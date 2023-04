Nintendo macht keine halben Sachen: Zelda-Leaker wird strafrechtlich verfolgt

Nintendo hat eine rechtliche Verfolgung eingeleitet, nachdem ein Discord-Nutzer angeblich Bilder aus dem Artbook von Zelda: Tears of the Kingdom geleakt hat. Zelda: Tears of the Kingdom erscheint am 12. Mai und bisher hat sich Nintendo bezüglich der Details des mit Spannung erwarteten nächsten Teils bedeckt gehalten. Doch trotz aller Bemühungen des Publishers hat ein Discord-Nutzer angeblich Bilder aus dem Artbook für den nächsten Zelda-Titel gepostet und damit eines der bestgehüteten Geheimnisse von Nintendo gelüftet.

Das Artbook enthält Informationen und Bilder zu allem, was die Spieler in den Tälern und Bergen des kommenden Hyrule-Abenteuers finden können. Nintendo wollte offensichtlich, dass die Spieler all diese Geheimnisse auf natürliche Weise beim Spielen von Tears Of The KIngdom entdecken und nicht künstlich durch einen Leak.

Als Strafe für die Verletzung der Privatsphäre sucht Nintendo nun nach der Identität des Informanten. Da der Leak von Discord ausging, "beantragt Nintendo of America die beigefügte Vorladung, mit der Discord Inc. ("Discord") aufgefordert wird, die Identität, einschließlich des/der Namen(s), der Adresse(n), der Telefonnummer(n) und der E-Mail-Adressen des Nutzers Julien#2743 preiszugeben, der für das Posten von rechtsverletzenden Inhalten verantwortlich ist, die im folgenden Discord-Kanal Zelda: Tears of the Kingdom erschienen", so Nintendo of America in der Aufforderung zur Vorladung.

Nintendos' Pandoras Box

Auch wenn noch vieles über Tears of the Kingdom unbekannt ist, hat Nintendo den Fans in den letzten Monaten nach und nach mehr über diesen neuen Titel verraten. In einer 13-minütigen Gameplay-Demonstration auf YouTube teilt der Produzent der Legend of Zelda-Reihe, Eiji Aonuma, mit, dass die Arbeiten an Tears of the Kingdom abgeschlossen sind, und zeigt einige spannende Gameplay-Bilder.

Während des Rundgangs erläutert Aonuma, was in diesem nächsten Titel neu ist und wie die Spieler mit der weitläufigen, offenen Welt interagieren können. Eine einzigartige Funktion ist Link's Rückruf-Fähigkeit, mit der die Zeit für bestimmte Objekte zurückspulen kann. Das Gameplay-Video zeigt, wie Aonuma diese Fähigkeit einsetzt, um einige der Himmelsinseln zu erreichen.

Außerdem gibt es eine fantastische neue Verschmelzen-Fähigkeit, mit der die du Objekte kombinieren kannst, um einzigartige Waffen mit unterschiedlichen Stärken zu erschaffen. Es scheint, als gäbe es in Tears of the Kingdom eine Menge neuer Features zu genießen. Wenn du die Leaks also noch nicht gesehen hast, solltest du sie am besten meiden, um maximalen Spaß zu haben und das Geheimnis zu wahren.

Gleiches Problem, anderer Leaker

Es ist nicht das erste Mal, dass Discord im Mittelpunkt eines Nintendo-Leaks steht. Im Jahr 2019 machten ehemalige Mitarbeiter Fotos von dem damals noch nicht veröffentlichten Titel Pokémon Schwert und Schild und teilten sie auf Social-Media-Plattformen wie Reddit und Discord.

Auf diesen Fotos waren Details des Strategiehandbuchs zu sehen, das neue Features wie Gigantamax-Formen bestimmter Pokémon enthielt. Wie du dir wahrscheinlich denken kannst, war Nintendo von diesem Vertrauensbruch nicht begeistert und verklagte die Leaker vor Gericht, wobei jeder Angeklagte 150.000 US-Dollar Schadenersatz zahlen musste.

Es ist mehr als wahrscheinlich, dass den Leaker von Tears of the Kingdom das gleiche Schicksal ereilen wird. Auch wenn die Artbook-Leaks nicht die weltbewegendsten sind, wird Nintendo wahrscheinlich rechtliche Schritte einleiten wollen, um künftige Leaker abzuschrecken. Informationen über Videospiele zu spoilern, schadet mehr, als es nützt. Es ist besser, wie alle anderen auf das Veröffentlichungsdatum zu warten, als voreilig zu sein und die spannenden Geheimnisse zu verraten, die in neuen Spielen versteckt sind.



