Trailer zu Killers of the Flower Moon sieht oscarverdächtig aus

Killers of the Flower Moon kommt am 6. Oktober in die Kinos.

Der erste spannungsgeladene Trailer zu Killers of the Flower Moon wurde veröffentlicht - und wir wären überrascht, wenn der Film nicht für die Oscar-Verleihung im nächsten Jahr nominiert wird.

Das epische Western-Krimidrama, das Ende 2023 in die Kinos kommt (und zu einem noch nicht angekündigten Termin auch auf Apple TV Plus (Öffnet sich in einem neuen Tab)), ist das neueste Werk des legendären Regisseurs Martin Scorsese für die große Leinwand. Angesichts der dichten Atmosphäre, des historischen Settings und der Starbesetzung wäre es überraschend, wenn die Zuschauer erwarten würden, dass es sich um etwas anderes als einen Scorsese-Film handelt.

Sieh dir unten den ersten Teaser zu Killers of the Flower Moon an:

Basierend auf David Granns gleichnamigem Bestseller erzählt Killers of the Flower Moon die Geschichte der Oklahoma-Morde der 1920er Jahre - auch bekannt als Schreckensherrschaft -, bei denen zahlreiche Mitglieder des wohlhabenden Osage-Stammes unter mysteriösen Umständen getötet wurden. Der Vorfall löste eine große FBI-Untersuchung unter der Leitung von J. Edgar Hoover und Tom White aus, bei der es um mögliche rassistisch motivierte Morde auf dem Land der ölreichen Osage Nation ging.

Da Scorsese die Regie übernimmt, kann man davon ausgehen, dass für die Verfilmung von Granns preisgekröntem Buch eine ganze Reihe hochkarätiger Schauspieler an Bord sind. Leonardo DiCaprio hat sich zum vierten Mal in seiner Karriere mit Scorsese zusammengetan, nachdem die beiden bereits bei den großen Hits The Departed, The Wolf of Wall Street und Shutter Island zusammengearbeitet haben. Auch Robert De Niro hat sich nach The Irishman, einem der besten Netflix-Filme (Öffnet sich in einem neuen Tab), wieder mit Scorsese zusammengetan. DiCaprio und De Niro werden Ernest Burkhart bzw. William Hale spielen.

Neben diesem Duo gehören Jesse Plemons (Breaking Bad, Love & Death) als White, Lily Gladstone (Billions) als Mollie Burkhart, Brendan Fraser (The Whale) als W.S. Hamilton, Tantoo Cardinal (Wendell & Wild) als Lizzie Q und John Lithgow (Interstellar, Shrek) als Staatsanwalt Leaward zur hochkarätigen Besetzung von Killers of the Flower Moon, neben vielen anderen.

Das Drehbuch stammt aus der Feder von Scorsese und Eric Roth (Dune, Munich) und soll mehr als drei Stunden dauern. Killers of the Flower Moon, der am 6. Oktober in die Kinos kommt, schafft es in einem Jahr, in dem bereits wirklich viele großartige Filme (Öffnet sich in einem neuen Tab) erschienen sind und noch erscheinen sollen, einer der von uns am meisten erwarteten Kracher (Öffnet sich in einem neuen Tab) zu sein.

Eine preisgekrönte Rückkehr zu altem Glanz?

Mit Killers of the Flower Moon könnte Scorsese seinen ersten Oscar seit über einem Jahrzehnt gewinnen. (Image credit: Apple TV Plus/Paramount Pictures)

So ikonisch und beliebt Scorsese als Regisseur auch ist - Marvel (Öffnet sich in einem neuen Tab)-Fans mögen dieser Meinung angesichts seiner Kommentare zum MCU (Öffnet sich in einem neuen Tab) nicht zustimmen -, so surreal erscheint es, dass 12 Jahre seit seinem letzten Academy Award vergangen sind. Ja, du hast richtig gelesen: Martin Scorsese hat seit über einem Jahrzehnt keinen einzigen Oscar mehr gewonnen. Der letzte Triumph des gefeierten Regisseurs datiert aus dem Jahr 2011, als er (und die gesamte Besetzung des Films) für Hugo Cabret fünf Auszeichnungen erhielt.

Seine letzten drei Filme - The Wolf of Wall Street, Silence und The Irishman - wurden insgesamt für 16 Oscars nominiert (2013, 2016 und 2019), aber keiner von ihnen brachte Scorsese einen weiteren Preis ein. Tatsächlich hat Scorsese in den letzten 12 Jahren nur einen einzigen Award bei den drei großen Verleihungen der Branche - den Oscars, BAFTAS und Golden Globes - gewonnen. Für einen Regisseur, der insgesamt 54 Oscars, BAFTAs und Golden Globes auf dem Kerbholz hat (bei 246 Nominierungen, zugegeben), war das in letzter Zeit nicht gut genug.

Mit Killers of the Flower Moon hat Scorsese möglicherweise die beste Chance, seine Durststrecke zu beenden. Natürlich wird die Konkurrenz so stark sein wie nie zuvor. Es gibt also keine Garantie dafür, dass der Film a) nominiert wird und b) überhaupt einen Preis erhält.

Dennoch wird Scorsese insgeheim hoffen, dass das nicht der Fall ist. Schließlich arbeitet er mit Apple TV Plus zusammen - dem Streamingdienst, der mit CODA seinen Netflix-Film The Irishman bei der Oscarverleihung 2022 im Bereich "Bester Film" geschlagen hat. Durch die Zusammenarbeit mit dem Studio, das ihn vor zwei Jahren besiegt hat, sind Scorsese und Killers of the Flower Moon also ein sicherer Kandidat für die Oscarverleihung im nächsten Jahr? Die Zeit wird es zeigen, aber wir erwarten, dass er etwas gewinnt.

Weitere Informationen zu Apple TV Plus findest du in unseren Guides zu den besten Apple TV Plus-Filmen (Öffnet sich in einem neuen Tab) (zu denen sich Killers of the Flower Moon noch in diesem Jahr gesellen dürfte) und den besten Apple TV Plus-Serien (Öffnet sich in einem neuen Tab).