Dein altes Arbeits-iPhone könnte bald völlig nutzlos sein - und das ist Apples Schuld

Apple wird möglicherweise eine Reihe älterer iPhone-Modelle zu Dumb Phones machen, indem es ab Mai 2023 die Unterstützung für wichtige Internetfunktionen einstellt.

Dieser Schritt könnte für Unternehmen, die aus Kostengründen noch ältere Modelle des Business-Smartphones nutzen, oder für Unternehmen, die nicht immer die neuesten und besten Modelle einsetzen wollen, zu großen Problemen führen.

Laut einem Leak (Öffnet sich in einem neuen Tab) der seriösen Quelle StellaFudge (via 9To5Mac (Öffnet sich in einem neuen Tab)) wird der Zugang zu mehreren wichtigen Online-Diensten wie dem App Store, Maps und Siri auf Geräten mit iOS 11 deaktiviert. Die iCloud-Funktionalität bleibt erhalten. Das könnte auch Geräte betreffen, die so alt sind wie das iPhone 5s, aber selbst dieses Gerät unterstützt ein Update auf iOS 12. Besitzer von Geräten, die noch älter sind, haben jedoch möglicherweise Pech.

Die Überalterung des iPhone am Arbeitsplatz

Apple ist zwar dafür bekannt, die Unterstützung für neue iOS-Versionen auf älteren Geräten einzustellen, doch diese jüngste Entwicklung markiert das erste Mal, dass der Tech-Gigant die Unterstützung für Funktionen auf Geräten, die er für veraltet hält, rückwirkend beendet.

Dafür gibt es natürlich gute theoretische Gründe: Wenn ein Gerät altert und die Hersteller die Unterstützung auf neuere Produkte verlagern, werden die Schwachstellen eines Geräts und verwundbare Endpunkte oder die einer bestimmten Firmware-Version bekannt und können von Kriminellen leichter ausgenutzt werden.

Diese Probleme werden auch bei Internetverbindungen und Diensten, die sie nutzen, immer drängender.

Die Tatsache, dass Apple bis jetzt gewartet hat, um perfekt funktionierende Dienste auf Geräten zu deaktivieren, die mindestens neun Jahre alt sind, deutet jedoch darauf hin, dass Apples Motive stattdessen so etwas wie erzwungene Obsoleszenz sind.

Unternehmen sind nun möglicherweise gezwungen, ihre Smartphone-Flotte aufzurüsten und ihre eigenen Sicherheits- und Überwachungslösungen schnellstmöglich anzupassen.

Wer seinem alten Smartphone ein zweites Leben einhauchen und nachhaltig agieren möchte, wird nun von Apple zum Gegenteil gezwungen. Falls du dazu gehörst: Hier findest du die besten iPhones für deine Bedürfnisse.