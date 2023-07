Mach mit der neuen PUBG: BATTLEGROUNDS-Kollektion von Razer die Wüste unsicher

Im Rahmen der jüngsten Partnerschaft mit dem koreanischen Gaming-Konglomerat KRAFTON Inc. bietet dir Razer jetzt eine limitierte Kollektion voller Gaming-Peripherie, die sich thematische am Multiplayer-Hit PUBG: BATTLEGROUNDS orientiert.

Produkttechnisch solltest du aber keine Neuheiten erwarten. Entsprechend ist das dreiteilige Set eher ein Best-of bereits bestehender Artikel des Sortiments, die einen flotten neuen Anstrich in Schwarz und Gelb erhalten haben und sich die Wüstenkarte Miramar als Vorbild nehmen.

Konkret ist mitunter die Razer Huntsman V2-Tastatur (Tenkeyless) dabei, die in ihrer kompaktesten Variante geraume Zeit fester Bestandteil unserer Bestenliste war. Optische Schalter und "echte 8.000-Hz-Abstimmungsrate" versprechen hier blitzschnelle Reaktionszeiten und somit präzise Übertragung all deiner Kommandos in den flotten Mehrspieler-Partien, bei denen zumeist Sekundenbruchteile über Leben und Absterben deiner Spielfigur entscheiden.

"Winner Winner Chicken Dinner" ist dir zwar auch mit dieser Tastatur noch nicht garantiert, deine Chance auf den Rundensieg erhöht sie aber allemal!

Der perfekte Mix für Siegertypen!

Damit du auf jedes noch so kleine Geräusch bestens reagieren kannst und so im Idealfall deinen Widersachern immer einen Schritt voraus bist, bietet dir Razer natürlich auch den passenden Begleiter für die Ohren. Mit dem Razer Barracuda X ist dir somit nicht nur hervorragende Klangqualität, sondern auch eine lange Akkulaufzeit (20 Stunden) und erstklassiges kabelloses Vergnügen garantiert.

Bist du eher der Konsolero, dürfte dir zudem gefallen, dass das Barracuda X nicht nur mit PC-Systemen, sondern auch modernen Konsolen wie deiner PlayStation 5 kompatibel ist. Genieße die Vorzüge von Spatial Sound, kabellosem Gaming-Komfort und schickem Design also gern auch ganz bequem auf deiner Couch!

Doch was wäre ein abgerundetes PC-Setup ohne die passende Maus? Nicht viel ... und das denkt sich auch Razer. Entsprechend darf also keinesfalls eine erstklassige Maus wie die Viper V2 Pro fehlen, die es dir erlaubt, mit höchster Präzision auf die kritischsten Körperstellen deiner Gegner zu zielen und sie in Windeseile ins Nirwana zu pusten.

Der hohe Nutzungskomfort bleibt hierbei auch der PUBG-Edition erhalten, während optische Schalter sowie eine Akkulaufzeit von bis zu 80 Stunden ungehinderten Spielspaß garantieren!

Interessiert? Dann kannst du dir das neue Gaming-Trio für dein Spielvergnügen schon heute sichern und innerhalb weniger Tage deine Gaming-Skills mit der passenden Hardware unter Beweis stellen. Die Razer Viper V2 Pro im neuesten Farbanstrich erhältst du hierbei für stolze 219,99 Euro, während die Razer Huntsman V2 mit mächtigen 289,99 Euro zur Kasse bietet und das Barracuda X-Headset mit 169,99 Euro noch am erschwinglichsten bleibt.

Disclaimer: Bitte beachte, dass bei der Huntsman V2 aktuell scheinbar nur das US-Layout zur Verfügung steht.

Neben toller Hardware wirst du außerdem mit einigen In-Game-Goodies für PUBG: BATTLEGROUNDS belohnt, womit garantiert scheint, dass du sowohl vor dem Bildschirm als auch In-Game mit reichlich Stil glänzen kannst!

Lasse deinen In-Game-Charakter mit reichlich Razer-Charme in neuem Glanze erstrahlen! (Image credit: Razer)

Passend zu den aktuellen Angeboten lohnt sich sicher auch ein Blick in unsere Kaufratgeber zu den besten Gaming-Mäusen sowie -Headsets, die dir reichlich Alternativen bieten, solltest du vom PUBG-Look nicht überzeugt sein.

Zeitgleich bist du dann auch bestens gewappnet für den nahenden Prime Day, der dir satte Rabatte im Technik- und Videospiel-Segment in Aussicht stellt!