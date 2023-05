Zelda: Tears of the Kingdom ist bereits im Umlauf

Was für verheerende Auswirkungen Leaks für Spiele und ihr Entwickler haben können, konntest du sehr gut anhand des gewaltigen GTA 6-Debakels (Öffnet sich in einem neuen Tab) beobachten. Und während wir erst vor einigen Wochen über einen Leak von Inhalten (Öffnet sich in einem neuen Tab) des kommenden Tears of the Kingdom (Öffnet sich in einem neuen Tab) berichteten, steht der nächste Ableger der Legend of Zelda-Reihe nun erneut vor einem solchen Problem. Nur diesmal ist es sehr viel größer.

Unter dem zuvor veröffentlichten Material befanden sich wohl Bilder und Informationen zur Oberwelt des Spiels. Das ist besonders ärgerlich, da Spoiler zum einen immer nerven, zum anderen aber gerade aufwändige Open-World-Spiele, wie der Vorgänger Breath of the Wild, sehr davon leben, dass du die Welt entdecken und dabei auf immer neue Geheimnisse stoßen kannst.

Nun wurden jedoch nicht etwa weitere Bilder oder einzelne Infos geleaked, sondern das komplette Spiel. Wie das genau passieren konnte ist noch nicht klar, aber Nintendo versucht bereits, entsprechende Inhalte aus dem Netz zu nehmen, was jedoch ein hoffnungsloses Unterfangen sein dürfte. Gegen einige Discor-Server vorzugehen (Öffnet sich in einem neuen Tab), wird das Internet nicht davon abhalten, weitere Kopien des Spiels illegal zu verbreiten.

(Image credit: Nintendo)

Was zieht ein solcher Leak nach sich?

Bei riesigen Unternehmen wie Take 2 Interactive, das hinter Rockstar und damit GTA steckt, oder eben Nintendo, wird ein solcher Leak nicht das Ende des Unternehmens (Öffnet sich in einem neuen Tab) lostreten. Leaks können auch durchaus differenziert betrachtet (Öffnet sich in einem neuen Tab) werden und sind nicht immer nur Sicherheitslücken zuzuschreiben. Das ändert aber nichts daran, dass Piraterie illegal ist. Und wer sich Tears of the Kingdom von illegalen Seiten herunterlädt begeht eine Straftat.

In dem Fall macht es mich aber persönlich sauer. Ein so umfangreicher Leak schadet enorm der Moral der Entwickler und letztlich sind es auch wir Spieler, die sich auf neue Titel freuen und sie ehrlich erwerben möchten, die Nachteile davon tragen. Da Tears of the Kingdom bereits in einigen Tagen (12. Mai) erscheint, werden wir die Auswirkungen daran vermutlich noch nicht spüren. Außerdem sind in jüngster Zeit auch immer mehr Infos zum Spiel, beispielsweise über Links neue Fähigkeiten (Öffnet sich in einem neuen Tab), offiziell bekannt gegeben geworden.

Solche Ereignisse könnten aber dafür sorgen, dass Spiele teurer werden, weil den Studios durch die illegale Verbreitung Einnahmen fehlen. Oder du läufst Gefahr, beim Scrollen durch Reddit oder Instagram plötzlich auf Story- und Gameplay-Spoiler zu stoßen, die dir die Vorfreude auf das fertige Spiel schmälern. Für mich war das Erkunden der Welt in Breath of the Wild (Öffnet sich in einem neuen Tab) eine der besten Gaming-Erfahrungen überhaupt und ich freue mich immer noch darauf, was für eine Version von Hyrule mir der Nachfolger zeigen wird. Ich hoffe nur, dass ich bis dahin nicht schon alles in irgendwelchen Memes gesehen habe.