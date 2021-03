Umstrukturierung bei Nokia gefährdet bis zu 10.000 Arbeitsplätze

Nokia hat bestätigt, dass in der letzten Phase seiner weitreichenden Umstrukturierung bis zu 10.000 Stellen gestrichen werden könnten.

Der finnische Netzwerkriese befindet sich in einem hart umkämpften Wettstreit mit anderen Network Equipment Providern (NEPs) wie Ericsson und Huawei. Das Unternehmen wurde jedoch von der früher als erwarteten Umstellung auf 5G überrascht und hat mit den hohen Kosten für die Entwicklung von 5G-Technologien zu kämpfen.

Pekka Lundmark wurde im vergangenen Sommer zum CEO ernannt, um Abhilfe zu schaffen. Er leitete eine umfassende interne Umstrukturierung ein, bei der das Unternehmen in vier Hauptgeschäftsbereiche gegliedert wurde - Mobile Networks, IP and Fixed Networks, Cloud and Network Services und Nokia Technologies.

Das sind die besten Smartphones mit 5G

Stellenabbau bei Nokia

Nokia will nun "seine Kostenbasis zurücksetzen", so dass jede Abteilung Mittel in Forschung und Entwicklung, zukünftige Fähigkeiten und Kosten im Zusammenhang mit der Gehaltsinflation umleiten kann. Das Unternehmen beschäftigt derzeit 90.000 Mitarbeiter, rechnet aber damit, bis Ende 2023 nur noch zwischen 80.000 und 85.000 zu benötigen.

Die genaue Zahl der Stellenstreichungen wird von den Marktbedingungen in den nächsten zwei Jahren abhängen.

Nokia hat betont, dass es plant, "alles zu tun, was nötig ist", um der Marktführer bei 5G zu sein, auch wenn das bedeutet, kurzfristige Profitabilität zu opfern. Trotz der unerwartet guten Q4-Ergebnisse hat das Unternehmen gewarnt, dass 2021 ein Übergangsjahr sein wird.

"Nokia hat jetzt vier voll rechenschaftspflichtige Business Groups. Jede von ihnen hat einen klaren Weg zu nachhaltigem, profitablem Wachstum identifiziert und sie stellen ihre Kostenbasis um, um in ihre Zukunft zu investieren", sagte Lundmark.

"Jede Business Group wird die Technologieführerschaft anstreben. In den Bereichen, in denen wir uns für den Wettbewerb entscheiden, werden wir spielen, um zu gewinnen. Deshalb verbessern wir die Produktqualität und die Kostenwettbewerbsfähigkeit und investieren in die richtigen Fähigkeiten und Fertigkeiten.

"Entscheidungen, die potenzielle Auswirkungen auf unsere Mitarbeiter haben können, werden nie auf die leichte Schulter genommen. Die Sicherstellung, dass wir über die richtigen Einstellungen und Fähigkeiten verfügen, ist ein notwendiger Schritt, um eine nachhaltige, langfristige Leistung zu erzielen. Meine Priorität ist es, sicherzustellen, dass jeder, der davon betroffen ist, durch diesen Prozess unterstützt wird."