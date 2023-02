Im Test: Corsair HS55 Wireless

Es fehlt an Bass

Das Corsair HS55 Wireless verbessert sein Vorgängermodell und macht es klanglich besser, benutzerfreundlicher und etwas komfortabler, während der Preis genauso günstig bleibt. Aus irgendeinem Grund hat Corsair aber auch die Bässe abgeschwächt, was bassverliebte Gamer abschrecken könnte.

Corsair HS55 Wireless: 1-Minuten-Rezension

Spezifikationen (Image credit: Corsair) Interface: 2.4Ghz kabellos, Bluetooth

Plattformen: PlayStation 5, PC/Mac

Mikrofon: Omnidirektionales Boom-Mikrofon

Surround Sound: Dolby Audio 7.1

Gewicht: 266g

Corsair hat eines seiner Gaming-Headsets aus dem Jahr 2022 zum Corsair HS55 Wireless weiterentwickelt, das seinem Vorgänger in fast jeder Hinsicht überlegen ist. Corsair hat wohl das Potenzial des guten, aber mit Mängeln behafteten Corsair HS55 Wireless Core erkannt und ist zurück ans Zeichenbrett gegangen.

Nicht, dass das HS55 Wireless Core schlecht gewesen wäre. Ganz im Gegenteil, er war eine Schönheit und ein wahrer Komfort. Leider war die Klangqualität nicht so gut, was heutzutage, wo so viele Gaming-Headsets – vor allem kabellose Gaming-Headsets – um die Krone des besten Klangs und der größten Vielseitigkeit konkurrieren, praktisch ein Todeskuss ist.

Tatsächlich hat das Corsair HS55 Wireless die Reihe gerettet (das Corsair HS55 Stereo (Öffnet sich in einem neuen Tab) ist verfügbar, wenn du nach einer kabelgebundenen Version suchst). Es bietet eine verbesserte Klangqualität, Dolby Audio 7.1 Surround Sound und einen 10-Band-EQ über die iCue-Software. Und das alles, ohne den Einstiegspreis zu verändern, so dass du ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis erhältst.

Das einzige Problem ist, dass es auch beim Bass zurückhaltend ist. Bizarrerweise ist dieser schwächer als sein Vorgänger. Wenn du also basslastige Musik hörst, könnte dich das Corsair HS55 Wireless vielleicht eher enttäuschen. Insgesamt ist es aber ein attraktives Angebot, vor allem für diejenigen, die im Moment verständlicherweise sparen müssen.

Value: 4.5 / 5

Corsair HS55 Wireless: Preis & Verfügbarkeit

Mehrwert: 4 / 5

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Corsair HS55 Wireless: Design & Funktionen

Weitgehend das gleiche Design wie das Original

Etwas weichere Ohrpolster

Jetzt mit iCue-Unterstützung und 10-Band-EQ

Das Corsair HS55 Wireless hat das Aussehen und das Design seines Vorgängers geerbt, so dass man davon ausgehen kann, dass Corsair die originalen Ohrmuscheln verwendet und sie mit besseren Innereien ausgestattet hat.

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Du erhältst die gleichen Bedienelemente und Platzierungen sowie das gleiche Flip-to-Mute-Mikrofon, was bedeutet, dass du ein ähnlich einfaches und intuitives Benutzererlebnis hast. Außerdem ist es genauso leicht und bietet die gleiche Konnektivität, kabellose Reichweite und Plattformkompatibilität.

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Die größte Designänderung, die mir aufgefallen ist, sind die nur geringfügig (ein paar Millimeter) dickeren Ohrpolster, die das HS55 Wireless etwas komfortabler machen als das bereits komfortable HS55 Wireless Core. Du wirst auch bemerken, dass es jetzt eine Sprachansage gibt, die dir sagt, wann dein Mikrofon eingeschaltet ist (wenn du den Bügel senkst) oder ausgeschaltet ist.

Das Corsair HS55 Wireless hat auch in Bezug auf die Funktionen etwas mehr zu bieten. Es unterstützt jetzt zum Beispiel die App, mit der du die iCue-Software für Dinge wie EQ-Präsentationen, Mikrofoneinstellungen und einen 10-Band-EQ nutzen kannst – sehr praktisch und etwas, das du bei einem günstigen kabellosen Gaming-Headset wie diesem kaum finden wirst.

Design: 4 / 5

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Corsair HS55 Wireless: Leistung

Gute Klangqualität auf der helleren Seite

Es fehlt an Bass

Endlich mit Surround Sound

Die größte Verbesserung des Corsair HS55 Wireless liegt in seiner Klangleistung. Es hat zwar viele Gemeinsamkeiten mit dem HS55 Wireless Core – beide neigen dazu, ein wenig zu komprimieren, sobald die Lautstärke über 50 liegt, aber es korrigiert auch einige der Schwächen seines Vorgängers.

Zunächst einmal sind die Höhen detaillierter und präsenter, so dass du einen helleren und knackigeren Klang hast. Im Spiel Kena: Bridge of Spirits gibt es bei Glockenspielen und Kräften eine Menge brillant klingender Elemente. Wenn die hohen Töne gedämpft werden, verpasst du die Immersion. Da das ältere Modell nicht ganz so klar ist, fehlt ihm etwas von dieser Brillanz. Zum Glück bringt die neuere Version sie zurück.

Der Mitteltonbereich ist bei beiden Modellen gleich: Er ist leicht zurückgenommen und sorgt für einen sauberen, wenn auch etwas dünnen Klang. Er ist jedoch nicht so weit zurückgenommen, dass er ausgehöhlt klingt oder als würde etwas fehlen.

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Leider ist das neuere HS55 Wireless nicht ganz so solide, wenn es um die tiefen Töne geht. In Spielen wie Control und Cyberpunk 2077 ist mir aufgefallen, dass Explosionen und andere Geräusche, die für einen maximalen Effekt ein Rumpeln erfordern, einfach nicht vorhanden sind – im Gegensatz zum älteren HS55 Wireless Core, das genug davon liefert, um dich ein wenig in die Tiefe zu versetzen.

Der Bassbereich des neueren HS55 Wireless ist zwar etwas enttäuschend, aber der virtuelle Dolby Audio 7.1 Surround Sound macht das mehr als wett. Wenn er aktiviert ist, ist das Klangbild breiter und dreidimensionaler und du hast das Gefühl, mitten im Geschehen zu sein. Wenn du den Surround-Sound aktivierst, wird die Helligkeit des Headsets etwas gedämpft, aber das breitere Klangbild ist es wert. Und selbst bei eingeschaltetem Surround-Sound ist die Klangabbildung immer noch präzise.

Das omnidirektionale Mikrofon gibt deine Stimme laut und deutlich wieder, wenn auch komprimiert und ein wenig verzerrt. Für die meisten Gamer ist es mehr als ausreichend, aber es wird dich nicht umhauen, was auch in Ordnung ist, da es sich um ein günstiges kabelloses Gaming-Headset handelt. Fairerweise muss man sagen, dass es Hintergrundgeräusche – wie beim Tippen auf einer mechanischen Tastatur – gut unterdrückt, wenn du sprichst.

Performance: 4 / 5

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Sollte ich das Corsair HS55 Wireless kaufen?

Swipe to scroll horizontally Eigenschaften Anmerkung Punkte Mehrwert Corsair verleiht ihm eine bessere Klangleistung und mehr Funktionen zum gleichen erschwinglichen Preis, was es zu einem besseren Wert als zuvor macht. 4 / 5 Design Es hat das Design und den Look seines Vorgängers aus dem Jahr 2022 geerbt, der unserer Meinung nach elegant und modern ist, aber immer noch von Spielen inspiriert ist. 4 / 5 Leistung Das Corsair HS55 Wireless liefert eine deutlich bessere Audioleistung als sein Vorgänger und hat dank digitalem Surround-Sound eine breitere Klangbühne. 4 / 5 Total Für den Preis trifft das Corsair HS55 Wireless genau den richtigen Punkt zwischen Leistung, Funktionen und Preis. Dieses Modell ist endlich ein Gewinner. 4 / 5

Kaufe das Corsair HS55 Wireless, wenn...

... du 7.1 Surround Sound für wenig Geld möchtest.

Die überarbeitete Version des HS55 Wireless ist jetzt mit Dolby Audio 7.1 ausgestattet, was dein Spiel- und Hörerlebnis auf eine noch intensivere Ebene hebt.

...du ein eher kleines Budget hast.

Kabellose Gaming-Headsets sind in der Regel sehr teuer, aber nicht das HS55 Wireless. Es ist sogar so preiswert, dass man es mit einem kabelgebundenen Modell verwechseln könnte.

...du bereits das HS55 Wireless Core mochtest.

Diese neue Version bietet dank des digitalen Surround-Sounds einen detaillierteren Klang und mehr Immersion. Sie ist das, was das Original hätte sein sollen.

Kaufe das Corsair HS55 Wireless nicht, wenn...

...du mehr Geld ausgeben kannst

Dann solltest du dir lieber ein höherwertiges Modell mit einem ausgewogeneren Klang und etwas mehr Vielseitigkeit zulegen.

...du basslastige Musik hörst.

Leider hält sich das HS55 Wireless aus irgendeinem Grund beim Bass zurück. Es gibt hier nicht viel Subbass – obwohl der 10-Band-EQ dir vielleicht ein wenig hilft.

