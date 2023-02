Im Test: Corsair HS65 Wireless

Es gibt Dinge, die das Corsair HS65 Wireless wirklich gut macht, und es gibt Dinge, von denen wir uns wünschen würden, dass sie gut sind. Die Klangqualität ist einfach nicht so gut wie bei seinem kabelgebundenen Gegenstück. Dafür bekommst du aber auch ein unglaublich beeindruckendes Klangbild, eine hohe Reichweite und einen 10-Band-EQ, um die Klangqualität zu verbessern. Für den Preis ist es nicht zu schäbig.

Corsair HS65 Wireless: 1-Minuten-Rezension

Spezifikationen (Image credit: Corsair ) Interface: 2.4Ghz kabellos, Bluetooth

Plattformen: PlayStation, PC/Mac

Mikrofon: Omnidirektionales Boom-Mikrofon

Surround Sound: Dolby Audio 7.1

Gewicht: 275g

Es gibt wohl nur wenige Menschen, die sich mehr über das Corsair HS65 Wireless gefreut haben als ich. Ich war schon immer ein Fan des Corsair HS65, aber ich wollte es immer kabellos haben, und mit diesem neuen Gaming-Headset geht mein Wunsch in Erfüllung.

Die Frage ist: Kann dieses kabellose Gaming-Headset mit dem Original mithalten? Nachdem ich beide nebeneinander getestet habe, musste ich feststellen, dass das nicht ganz der Fall ist. Während die kabelgebundene Version einen ausgewogeneren Klang liefert – eines der vielen Dinge, die ich am Headset liebe – ist das kabellose Modell in den tiefen Frequenzen überwältigend und in den hohen Frequenzen dumpfer.

Warum genau gibt es einen so deutlichen Unterschied in der Klangqualität - abgesehen von der offensichtlichen Tatsache, dass das kabelgebundene Modell besser ausgestattet ist, um eine höhere Klangqualität zu liefern? An dieser Stelle kann ich wirklich nur spekulieren.

Aber nur weil die Audioqualität nicht so gut oder ausgewogen ist, ändert das nichts an der Tatsache, dass das Corsair HS65 Wireless ein ziemlich gutes Gaming-Headset ist, vor allem wegen seiner immersiven Klangbühne und dem 10-Band-EQ von iCue. Und das trotz der Wireless-Steuer.

Corsair HS65 Wireless: Preis & Verfügbarkeit

Preis: 139,99€

139,99€ Verfügbarkeit: Jetzt erhältlich

Eines der besten Dinge am ursprünglichen Corsair HS65 ist seine Erschwinglichkeit. Allerdings hat Corsair den Preis für das Corsair HS65 Wireless aufgrund der Wireless-Steuer, die bei den meisten kabellosen Gaming-Headsets anfällt, angehoben. Die gute Nachricht ist jedoch, dass Corsair den Preis erschwinglich hält und 139,99€ verlangt.

Damit fällt das Corsair HS65 Wireless zwar aus dem Budgetbereich heraus, aber wenn man die Konkurrenz betrachtet, ist es gar nicht so schlecht. Zugegeben, sie sind vielseitiger und können auch als normale Kopfhörer verwendet werden, aber sowohl das Astro A30 als auch das SteelSeries Arctis Nova 7 sind teurer. Selbst das Asus ROG Delta S Wireless, das den Vorteil hat, dass es einen USB-C-Sender statt eines USB-Senders hat, ist teurer. Wenn du den Dolby Audio 7.1 Digital Surround Sound des HS65 Wireless und sein geringes Gewicht (es ist das leichteste der vier Modelle) in Betracht ziehst, bekommst du wirklich mehr für deine Unze.

Mehrwert: 4 / 5

Corsair HS65 Wireless: Design & Funktionen

Elegantes, leichtes Design

Einfache Steuerung

10-Band-EQ am iCue

Das Corsair HS65 Wireless hat das gleiche Design und die gleiche Bauweise wie das Original, bis hin zum Flip-to-mute-Mikrofon. Obwohl ich sehr froh bin, dass Corsair sich für diesen Look entschieden hat, werde ich nicht auf die Einzelheiten eingehen. Wenn du mit dem neuen Look der Marke bereits vertraut bist, brauchst du auch die Details nicht. Wenn nicht, dann solltest du wissen, dass es sich um ein komfortables, elegantes und modernes Design handelt, das dennoch auf Gaming ausgerichtet ist, gepaart mit einer guten, wenn auch nicht ganz so hochwertigen Verarbeitung.

Was hier anders ist, sind die Tasten. Während die kabelgebundene Version nur ein Lautstärkerad hat, verfügt das HS65 Wireless über eine Taste zum Stummschalten des Mikrofons, eine Bluetooth-Taste und eine Power-Taste. Diese Tasten befinden sich zusätzlich zum Lautstärkeregler, der auch als EQ-Auswahltaste fungiert. Auch diese Bedienelemente sind intuitiv zu bedienen.

Eine weitere Besonderheit ist das Gewicht. Das HS65 Wireless ist nicht nur leichter als die anderen kabellosen Gaming-Headsets, die wir kürzlich getestet haben, sondern auch leichter als die kabelgebundene Version. Da das Bügelmikrofon nicht wirklich abnehmbar ist, es als Kopfhörer für mobile Geräte veher ungeeignet. Da es aber so leicht ist, kannst du es unterwegs mit deinem Laptop verwenden, um Medien zu konsumieren und/oder Videogespräche mit Kollegen zu führen.

Es unterstützt die iCue-Software von Corsair, die den Nutzern eine Menge Anpassungs- und Steuerungsmöglichkeiten bietet. Mit der App kannst du den Sound einstellen, den Surround-Sound umschalten, die Corsair SoundID einrichten und aus fünf Profilen wählen. Das Nützlichste ist der 10-Band-EQ, der zwar nicht parametrisch ist, aber dennoch sehr leistungsfähig – so leistungsfähig, dass er dir dabei hilft, die lästigen Audiomacken des Headsets zu beheben, über die ich im Abschnitt "Leistung" sprechen werde.

Wenn ich Gaming-Headsets teste, nehme ich in der Regel so wenig Einstellungen wie möglich vor, aber ich habe die SoundID-Funktion von Corsair ausprobiert, mit der iCue dir dabei hilft, das Klangprofil deines Headsets auf der Grundlage deiner Audio-Vorlieben zu personalisieren. Diese Funktion ist zwar nicht neu und ich habe sie schon einmal getestet, aber sie ist eines der herausragenden Merkmale des HS65 Wireless, also habe ich sie noch einmal ausprobiert.

Leider war ich, wie schon bei meiner vorherigen Erfahrung, kein Fan des Klangprofils, das die Software für mich "maßgeschneidert" hat und das auf der Grundlage einer Reihe von Klangtests erstellt wurde, die ich beantworten musste. Das heißt aber nicht, dass du es nicht selbst ausprobieren solltest. Die Funktion an sich funktioniert meiner Meinung nach gut und hat mir einen sehr einzigartigen EQ erstellt. Ich mochte nur den Klang selbst nicht, da er sehr unausgewogen war, und ich persönlich neige eher zu ausgewogenem Klang.

Design: 4 / 5

Corsair HS65 Wireless: Leistung

Sehr basslastig, dumpfe Höhen, seltsame Mitten

Großer Klangraum, präzise Klangabbildung

Durchwachsene Akkulaufzeit

Leider ist die Klangqualität des Corsair HS65 Wireless nicht so ausgewogen wie die seines kabelgebundenen Gegenstücks. Der Klang ist sehr verfälscht. Zum einen ist er sehr basslastig, was dazu führt, dass der Rest des Frequenzbereichs, insbesondere die Mitten, überdeckt werden. Die Höhen sind präsent und klingen nicht verschleiert, aber auch ein wenig dumpf – in Kena: Bridge of Spirits haben die funkelnden Klänge des Glockenspiels nicht ihren üblichen Glanz. Und schließlich sind die Mitten seltsam. Sie scheinen nicht vertieft zu sein, und wenn sie nicht von den Bässen überwältigt werden, klingen sie nicht dünn, sondern nur ein bisschen leiser. Wenn jedoch viel Bass zu hören ist, scheinen die Mitten zurückgezogen zu werden.

Dennoch gibt es auch hier viel zu mögen. Das HS65 Wireless gibt dir in Spielen eine Menge Wumms und lässt Explosionen und Kraftgeräusche etwas druckvoller klingen. In Kena sind die tiefen Trommeln der Hintergrundmusik wuchtig, während in Control auch die tiefen Töne im Hintergrund sehr präsent sind. Außerdem ist die Lautstärke sehr hoch, mehr als ich bei den meisten kabellosen Gaming-Headsets erlebt habe.

Und schließlich sind da noch die beeindruckende Klangbühne und das Klangbild, die beide vom kabelgebundenen HS65 geerbt wurden. Die Klangbühne ist schon für sich genommen gut, aber wenn du den Dolby Audio 7.1 Surround Sound aktivierst, wird sie noch größer. Gleichzeitig ist die Klangabbildung unglaublich präzise. Sogar so banale Dinge wie ein Filmprojektor werden akkurat wiedergegeben. Selbst wenn ich meinen Blickwinkel ändere, höre ich, wie der Ton des Projektors um mich herumwirbelt.

Die Akkuleistung ist leider nicht ganz so gut. Die von Corsair angegebene Akkulaufzeit von 24 Stunden bei voller Ladung scheint angemessen zu sein. Bei unseren Tests hielt der Akku jedoch nur etwa vier Tage durch, bei einer Nutzung von zwei bis vier Stunden pro Tag, was den Angaben von Corsair nicht entspricht. Das kommt bei kabellosen Gaming-Headsets allerdings selten vor, also schätze ich, dass mein Testgerät möglicherweise etwas defekt war.

Sei nicht beunruhigt, wenn die Batterieanzeige orange zu blinken beginnt. Ich habe unseren Corsair-Kontakt dazu befragt und er sagte, dass die Leuchte von grün auf orange wechselt, um dich darauf hinzuweisen, dass der Akku noch etwa 80% oder weniger beträgt. Anscheinend ist sie grün, wenn sie noch 100% bis 80% Saft hat, orange, wenn sie 80% bis 20% hat, und rot, wenn sie unter 20% ist – was zugegebenermaßen eine recht nützliche Anzeige ist.

Und schließlich ist das Boom-Mikrofon großartig. Deine Stimme kommt laut und klar rüber und ist wirklich gut darin, Zischlaute und Plosivlaute zu minimieren – auch wenn du vielleicht ein bisschen komprimiert klingst. Auch Hintergrundgeräusche werden gut unterdrückt. Obwohl man dich z. B. beim Tippen auf der Tastatur hören kann, wird es nicht zu laut sein, um dich zu stören. Und wenn du sprichst, sind die Hintergrundgeräusche leiser.

Performance: 3 / 5

Sollte ich das Corsair HS65 Wireless kaufen?

Swipe to scroll horizontally Eigenschaften Anmerkungen Punkte Mehrwert Das Corsair HS65 Wireless ist für ein kabelloses Gaming-Headset sehr erschwinglich und kommt mit netten Zusatzfunktionen, die es noch wertvoller machen. 4 / 5 Design/Funktionen Wir lieben das neue Design, das Corsair seinen Gaming-Headsets verpasst hat, und auch dieses Headset besticht durch diesen neuen Look. Außerdem sind die Bedienelemente einfach und intuitiv zu bedienen. 3 / 5 Leistung Die Klangqualität ist leider nicht die ausgewogenste, die man sich vorstellen kann. Zum Glück hast du einen 10-Band-EQ zur Verfügung. Die Klangbühne und das Klangbild sind jedoch ziemlich beeindruckend. 4 / 5 Total Du musst ein bisschen am Sound feilen, damit das Corsair HS65 Wireless gut klingt, aber es ist ein ziemlich gutes Angebot, besonders für den Preis. 4 / 5

Kaufe das Corsair HS65 Wireless, wenn...

...du ein günstiges Headset suchst.

Was kabellose Gaming-Headsets angeht, so ist das Corsair HS65 Wireless ziemlich erschwinglich und hat einige nette Features zu bieten.

...du 7.1 Surround Sound willst.

Es über einen weitläufigen und beeindruckenden Dolby Audio 7.1 Surround Sound, der dir eine breite Klangbühne und eine präzise Klangabbildung bietet.

...du deinen Sound personalisieren willst.

Dank der iCue-Softwareunterstützung steht dir ein 10-Band-EQ zur Verfügung, mit dem du das Klangprofil individuell anpassen kannst. Außerdem gibt es die SoundID-Funktion, wenn du das lieber selbst machen möchtest.

Kaufe das Corsair HS65 Wireless nicht, wenn...

...du einen ausgewogenen Klang möchtest.

In der Standardeinstellung ist es nicht das ausgewogenste Headset. Es ist zu basslastig, die Mitten sind komisch und die Höhen sind eher dumpf.

...es dich nervt, deine Geräte oft aufzuladen.

Corsair gibt eine Akkulaufzeit von 24 Stunden an, aber unser Testgerät hat uns weniger als das geliefert.

