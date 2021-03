WandaVision Folge 9 Erscheinungsdatum auf Disney Plus

Wann wird WandaVision Folge 9 auf Disney Plus veröffentlicht?

Die nächste Folge der experimentellen MCU-Fernsehserie - und das Staffelfinale - wird am Freitag, den 5. März, 9 Uhr auf Disney Plus ausgestrahlt. Dies ist die letzte Folge der Serie. Eine zweite Staffel von WandaVision ist derzeit nicht geplant, jedoch wurde dies von Marvel nicht gänzlich ausgeschlossen. WandaVision wird direkt an Doctor Strange in the Multiverse of Madness anknüpfen, wo die Geschichte vorerst weitergehen wird.

WandaVision ist die erste der Disney Plus MCU-Serien. Die Veröffentlichung der Folgen folgt dem Muster früherer Originale wie The Mandalorian. Mit The Falcon and the Winter Soldier folgt eine weitere Marvel-Serie, die am 19. März anläuft. Diese wird nur sechs Folgen umfassen, dafür werden die Folgen länger sein, als die von WandaVision.

Es folgen einige Spoiler, während wir besprechen, was bisher in WandaVision passiert ist.

In WandaVision Folge 8 sahen wir, wie Wanda von Agatha Harkness dazu gebracht wurde, ihre Lebensgeschichte noch Revue passieren zu lassen, einschließlich ihrer Kindheit. Dadurch wurde enthüllt, dass Wanda schon magische Kräfte besaß, bevor sie Baron von Struckers und Hydras Experimenten mit dem Gedankenstein ausgesetzt wurde. Die Folge endete damit, dass Agatha Wandas und Visions Kinder, Tommy und Billy, als Geiseln hielt. Wir erwarten im Staffelfinale also einen bevorstehenden Kampf zwischen Wanda und ihrer Hexenrivalin.

Unten besprechen wir, wann die nächste Folge von WandaVision auf Disney Plus ausgestrahlt wird, einschließlich eines vollständigen Zeitplans für die Veröffentlichung der bisherigen Folgen..

Wann wird WandaVision Folge 9 auf Disney Plus veröffentlicht?

WandaVision Folge 9 - das Staffelfinale - wird am Freitag, den 5. März 2021, veröffentlicht und auf Disney Plus ab 9 Uhr verfügbar sein.

Wird WandaVision direkt in The Falcon and the Winter Soldier münden?

Zwischen der letzten Folge von WandaVision und dem Start der zweiten Marvel-Fernsehserie, The Falcon and the Winter Soldier, liegen zwei Wochen. Es bleibt also ein wenig Zeit, um durchzuatmen und über die Geschehnisse in WandaVision nachzudenken, bevor wir Sam und Bucky in Aktion erleben.