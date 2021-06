Windows 11 – Erscheinungsdatum, News und Features

Für Windows 10 ist zwar ein künftiges Update namens „Sun Valley“ geplant, doch Aussagen von Microsoft-CEO Satya Nadella deuten darauf hin, dass Windows 11 näher an der Realität sein könnte, als Viele denken.

Jetzt, wo Build 2021 vorbei ist und es nur wenige Hinweise auf den nächsten Release von Windows gibt, sind Nutzer neugierig zu erfahren, ob „Sun Valley“ vielleicht früher und vollwertiges Windows 11 Ende des Jahres erscheint.

Es sieht so aus, als würden wir das jedoch früh genug erfahren, denn Microsoft hält Ende Juni ein Windows-Event ab. Die Promo-Grafik selbst ist vielversprechend, denn das typische Windows-Fenster wirft einen Schatten ohne den Querbalken und erinnert so an die Zahl 11. Außerdem beginnt die Veranstaltung um 11 Uhr morgens Ortszeit (17:00 MESZ), was für Microsoft sehr untypisch ist.

Jetzt, wo wir langsam ein Bild davon bekommen, was wir erwarten können, haben wir alle Informationen zu einem potenziellen Windows 11 zusammengetragen, dem Nachfolger von Windows 10.

Kurz & knapp

Worum geht es? Windows 11 könnte der Nachfolger von Windows 10 sein.

Windows 11 könnte der Nachfolger von Windows 10 sein. Wann erscheint es? Windows 11 soll angeblich Ende des Jahres erscheinen.

Windows 11 soll angeblich Ende des Jahres erscheinen. Wie viel wird es kosten? Noch ist nichts bekannt, aber wir glauben nicht, dass ein Upgrade etwas kosten wird.

Windows 11 – Erscheinungsdatum

Aktuell gibt es kein bestätigtes Erscheinungsdatum für Windows 11.

Zur Veröffentlichung von Windows 10 im Jahr 2015 war es für Microsoft noch selbstverständlich, dass Windows 10 die letzte Version von Windows sein würde. Doch Technologien ändern sich und man kann sich nur so lange an die Zahl 10 klammern. Apple hat es streng genommen 10 Jahre lang gemacht – bis macOS 11 Big Sur veröffentlicht wurde. Doch diese Marke hat nicht dieselbe Anzahl an Nutzern, die sich nach einer neuen Zahl sehnen.

Windows Central berichtet, dass Windows 10 21H2 dem internen Zeitplan zufolge im Oktober erscheinen soll und Insider-Kanäle die Version vorab testen können.

Das könnte auch immer noch der Plan sein: Ein großes Update für Windows 10 veröffentlichen, für Nutzer, die nicht sofort auf Windows 11 upgraden möchten.

Microsoft hat für den 24. Juni um 17:00 MESZ (11:00 EST) ein Event angekündigt, um über „die nächste Generation von Windows“ zu sprechen. Wir werden also bald mehr erfahren.

Am 9. Juni hat das Unternehmen das untere Video veröffentlicht, in dem es Startsounds um 4.000 % verlangsamt hat. Die Länge des Videos: exakt 11 Minuten.

Windows 11 – der Name

Microsoft ist bekannt für unerwartete Namen für seine Produkte. Egal, ob Xbox Series X, Windows Live oder OneDrive – du kannst dir sicher sein, dass es meistens ein Name ist, den du nicht erwartet hast.

Während seiner Eröffnungsrede zur Build 2021 sprach Microsoft-CEO Satya Nadella davon, eine neue Version von Windows zu verwenden. „Ich habe sie die letzten paar Monate selbst verwendet und freue mich unglaublich auf die nächste Generation von Windows“, erklärte Nadella Zuschauern.

Das könnte Windows 11 bedeuten, oder aber etwas anderes, das zu anderen Apps und Produkten passt – Windows One, Windows 365, oder sogar Windows Series, um einen alten Begriff aus Windows Phone-Zeiten aufzugreifen. Microsofts Hang zu Überraschungen in den vergangenen Jahren lässt viel Raum für Spekulation.

Ein starker Hinweis ist das Ende der Unterstützung für Windows 10 im Jahr 2025, nur wenige Jahre entfernt.

(Image credit: Future)

Dies bestärkt nur die Vermutung, dass Windows 11 tatsächlich auf dem Weg ist und die aktuelle, 2015 veröffentlichte Version von Windows bereits ein Auslaufdatum hat.

Da Sun Valley immer noch als ein weiterer Release von Windows 10 in diesem Jahr genannt wird, sieht es so aus, als rüste sich Microsoft für eine große Ankündigung am 24. Juni.

Es sollte jedoch angemerkt werden, dass Microsoft in der Vergangenheit schon einmal das Aus für frühere Windows-Versionen verschoben hat – Windows 7 ist hier ein gutes Beispiel. Es könnte also sein, dass Windows 10 noch über sein Enddatum 2025 hinaus weiterlebt.

(Image credit: Windows Latest / Microsoft)

Windows 11 – Features

Es heißt zwar immer noch, dass „Sun Valley“ einen neuen Look bekommen soll, aber es ist nicht abwegig, dass einige dieser Funktionen stattdessen in Windows 11 integriert werden.

Da es noch keine bestätigten Funktionen gibt, gibt es einige Leaks und Gerüchte, die darauf hindeuten, was wir erwarten können. Hier ist alles, was wir bis jetzt wissen.

Ein neuer Look für Windows 11

In den neuesten Insider-Dev-Channels gibt es bereits unzählige Icons, die überarbeitet wurden. Die meisten von ihnen haben damit die dramatischsten Veränderungen im Aussehen seit Windows 7 erfahren.

Es kursieren schon lange Gerüchte, dass die UI derzeit neu gestaltet wird. Eine neue Schriftart, Segoe UI Variable, ist bereits in den Dev-Versionen ab Build 21376 aktiviert. Außerdem sucht Microsofts Design-Team nach einer neuen Schriftart und bittet Nutzer, aus fünf Fonts den Ersatz für Calibri auszuwählen.

Es sind nicht nur Schriftarten und Icons, die überarbeitet werden, sondern auch viele andere Bereiche des Betriebssystems. Dies könnte in Windows 11 übernommen werden, um es als eigenes großes Update für Windows 10 zu etablieren.

(Image credit: Windows Latest / Microsoft)

Neben den neuen Symbolen sollen auch abgerundete Ecken eingeführt werden, um die scharfen Kanten des Betriebssystems aufzuweichen und Windows 11 einen freundlicheren Look zu verpassen.

Microsoft hat bereits Entwürfe der Einstellungen-App veröffentlicht, die einen ersten Blick auf die kleine, aber wirkungsvolle Änderung gewähren.

Von App-Fenstern über das Startmenü, Buttons, Live Tiles bis hin zum Info-Center – dieses eine Feature könnte sich dramatisch auf den Look von Windows 11 auswirken und es besser von Windows 10 abgrenzen.

Windows 11 – neue OS-Features

Ein großes Update auf Windows 11 würde jedoch nicht nur den Look des Betriebssystems verändern, sondern auch die Funktionen, die es mit sich bringt.

Berichten zufolge soll Microsoft Statistiken zum Akkuverbrauch in die Einstellungen-App integrieren. Smartphones haben diese Funktion schon lange, aber in Windows hat sie bisher gefehlt.

Zu anderen Funktionen, die Gerüchten zufolge von „Sun Valley“ zu Windows 11 geschoben werden könnten, gehört die Möglichkeit, die meisten vorinstallierten Microsoft-Apps zu deinstallieren, Optimierungen der Snap Assist-Funktion mit externen Monitoren und einen Übersichtsbereich für deinen Microsoft-Account in der Taskleiste.

Außerdem sieht es so aus, als wären die Taskleiste und der Explorer in den neuen Builds nun endlich separate Prozesse im Task-Manager.

Windows 11 Tablet-Verbesserungen

Der Tablet-Modus ist schon seit Windows 8 eine der größeren Schwächen von Windows.

Das wichtigste Update in diesem Bereich soll Gerüchten zufolge ein neuer Gesten-Layer sein, der über dem Interface liegt und und Gesten wie auf einem Trackpad ermöglichen soll.

Stift- und Spracheingabe sollen auch verbessert werden und eine neue Oberfläche für ihr jeweiliges Kontextmenü erhalten.

Diese Tablet-Features könnten ein Highlight von Windows 11 werden, besonders in Kombination mit neuen Surface-Geräten von Microsoft.