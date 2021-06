Willst du wissen, wann Loki Folge 1 auf Disney Plus veröffentlicht wird? Nun, wir haben eine Überraschung für dich.

Die erste Folge der sechs Folgen umfassenden Loki-Serie wird am Mittwoch, den 9. Juni, exklusiv auf Disneys Streaming-Plattform starten. Das ist morgen, also können wir uns vorstellen, dass deine Vorfreude auf die neueste Marvel TV-Serie bereits entsprechend hoch ist.

Es ist das erste Mal, dass eine Marvel TV-Serie nicht an einem Freitag startet, aber das ist eine gute Sache. Es bedeutet, dass wir alle früher als erwartet in den Genuss der zeitreisenden und das Multiversum umspannenden Abenteuer des Gottes des Schabernacks kommen.

Was wir von dieser neuen MCU-Serie erwarten können ist, dass Loki (Tom Hiddleston) - die 2012er Inkarnation aus dem ersten Avengers-Film - von der Time Variance Authority (TVA) verhaftet wurde. Warum? Nun, er hat den Tesserakt gestohlen (während des verpfuschten Zeitraubs in Avengers: Endgame), was eine alternative Zeitlinie erschaffen hat und eine Gefahr für das Marvel Cinematic Universe und das Marvel Cinematic Multiverse (MCM) darstellt.

In Anbetracht der Tatsache, dass die TVA jeden auslöscht, der sich an der sogenannten Heiligen Zeitlinie zu schaffen macht, steckt Loki in der Klemme - bis Agent Mobius (Owen Wilson) einschreitet. Er erklärt sich bereit, der TVA bei einem großen Problem zu helfen und Loki überlebt vielleicht einen weiteren Tag. Aber wird Loki sein Wort halten? Wir müssen abwarten und sehen.

Nach dieser kurzen Zusammenfassung wollen wir herausfinden, wann Loki Folge 1 auf Disney Plus erscheint. Unten findest du auch einen Zeitplan für die Veröffentlichung zukünftiger Episoden.

Wann wird Loki Folge 1 auf Disney Plus veröffentlicht?

Loki Episode 1 wird am Mittwoch, den 9. Juni, um 9 Uhr auf Disney Plus erscheinen.

Dies folgt dem gleichen Veröffentlichungsformat wie WandaVision und The Falcon and the Winter Soldier. Wir können uns die erste Folge jedoch sogar noch vor der Arbeit ansehen.

Wenn du morgen nicht geich Loki Folge 1 schauen kannst, solltest du die sozialen Medien zunächst mit Vorsicht genießen. Es wird überall auf Twitter Spoiler für Loki Folge 1 geben, sobald sie veröffentlicht wird. Wenn das auf dich zutrifft, solltest du Phrasen wie "Loki" und "Loki Folge 1" stummschalten oder Twitter ganz meiden, bis du die Folge gesehen hast.

Loki auf Disney Plus – Veröffentlichungsplan

Die Loki-Serie wird sechs Folgen umfassen. Neue Folgen werden bis zum 14. Juli jeden Mittwoch auf Disney Plus erscheinen. Wenn es dir hilft, setze ein Lesezeichen auf dieser Seite, damit du über die Veröffentlichung neuer Folgen informiert bleibst.

Loki Folge 1 : 9. Juni

: 9. Juni Loki Folge 2 : 16. Juni

: 16. Juni Loki Folge 3 : 23. Juni

: 23. Juni Loki Folge 4 : 30. Juni

: 30. Juni Loki Folge 5 : 7. Juli

: 7. Juli Loki Folge 6: 14. Juli