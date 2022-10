Was ist Photo Unblur? So repariert Googles neuer Zaubertrick deine alten Fotos

Google war in den letzten Jahren ein Pionier im Bereich der Computerfotografie und der neueste Trick namens "Photo Unblur" könnte einer der bisher beeindruckendsten sein. Die Google Fotos-Funktion, die zunächst exklusiv für das Pixel 7 und das Pixel 7 Pro erhältlich sein wird, verspricht, deine neuen und alten Schnappschüsse vor der Unschärfe zu retten.

Photo Unblur ist eine Erweiterung von "Face Unblur", das letztes Jahr auf dem Pixel 6 und Pixel 6 Pro eingeführt wurde. Letzteres hat sich schnell zu einer der beliebtesten Funktionen für computergestützte Fotografie entwickelt, seit Google 2019 "Night Sight" für das Pixel 4 vorgestellt hat. Sie unterscheidet sich aber auch von Photo Unblur, was bedeutet, dass sich die beiden Modi für unterschiedliche Situationen ergänzen.

Beide Funktionen nutzen maschinelles Lernen, um deine Bilder zu verbessern, aber Photo Unblur wurde entwickelt, um die Aufnahmen zu verbessern, die du bereits mit einer beliebigen Kamera gemacht hast. Face Unblur hingegen ist ein präventiver Modus, der die Leistung von Googles Tensor-Chip nutzt, um zu erkennen, wenn sich jemand in deinem Motiv zu schnell bewegt. Er nimmt dann automatisch zwei Fotos auf, die du dann zu einem gut belichteten, scharfen Schnappschuss zusammensetzt.

Wie genau funktioniert Googles neuer Modus Photo Unblur, ohne dass du mehrere Schnappschüsse desselben Motivs bekommst? Google hat sich noch nicht ausführlich dazu geäußert, aber wir können uns einen guten Eindruck verschaffen, indem wir uns ansehen, woher die Funktion kommt.

Wie funktioniert Photo Unblur?

Photo Unblur ist nicht aus heiterem Himmel aufgetaucht - Google hat zwar noch nichts über seine Funktionsweise verraten, aber es baut wahrscheinlich auf einigen bestehenden Funktionen auf, die wir in der Google Fotos-App gesehen haben. Das bedeutet, dass sie auch auf anderen Geräten als dem Pixel 7 und Pixel 7 Pro verfügbar sein könnte.

Im Jahr 2021 beschrieb der Google AI Blog (Öffnet sich in einem neuen Tab) described the tech behind two new Google Photos features called 'Denoise' and die Technologie, die hinter den beiden neuen Google Fotos-Funktionen "Denoise" und "Sharpen" steckt. Sie sollen dir helfen, Fotos zu verbessern, die unter schwierigen Bedingungen oder mit älteren Smartphones mit verrauschten Sensoren oder alten Optiken aufgenommen wurden. Diese Funktionen bilden wahrscheinlich auch die Grundlage für Photo Unblur.

In Fotobearbeitungsprogrammen gibt es schon lange Schieberegler, mit denen du Rauschen und Schärfe einstellen kannst, aber Googles neue Technologie ist viel intelligenter als diese. Sie analysiert dein gesamtes Bild, um den Grad des Rauschens und der Unschärfe bis auf Pixelebene zu bestimmen, unabhängig davon, mit welcher Kamera die Fotos aufgenommen wurden.

Im Jahr 2021 enthüllte Google, wie seine Algorithmen Rauschkarten erstellen, um effiziente Bildverbesserungen zu unterstützen. (Image credit: Google)

Dieser entscheidende Schritt ermöglicht die Rauschunterdrückung und Entschärfung auf einer granulareren Ebene als ältere Techniken, was sie weniger rechenintensiv macht. Und deshalb sind sie ideal für den Einsatz auf dem Gerät oder in der Cloud. Sobald Google dein Bild analysiert hat, kann es seine etwas kontra-intuitiven Methoden zur Reduzierung von Unschärfe und Rauschen anwenden.

Diese Methoden sind kontraintuitiv, weil sie dein Foto in die scheinbar "falsche" Richtung schieben, bevor sie es wieder in eine Verbesserung des Originals bringen. Um das Rauschen zu reduzieren, kombiniert Google verrauschte Pixel (verkleinert also das Bild) und fügt sie dann zusammen, während feinere Details wiederhergestellt werden. Die Schärfung funktioniert auf ähnliche Weise, wobei Googles Algorithmen das Bild in einem effizienten, Smartphone-freundlichen Prozess mehrmals neu verwischen.

Mit den Werkzeugen "Entschärfen" und "Scharfzeichnen" im Google Fotos-Editor aus dem letzten Jahr ließen sich solche Ergebnisse erzielen. Das neue Photo Unblur basiert auf einer ähnlichen Technologie. (Image credit: Google)

Wie baut Photo Unblur also auf diesen Techniken auf? Im Moment wissen wir noch nichts Genaues, aber ein Jahr ist beim maschinellen Lernen eine lange Zeit - und einige der Beispiele, die Google bei der Vorstellung des Pixel 7 gezeigt hat, sahen wirklich beeindruckend aus.

Das Bild unten zum Beispiel wurde eindrucksvoll von seinen fast unbrauchbaren Anfängen befreit, die anscheinend durch Lichtbewegungen und eine zu lange Verschlusszeit verursacht worden waren.

Da Photo Unblur nicht wie Face Unblur mit zwei Bildern desselben Motivs funktioniert, wird es vielleicht nicht ganz so leistungsfähig sein wie diese ältere Funktion, insbesondere bei Problemen, die durch Bewegungen verursacht werden. Aber wir freuen uns schon darauf, es mit unseren alten Fotos auszuprobieren, wenn das Pixel 7 und das Pixel 7 Pro auf den Markt kommen.

Wie verwendest du Photo Unblur?

Google hat noch nicht verraten, wie du Photo Unblur auf dem Pixel 7 und Pixel 7 Pro verwenden kannst. Aber Google hat gesagt, dass du mit "nur ein paar Fingertipps" Unschärfe und visuelles Rauschen entfernen kannst, und zwar genauso einfach wie mit dem Magic Eraser vom letzten Jahr (zum Entfernen unerwünschter Objekte).

Dieser Prozess findet in der Google Fotos-App statt, wobei Photo Unblur zunächst nur auf dem Pixel 7 und dem Pixel 7 Pro verfügbar ist. Wir gehen aber davon aus, dass die Technologie zu einem späteren Zeitpunkt auf allen Geräten mit der Google Fotos-App verfügbar sein wird.

Photo Unblur ist zwar nicht ganz so automatisiert wie Face Unblur, das auf Smartphones ab der Pixel 6 Serie bereits während der Aufnahme funktioniert, aber es sieht aus wie ein weiteres einfaches Beispiel für computergestützte Fotografie, die unsere Schnappschüsse verbessert. Auch die alten, die wir schon abgeschrieben hatten.

Es sieht so aus, als würden sich die beiden Modi ergänzen: Face Unblur wird (auf unterstützten Geräten) aktiviert, bevor du ein Foto aufnimmst, und Photo Unblur ist nützlich für alte Schnappschüsse, die mit einer beliebigen Kamera aufgenommen wurden. Wir werden Photo Unblur sehr bald ausprobieren und diesen Artikel mit unseren Ergebnissen aktualisieren.