho anteriormente diferentes predicciones sobre el iPhone SE 4.

En el pasado, Young sugirió que el iPhone SE 4 podría tener una cámara perforada (opens in new tab), en lugar del notch, y también sugirió que 5,7 pulgadas era el tamaño de pantalla más probable (opens in new tab).

Eso no significa necesariamente que Young estuviera equivocado antes. Es totalmente posible que Apple estuviera explorando esas opciones pero que ahora se haya decidido por un teléfono de 6,1 pulgadas con notch. Pero tanto si Young se equivocó como si los planes de Apple cambiaron, no podemos descartar la posibilidad de que vuelva a ocurrir lo mismo.

Sea cual sea el caso, sin embargo, es probable que este termine siendo uno de los mejores iPhones para los compradores con menos presupuesto.