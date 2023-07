Wir hoffen, dein Sparschwein ist gut gefüllt, denn das iPhone 15 Pro wird deutlich teurer!

Einem aktuellen Bericht von Bloomberg zufolge dürfen wir wohl beim iPhone 15 Pro wie auch iPhone 15 Pro Max mit einer Preiskorrektur nach oben rechnen. Diese Theorie entstammt früheren Berichten der Branchenanalysten von Wedbush sowie Haitong, welche bereits behaupteten, dass wir bei der 15er-Serie mit einem höheren durchschnittlichen Verkaufspreis (im Vergleich zur Vorgängergeneration) rechnen müssen.

Bloombergs Technologiedesk konkretisiert nun diese Vermutung und behauptet, dass Apple im Zugzwang sei und die Preise erhöhen müsse, um die Umsatzzahlen stabil zu halten. Berichten zufolge plane der US-Gigant noch 85 Millionen iPhones im laufenden Kalenderjahr auszuliefern, während im Vorjahr gar 90 Millionen Interessenten die neuen Besitzer eines iPhone 14 wurden.

Auch wir haben ja bereits etwas länger vermutet, dass die neueste Apple-Smartphone-Generation wohl nicht mehr so "erschwinglich" wie die bisherigen Ableger sein wird. Infolgedessen ist natürlich auch nicht auszuschließen, dass gerade das Pro-Modell erstmals die magische 1.000 US-Dollar-Grenze überschreiten wird.

Für den einen mag das teuer sein, für den anderen nur unwesentlich preisintensiver. In jedem Fall ist aber bei Apple- wie auch Android-Smartphones eine eindeutige Tendenz erkennbar, die wahrlich nicht zugunsten der Nutzerschaft ausfällt. Selbst die besten Android-Smartphones kosten so in aller Regelmäßigkeit bereits vierstellige Beträge – wohlgemerkt in ihrer Standardausführung. Dass nun also auch Apple hier einmal mehr die Kosten anhebt, war eher eine Frage des "wann" statt "ob".

Gerechtfertigte Anpassung oder dreiste Geldgier?

iPhones sind keinesfalls kostengünstige Smartphones. Waren sie nie, werden sie auch nie sein. Selbst die erschwingliche SE-Reihe ist jetzt nicht gerade ein Schnäppchen, auch wenn der Einstieg hiermit deutlich erschwinglicher wurde.

In den Staaten sehen wir uns nun aber erstmalig mit einem Pro-iPhone konfrontiert, welches die 1.000 Dollar-Hürde tatsächlich überschreitet. Womit will man das also rechtfertigen?

Mit den neuen Materialien wie der Titanlegierung? Womöglich. Vielleicht gründet die Ursache aber, mal abseits der Inflation, auch in der neuen Periskop-Kamera, die beispielsweise im iPhone 15 Pro Max verbaut sein wird. Mancherorts munkelt man sogar, dass Apple statt dem Pro Max gar das iPhone 15 Ultra in den Ring wirft, um mehr Synergie mit der Apple Watch-Serie zu generieren. In jedem Fall sind es aber Upgrades, die einen teuren Preis haben.

Und eben diese Preisanpassung wird unweigerlich auch deutsche Interessenten treffen, wobei ich schon äußerst gespannt darauf bin, welche potenziellen Folgen eben diese Adjustierung der Preisschilder für den Absatz der Apple-Smartphones in Deutschland haben wird.

Neben einem neuen Preis dürfen wir uns beim iPhone 15 aber auch auf neue Technik freuen. Womöglich gar auf eine neue Batterietechnologie, die künftig wohl noch in vielen weiteren Flaggschiff-Modellen von Apple und Konkurrenz Anwendung finden wird.

Wer sich aber von diesen Neuheiten nicht blenden lassen will, der darf auf eine Preisanpassung der Vorgängermodelle hoffen und könnte sich so endlich eines der besten Apple-Smartphones sichern, die noch immer einen festen Platz in unseren Top-Kaufratgebern innehaben.