Street Fighter 6 – Open Beta im Mai!

Wie Capcom kürzlich bestätigte, wird es noch im laufenden Monat eine offene Beta zu Street Fighter 6 (Öffnet sich in einem neuen Tab) geben. PC-Spieler sowie Besitzer einer PS5- oder Xbox Series X- dürfen sich also schon einmal mit den Vorgängern warm spielen und auf ein zeitnahes Hands-On des sechsten Teils gefasst machen.

Wie im aktuellen Trailer (Öffnet sich in einem neuen Tab) hierzu zu sehen ist, wird die Betaphase dabei vom Freitag, dem 19. Mai, bis darauffolgenden Sonntag, den 21. Mai, laufen.

Mit dabei ist außerdem Crossplay, sodass es an Mitspielern auf keinen Fall mangeln dürfte. In der Beta selbst darfst du dich zudem austoben und wahlweise als Luke, Jamie, Chun-Li, Juri, Kimberly, Guile, Ryu oder Ken antreten.

Und wenn dir das noch nicht genug ist, überzeugt dich vielleicht, dass gleich eine gute Handvoll an verschiedenen Spielmodi zur Verfügung steht. Mit dabei sind natürlich Ranglisten-Spiele, aber auch ein Casual Modus, der Battle Hub, Open Tournament, Extreme Battle und der obligatorische Trainings-Modus, um die Kampfkünste zu verbessern.

Nicht für Jedermann das erste Rodeo

Allerdings wäre es nur die halbe Wahrheit, wenn ich dir jetzt erzählen würde, dass dies die erste Testphase von Street Fighter 6 sein wird. Immerhin gab es schon zwei Closed Beta-Phasen, die es einer kleinen Gruppe an Spielern ermöglicht haben, erste Eindrücke zu sammeln.

Mit dabei waren hier auch unsere englischen Kollegen von GamesRadar (Öffnet sich in einem neuen Tab), die somit erste Erfahrungen sammeln konnten. Im Ersteindruck spricht man hier von "einer Kombination aus einer Menge von Elementen der letzten 25 Jahre Street Fighter, die in einem Schmelztiegel kulminiert, der ein Erlebnis ist, welches sich gleichermaßen bequem und vertraut, aber auch frisch und aufregend anfühlt."

Augenscheinlich ist das kommende Build des Spiels jedoch noch einmal etwas umfangreicher. Entsprechend dürften also selbst Diejenigen unter uns, die bereits in den sechsten Teil hineinschnuppern durften, gut über das Mai-Wochenende unterhalten werden.

Und nach dem Wochenende ist es dann auch gar nicht mehr lang hin zum Release. Denn Street Fighter 6 erscheint bereits am 2. Juni für PC, PlayStation 4 (Öffnet sich in einem neuen Tab), PlayStation 5 (Öffnet sich in einem neuen Tab) sowie Xbox One (Öffnet sich in einem neuen Tab) und Xbox Series X (Öffnet sich in einem neuen Tab).

Genug Zeit also um noch ein paar Runden im Vorgänger zu verbringen oder aber den Backlog abzuarbeiten. Wenn beides auf einem guten Stand ist, bietet aber auch die Flut an Neuzugängen im Xbox Game Pass (Öffnet sich in einem neuen Tab) allzeit frisches Futter...